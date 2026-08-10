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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Moschato Tavros, Grecja

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8 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Projekt Izi Lux to nowoczesny rozwój mieszkaniowy położony pomiędzy dzielnicami Kalithea i T…
$340,919
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 7/9
od 250 000 € Typ nieruchomości: Apartamenty Sypialnie: 1 Powierzchnia: 48–54 m² Zakończe…
$296,097
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Mieszkanie w Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
$285,914
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Agencja
International real estate agency Habita
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Projekt Izi Lux to nowoczesny rozwój mieszkaniowy położony pomiędzy dzielnicami Kalithea i T…
$340,919
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Agencja
International Property Alerts
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English
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Piętro 4/5
Mieszkanie na czwartym piętrze o powierzchni 114,79 mkw. z 3 sypialniami, salonem, otwartą k…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 5
Stylish residence close to the sea and the center of Athens, Greece We offer luxury apartme…
$401,365
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Piętro 5/5
Piąte piętro. Mieszkanie o powierzchni 119,91 mkw. m z 3 sypialniami, salonem, otwartą kuchn…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/4
Położony zaledwie kilka minut od Aten, ten dynamiczny oraz szybko rozwijający się projekt um…
$275,028
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Parametry nieruchomości w Municipality of Moschato Tavros, Grecja

z Taras
Tanie
Luksusowe
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