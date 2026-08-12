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Lokale Biurowe w Bułgaria

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13 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 42 m² w Nesebyr, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe 42 m²
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/6
Nowoczesne biuro - Vigo Panorama Complex, Nessebar Z przyjemnością oferujemy na sprzedaż now…
$128,300
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Pomieszczenie biurowe 105 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe 105 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 1
🏢 Nieruchomości komercyjne w Świętych Vas: gotowy obiekt biznesowyOferujemy na sprzedaż prze…
$258,863
VAT
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Bulgarian Expert
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Pomieszczenie biurowe 42 m² w Nesebyr, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe 42 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
Uzasadnienie Biuro w dzielnicy Seagull: Idealna przestrzeń dla Twojej firmy w Sunny Beach!Of…
$74,787
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Lokale użytkowe w kurorcie Słoneczny Brzeg w Nesebyr, Bułgaria
Lokale użytkowe w kurorcie Słoneczny Brzeg
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/6
Oferujemy przestronny lokal użytkowy w kurorcie Słoneczny Brzeg. Nieruchomość o powierzch…
$117,901
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Pomieszczenie biurowe 44 m² w Ruse, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe 44 m²
Ruse, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/5
Mamy przyjemność zaoferować to jasne i funkcjonalne biuro do wynajęcia, znajduje się na 5 pi…
$303
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Pomieszczenie biurowe 20 m² w Nesebyr, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 20 m²
Doskonała oferta na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rentownej inwestycji w jednym …
$46,690
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Pomieszczenie biurowe 12 m² w Ruse, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe 12 m²
Ruse, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 12 m²
Piętro 2/2
Oferujemy biuro o powierzchni 12 m2, znajduje się na 2 piętrze uroczego budynku arystokratyc…
$60
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Pomieszczenie biurowe 34 m² w Ruse, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe 34 m²
Ruse, Bułgaria
Pokoje 2
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2
Oferujemy biuro o powierzchni 34 m2, znajduje się na 2. piętrze uroczego budynku arystokraty…
$150
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Biuro w kompleksie Golden Dreams, kurort Słoneczny Brzeg w Nesebyr, Bułgaria
Biuro w kompleksie Golden Dreams, kurort Słoneczny Brzeg
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy przestronne, nieumeblowane biuro w kompleksie Golden Dreams w kurorcie Słoneczny B…
$97,773
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Pomieszczenie biurowe 67 m² w Sofia, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe 67 m²
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Powierzchnia 67 m²
$68,449
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Pomieszczenie biurowe 59 m² w Sofia, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe 59 m²
Sofia, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 59 m²
$60,906
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Pomieszczenie biurowe 100 m² w Sofia, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe 100 m²
Sofia, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 100 m²
$62,197
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Pomieszczenie biurowe 36 m² w Sofia, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe 36 m²
Sofia, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
$37,959
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Typy nieruchomości w Bułgaria.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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