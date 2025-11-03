Kompleks mieszkalny Novyj dom u mora

🔥 Start Sprzedaż na wybrzeżu słonecznym 124; 700 M do morza 124; Brak opłaty za usługi
✅ Od 54,900 euro - niedrogie wejście do europejskiej nieruchomości
🌊 około 700 metrów do plaży Cacao
💶 Bezinteresowne raty od dewelopera i bez miesięcznej opłaty za utrzymanie
Nowy kompleks mieszkalny położony jest w spokojnej części Sunny Beach, obok rzeki i zaledwie kilka minut spacerem od morza. Jest to skuteczne rozwiązanie zarówno dla własnych wakacji i inwestycji z późniejszym czynszu.
🏡 O projekcie
• 6 pięter
• łącznie 47 apartamentów
• uruchomienie - maj 2028
Nowoczesne ciche windy hiszpańskiej produkcji
• Energooszczędne okna Rehau
• Izolacja termiczna Baumit
• apartamenty są przenoszone z pełnym wykończeniem "pod klucz"
🏠 Dostępne opcje
• Studios - od 54,900 €
• 1 pokojowe apartamenty - z 76,890 €
Po otrzymaniu kluczy można niezwłocznie wyposażyć mieszkanie, przenieść lub rozpocząć wynajem.
🌿 Złożona infrastruktura
✔ krajobraz
✔ Parking otwarty i indywidualne garaże
✔ winda
✔ projektowanie krajobrazu
✔ przenośne
📍 Lokalizacja.
około 700 m do morza (7- 10 minut spacerem)
Około 27 km do Burgas International Airport (25- 30 minut samochodem)
• Supermarket - w odległości spaceru
• Przystanek autobusowy w pobliżu
• kawiarnie, restauracje, apteki i sklepy w odległości spaceru
📈 Dlaczego projekt jest interesujący
✔ Feefree - rzadka korzyść dla Bułgarii
✔ Nowoczesny dom z niewielką liczbą apartamentów
✔ Korzystne ceny na początku sprzedaży
✔ rata
✔ Wysoki popyt na wynajem w sezonie wakacyjnym
✔ Potencjalny wzrost wartości w momencie dostawy
Twój agent nieruchomości w Bułgarii - Svetlana
Pomogę Ci wybrać najbardziej dochodowy apartament bezpośrednio od dewelopera, przeprowadzić pełne wsparcie transakcji, w tym zdalny zakup.
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Koszt i dostępność mieszkań są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie.