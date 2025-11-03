Kompleks mieszkalny Novyj dom u mora

🔥 Start Sprzedaż na wybrzeżu słonecznym 124; 700 M do morza 124; Brak opłaty za usługi

✅ Od 54,900 euro - niedrogie wejście do europejskiej nieruchomości

🌊 około 700 metrów do plaży Cacao

💶 Bezinteresowne raty od dewelopera i bez miesięcznej opłaty za utrzymanie

Nowy kompleks mieszkalny położony jest w spokojnej części Sunny Beach, obok rzeki i zaledwie kilka minut spacerem od morza. Jest to skuteczne rozwiązanie zarówno dla własnych wakacji i inwestycji z późniejszym czynszu.

🏡 O projekcie

• 6 pięter

• łącznie 47 apartamentów

• uruchomienie - maj 2028

Nowoczesne ciche windy hiszpańskiej produkcji

• Energooszczędne okna Rehau

• Izolacja termiczna Baumit

• apartamenty są przenoszone z pełnym wykończeniem "pod klucz"

🏠 Dostępne opcje

• Studios - od 54,900 €

• 1 pokojowe apartamenty - z 76,890 €

Po otrzymaniu kluczy można niezwłocznie wyposażyć mieszkanie, przenieść lub rozpocząć wynajem.

🌿 Złożona infrastruktura

✔ krajobraz

✔ Parking otwarty i indywidualne garaże

✔ winda

✔ projektowanie krajobrazu

✔ przenośne

📍 Lokalizacja.

około 700 m do morza (7- 10 minut spacerem)

Około 27 km do Burgas International Airport (25- 30 minut samochodem)

• Supermarket - w odległości spaceru

• Przystanek autobusowy w pobliżu

• kawiarnie, restauracje, apteki i sklepy w odległości spaceru

📈 Dlaczego projekt jest interesujący

✔ Feefree - rzadka korzyść dla Bułgarii

✔ Nowoczesny dom z niewielką liczbą apartamentów

✔ Korzystne ceny na początku sprzedaży

✔ rata

✔ Wysoki popyt na wynajem w sezonie wakacyjnym

✔ Potencjalny wzrost wartości w momencie dostawy

Twój agent nieruchomości w Bułgarii - Svetlana

Pomogę Ci wybrać najbardziej dochodowy apartament bezpośrednio od dewelopera, przeprowadzić pełne wsparcie transakcji, w tym zdalny zakup.

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Koszt i dostępność mieszkań są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie.