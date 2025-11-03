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Kompleks mieszkalny Novyj dom u mora

Nesebyr, Bułgaria
od
$62,796
VAT
BTC
0.7469497
ETH
39.1508286
USDT
62 085.7486072
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
13
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ID: 38168
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Bułgaria
  • Region / Państwo
    Obwód Burgas
  • Okolica
    Nesebar
  • Miasteczko
    Nesebyr

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

🔥 Start Sprzedaż na wybrzeżu słonecznym 124; 700 M do morza 124; Brak opłaty za usługi

✅ Od 54,900 euro - niedrogie wejście do europejskiej nieruchomości
🌊 około 700 metrów do plaży Cacao
💶 Bezinteresowne raty od dewelopera i bez miesięcznej opłaty za utrzymanie

Nowy kompleks mieszkalny położony jest w spokojnej części Sunny Beach, obok rzeki i zaledwie kilka minut spacerem od morza. Jest to skuteczne rozwiązanie zarówno dla własnych wakacji i inwestycji z późniejszym czynszu.

🏡 O projekcie
• 6 pięter
• łącznie 47 apartamentów
• uruchomienie - maj 2028
Nowoczesne ciche windy hiszpańskiej produkcji
• Energooszczędne okna Rehau
• Izolacja termiczna Baumit
• apartamenty są przenoszone z pełnym wykończeniem "pod klucz"

🏠 Dostępne opcje
• Studios - od 54,900 €
• 1 pokojowe apartamenty - z 76,890 €

Po otrzymaniu kluczy można niezwłocznie wyposażyć mieszkanie, przenieść lub rozpocząć wynajem.

🌿 Złożona infrastruktura
✔ krajobraz
✔ Parking otwarty i indywidualne garaże
✔ winda
✔ projektowanie krajobrazu
✔ przenośne

📍 Lokalizacja.
około 700 m do morza (7- 10 minut spacerem)
Około 27 km do Burgas International Airport (25- 30 minut samochodem)
• Supermarket - w odległości spaceru
• Przystanek autobusowy w pobliżu
• kawiarnie, restauracje, apteki i sklepy w odległości spaceru

📈 Dlaczego projekt jest interesujący
✔ Feefree - rzadka korzyść dla Bułgarii
✔ Nowoczesny dom z niewielką liczbą apartamentów
✔ Korzystne ceny na początku sprzedaży
✔ rata
✔ Wysoki popyt na wynajem w sezonie wakacyjnym
✔ Potencjalny wzrost wartości w momencie dostawy

Twój agent nieruchomości w Bułgarii - Svetlana

Pomogę Ci wybrać najbardziej dochodowy apartament bezpośrednio od dewelopera, przeprowadzić pełne wsparcie transakcji, w tym zdalny zakup.

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Koszt i dostępność mieszkań są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie.

Lokalizacja na mapie

Nesebyr, Bułgaria
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Rekreacja

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od
$62,796
VAT
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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