ERA Paradise

ERA Raj jest częścią najbardziej udanej na świecie sieci franczyzy nieruchomości, ERA Real Estate, z ponad 50-letnim doświadczeniem w tworzeniu produktów i usług zorientowanych na klienta. Sieć ERA Bulgaria działa ponad 40 biur w prawie wszystkich miastach regionalnych, a także w kilku strategicznie zlokalizowanych mniejszych ośrodkach miejskich.

W Bułgarii ERA posiada biura we wszystkich większych miastach, takich jak Varna, Burgas, Sofia, Płowdiw, Veliko Tarnovo, Ruse i Shumen, jak również w mniejszych miastach, takich jak Pomorie, Silistra, Yambol, Haskovo, Kardzhali i innych.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości, nie wahaj się skontaktować z nami! W Bułgarii ERA to ponad 15-letnie doświadczenie, profesjonalizm i niezawodność!