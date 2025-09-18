ERA Paradise

  1. Realting.com
Bułgaria, Varna
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2015
Na platformie
10 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский, Български
Strona internetowa
www.era.bg/paradise
O agencji

ERA Raj jest częścią najbardziej udanej na świecie sieci franczyzy nieruchomości, ERA Real Estate, z ponad 50-letnim doświadczeniem w tworzeniu produktów i usług zorientowanych na klienta. Sieć ERA Bulgaria działa ponad 40 biur w prawie wszystkich miastach regionalnych, a także w kilku strategicznie zlokalizowanych mniejszych ośrodkach miejskich.

W Bułgarii ERA posiada biura we wszystkich większych miastach, takich jak Varna, Burgas, Sofia, Płowdiw, Veliko Tarnovo, Ruse i Shumen, jak również w mniejszych miastach, takich jak Pomorie, Silistra, Yambol, Haskovo, Kardzhali i innych.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości, nie wahaj się skontaktować z nami! W Bułgarii ERA to ponad 15-letnie doświadczenie, profesjonalizm i niezawodność!

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 04:02
(UTC+3:00, Europe/Sofia)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Bułgaria
Ivelina Ivanova
Ivelina Ivanova
3 obiekty
