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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Balchik, Bułgaria

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mieszkania
41
domy
13
54 obiekty total found
Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Powierzchnia 45 m²
Nowo wybudowany budynek w Balchiku z pięknym widokiem na morzeLokalizacjaBudynek znajduje si…
$63,326
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Mieszkanie 4 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 4 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Piętro 3/3
dowód tożsamości 33567720 Jest on oferowany na sprzedaż: Trzypiętrowa willa z panoramicznym …
$202,000
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Mieszkanie w Kranevo, Bułgaria
Mieszkanie
Kranevo, Bułgaria
Powierzchnia 26 m²
Apartamenty w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym w miejscowości kurortowej Kranevo, 30 km …
$49,411
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 5 pokojów w Rogachevo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Rogachevo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 2/2
# 30402716 Osada: wioska Rogachevo, Balchik.Powierzchnia całkowita działki: 2,457 m2Budynki:…
$842,765
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Willa w Bałczik, Bułgaria
Willa
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 4
Powierzchnia 2 450 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest nowo wybudowany dom do wysokich standardów UE. Położony w …
$233,171
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 757 m²
Piętro 1/3
dowód tożsamości 33554890 Jest on oferowany na sprzedaż: Trzy trzypiętrowe wille z panoramic…
$617,544
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TekceTekce
Dom 8 pokojów w Obrochishte, Bułgaria
Dom 8 pokojów
Obrochishte, Bułgaria
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa Sorrento Italiana - Luksusowy widok na morze Villa z basenem, garażami i dwoma niezale…
$601,038
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Gurkovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Gurkovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
Mamy przyjemność zaoferować na sprzedaż ten jednopiętrowy dom położony w dużej i bardzo dobr…
$39,445
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3/5
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten w pełni umeblowany i wyposażony jednopokojowy…
$80,087
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/4
Z przyjemnością oferujemy tę uroczą, jednopokojową maisonette, znajdującą się w małym i dobr…
$96,870
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Powierzchnia 73 m²
Kompleks mieszkalny w Balchiku na północnym wybrzeżu Morza Czarnego Bułgarii Lokalizacja Ko…
$140,626
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Komfortowy, urządzony apartament z 1 sypialnią w strzeżonym kompleksie położonym 5 km od mia…
$73,245
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Dom 5 pokojów w Kranevo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Kranevo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 254 m²
Piętro 3/4
# 27360946 Oferujemy dwa piętra domu w miejscowości Kranevo, Dobrich regionu, w cichym malow…
$252,898
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Dom 6 pokojów w Bezvoditsa, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Bezvoditsa, Bułgaria
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 200 m²
Opis przedmiotu: Nice, duży dom na 2 poziomach znajduje się w dość wsi z lokalnym sklepie i …
$187,474
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Bezvoditsa, Bułgaria
Willa
Bezvoditsa, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 430 m²
Opis przedmiotu: Wideo: https: / / youtu.be / E- _ 6 _ VYC-fI Na sprzedaż znajdują się dwa …
$216,678
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie w Rogachevo, Bułgaria
Mieszkanie
Rogachevo, Bułgaria
Umeblowany dom w kompleksie domowym zaledwie 25 km od WarnyLokalizacjaKompleks znajduje się …
$165,674
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Powierzchnia 73 m²
Kompleks znajduje się zaledwie kilka minut od Balchik & # 39; centrum i plaża, w bezpośredni…
$89,878
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Mieszkanie 3 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 3/4
Mamy przyjemność przedstawić ten pięknie odnowiony apartament maisonette, położony w uroczej…
$167,297
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Tsarkva, Bułgaria
Mieszkanie
Tsarkva, Bułgaria
Nowoczesny nowy dom z udogodnieniami w malowniczej okolicy w pobliżu miasta BalchikLokalizac…
$249,091
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Mieszkanie w Kranevo, Bułgaria
Mieszkanie
Kranevo, Bułgaria
Budynek dla 8 apartamentów w Kranevo z basenem, barbecue, 2 biura.Powierzchnia budynku 563.8…
$719,199
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Dom 4 pokoi w Liahovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Liahovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Z przyjemnością zaprezentujemy ten uroczy jednopiętrowy dom, położony w dobrze rozwiniętej w…
$82,645
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 5/5
Mamy przyjemność zaoferować na sprzedaż ten przestronny dwupokojowy apartament, położony na …
$103,709
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 137 m²
Piętro 3/5
IBG Real Estates ma przyjemność przedstawić ten duży i elegancki apartament z dwoma sypialni…
$138,279
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Senokos, Bułgaria
Mieszkanie
Senokos, Bułgaria
Nowo wybudowany dom z udogodnieniami i działką w spokojnej wiosce, 15 km od Czarnego Morza m…
$183,853
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Mieszkanie 2 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/5
IBG Real Estates ma przyjemność przedstawić ten piękny jednopokojowy apartament, położony na…
$66,966
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piętro 2/5
Z przyjemnością oferujemy ten dwupokojowy apartament położony na drugim piętrze w Lighthouse…
$62,979
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Kranevo, Bułgaria
Mieszkanie
Kranevo, Bułgaria
Powierzchnia 53 m²
Nowy nowoczesny budynek z widokiem na morze i park w miejscowości kurortu Kranevo, 28 km od …
$63,587
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Dom w pobliżu Ogrodu Botanicznego w Balchiku, 40 km od WarnyLokalizacjaDom położony jest w j…
$180,207
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Mieszkanie 2 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/5
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten piękny apartament z jedną sypialnią, położony…
$49,647
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Powierzchnia 98 m²
Opis Zamknięty kompleks mieszkaniowy zbudowany w mieście Balchik na bułgarskim wybrzeżu. Po…
$108,833
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Parametry nieruchomości w Balchik, Bułgaria

z garażem
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