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Domy na sprzedaż w Bułgaria

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550 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Nesebyr, Bułgaria
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Dom wolnostojący 5 pokojów
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyłącznie!!!Nowe, częściowo wyrzeźbione domy z panoramicznym widokiem na morze i góry, w mal…
$242,355
VAT
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Dom 6 pokojów w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 254 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielony 4- Sypialnia z Tawerną, Ogrodem i Taras Panoramiczny w Kosharitsa IBG Real Estate…
$300,495
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Orizare, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Orizare, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
New Build! Nowoczesny 3-Sypialnia z prywatnym ogrodem w Orizare, tylko 10 km od Sunny Beach …
$241,904
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Dyulevo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Dyulevo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy nieumeblowany, parterowy dom w stanie "pod klucz" w miejscowości Dyulewo w obwodzi…
$92,000
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Dom 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 333799326Sprzedaż 1 / 4 willi z 1 sypialnią w zamkniętym kompleksie typu "V…
$86,572
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Dom 7 pokojów w Chernograd, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Chernograd, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Two-Storey House z 6 Sypialnie Kyr124; Aytos Gmina, 40 km do Burgas Mamy przyjemność zaofe…
$125,788
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 251 m²
Liczba kondygnacji 2
dowód tożsamości 30956428 Ekodom z 5 sypialniami w kompleksie Venid Eco VillageCena: 844368 …
$974,459
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Dom 5 pokojów w Polski Trambesh, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Polski Trambesh, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten solidny ceglany dom z przestronnym ogrodem, p…
$22,970
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Shtraklevo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Shtraklevo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Solid 3- Sypialnia Dom na sprzedaż z dużym ogrodem - Shtraklevo Village, Ruse Area Z przyjem…
$79,135
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Vinarsko, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Vinarsko, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 1
Single- Storey House z podwórzem w miejscowości Vinarsko, Burgas Region Oferujemy na sprzeda…
$98,293
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 110 m²
$139,642
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Dom 4 pokoi w Burgas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Burgas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 272 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 34198842Sprzeda? dwupi? trowego domu w kompleksie na pierwszej linii morza …
$396,960
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Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dom jednorodzinny w stanie skorupy w ekskluzywnym komplek…
$159,787
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Svilengrad, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Svilengrad, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 1
ZNIŻKOWA CENA 13000 EURO!!! NIE przegap tej oferty!!! Jednopiętrowy dom z 4 pokojami i piwni…
$21,266
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Dom 3 pokoi w Stefan Karadja, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Stefan Karadja, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten jeden dom, w miłej, dużej wiosce w pobliżu Du…
$21,493
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z basenem i widokiem na morze - Sveti Vlas Jeśli szukasz nieruchomości, które można zako…
$697,487
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Szeregowiec w Sofia, Bułgaria
Szeregowiec
Sofia, Bułgaria
$987,176
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Vladaya, Bułgaria
Dom
Vladaya, Bułgaria
$585,886
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 2 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
$432,776
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Dom 5 pokojów w Rogachevo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Rogachevo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 2/2
# 30402716 Osada: wioska Rogachevo, Balchik.Powierzchnia całkowita działki: 2,457 m2Budynki:…
$842,765
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Dom 5 pokojów w Sozopol, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy przestronny, nowy, nieumeblowany, trzypiętrowy dom w stanie deweloperskim „pod klu…
$424,967
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Dom 25 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 25 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 25
Liczba łazienek 25
Powierzchnia 1 100 m²
$1,21M
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Dom 4 pokoi w Sredets, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sredets, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu jednorodzinny dom o łącznej powierzchni 250 m kw i powier…
$85,978
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/1
dowód tożsamości 34161362Oferowana na sprzedaż nowa jednopiętrowa willa w kompleksie House G…
$387,476
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Dom 3 pokoi w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 34072408Oferowane na sprzedaż maisonette w strefie willi Chalokov szumowina…
$142,347
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Bungalow w Banya, Bułgaria
Bungalow
Banya, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 131 m²
Opis przedmiotu: Z przyjemnością oferujemy Państwu nowoczesny dom jednopiętrowy w malownicze…
$515,505
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 5 pokojów w Sinemorets, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sinemorets, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 34062402 Cena: 364,637 euro.Lokalizacja: CinemorePokój: 6Powierzchnia całko…
$417,806
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Dom 3 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 227 m²
Opis przedmiotu: Luksusowe wille w pierwszej linii morskiej w SALT, SUN, kompleks SAND w pob…
$530,249
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 5 pokojów w Warna, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Warna, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 900 m²
Piętro 2/2
Luksusowa willa jest dostępna na sprzedaż 18 km od miasta Varna, obok dębowego gaju. Na dzia…
$2,00M
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Dom 4 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Opis przedmiotu: Victoria Paradise to najnowszy projekt kompleksów Victoria Residences, poło…
$364,835
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Typy nieruchomości w Bułgaria.

wille
bungalow
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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