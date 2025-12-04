  1. Realting.com
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sweti Włas, Bułgaria
od
$113,087
Rok realizacji 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS - nowy dom nad morzem w St. Vlas!🏡 Przytulny kompleks butikowy zaledwie 400 metrów od plaży!🔹 Nowoczesny budynek piętrowy🔹 Tylko 10 apartamentów - dla tych, którzy cenią sobie prywatność🔹 Apartamenty z 1 i 2 sypialniami (od 58 m2 do 110 m2)🔹 Przestronne tarasy z widokiem🔹 Otw…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Pokaż wszystko Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Bjała, Bułgaria
od
$57,899
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 38–97 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Byala Sun Residence to nowoczesny kompleks mieszkalny nad morzem w miejscowości Biala (Bułgaria). Projekt łączy pokój i komfort z nowoczesnymi udogodnieniami, oferując zakwaterowanie dla wypoczynku, stałego pobytu lub inwestycji.Położenie: zaledwie 200 metrów od plaży, 800 m do centrum miast…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
38.0 – 67.0
57,759 – 90,721
Mieszkanie 2 pokoi
97.0
144,634
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Pokaż wszystko Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebyr, Bułgaria
od
$111,387
Rok realizacji 2026
🌊 Sukces kupić mieszkanie w 400 metrów od miejsca w Nessebre!🔹 ♪ Gotowy do domu?🔹 Bez opłat za obsługę!🔹 Idealny dla la summerego detíha, PMG lub doki w Arendu🔹 Sąsiedztwo🔹 Akcje: utalentowana harfa lub taras 11.4 m2!🔹 Cena od 95 590 €💎 W kompleksie:✅ Spornыe 2 and 3- konnatnye quartyrы✅ Ter…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
OneOne
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sweti Włas, Bułgaria
od
$127,729
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 39–62 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowe życie na wybrzeżuGotowy na letni sezon 2027!Oszałamiające przestronne studio, 1 i 2 pokojowe apartamenty i penthousesKto nie chce cieszyć się niezapomnianym życiem letnim na plaży?Mesmeryzujące zachody słońca, dobrze wyposażone wnętrza i wspaniałe terytorium apartamentowca czekają …
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
