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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kazanlak, Bułgaria

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mieszkania
527
domy
33
560 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Apartament z jedną sypialnią – Oaza spokoju blisko Słonecznego Brzegu W malowniczym zakątku…
$48,679
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Aheloy, Południowe Wybrzeże Oferujemy Pańs…
$61,205
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Mieszkanie 3 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Dom z dwiema sypialniami w Venera Palace, Słoneczny Brzeg Przestronne wnętrza, luksusowe ud…
$192,122
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Mieszkanie 1 pokój w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Studio w Słonecznym Brzegu idealna lokalizacja i komfort życia Sprzedaż kompaktowego i funk…
$48,679
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Sveti Vlas, południowe wybrzeże Kompleks R…
$76,357
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Mieszkanie 4 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 4 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Nessebar, Południowe Wybrzeże Kompleks Pos…
$368,799
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Mieszkanie z jedną sypialnią w Słonecznym Brzegu Słoneczny Brzeg to unikalna lokalizacja, g…
$68,584
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Apartament z jedną sypialnią – Komfort w spokojnej okolicy Święty Włas Apartament z widokie…
$81,816
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w St. Vlas, Wybrzeże Południowe Kompleks Laz…
$129,152
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Rawdzie, Wybrzeże Południowe Riviera Fort …
$86,538
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Mieszkanie 1 pokój w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Słonecznym Brzegu, Południowe Wybrzeże Kom…
$50,312
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Sveti Vlas, południowe wybrzeże Tryavna Be…
$84,027
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Mieszkanie 3 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Nessebar, Południowe Wybrzeże Kompleks Est…
$184,607
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Mieszkanie 1 pokój w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Aheloy, Południowe Wybrzeże Oferujemy Pańs…
$49,794
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Mieszkanie z jedną sypialnią w Świętym Własie dla wymagających Przedstawiamy wyjątkową okaz…
$96,818
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Słonecznym Brzegu, Południowe Wybrzeże Luk…
$72,097
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Słonecznym Brzegu, Południowe Wybrzeże Tra…
$83,006
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Dom 4 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Prezentujemy wyjątkową nieruchomość położoną w malowniczej okolicy Lahana w Sarafovo, zaledw…
$285,275
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Mieszkanie 1 pokój w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Sveti Vlas, południowe wybrzeże Siana 4 to…
$41,391
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Sveti Vlas, Południowe Wybrzeże Kompleks S…
$85,271
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Mieszkanie 3 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Mieszkanie z dwiema sypialniami w kompleksie Esteban, Nessebar Ekskluzywne mieszkanie w mal…
$192,230
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Piętro 4
Agencja Nieruchomości GOESTE prezentuje: Na sprzedaż przestronne dwupokojowe mieszkanie w pi…
$89,787
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Mieszkanie 1 pokój w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Urokliwe studio w spokojnym zakątku Słonecznego Brzegu Przestronne studio w wyjątkowym komp…
$25,464
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Słonecznym Brzegu, Południowe Wybrzeże Ofe…
$55,914
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Mieszkanie 1 pokój w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Apartament, który może stać się Twoim własnym rajem nad morzem Zapraszamy do Słonecznego Br…
$44,352
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Mieszkanie z jedną sypialnią w otoczeniu luksusu w Słonecznym Brzegu Zapraszamy do zapoznan…
$70,531
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Apartament z widokiem na morze w Świętym Własie W malowniczym kurorcie Święty Włas na połud…
$105,176
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Mieszkanie 3 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Mieszkanie z dwiema sypialniami w Sky Dreams, Święty Włas Przestronne mieszkanie z dwiema s…
$155,774
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Sveti Vlas, południowe wybrzeże Villa Cala…
$69,189
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Sveti Vlas, Południowe Wybrzeże Oferujemy …
$98,550
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Parametry nieruchomości w Kazanlak, Bułgaria

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