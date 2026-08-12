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Kawalerki na sprzedaż w Bułgaria

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Obwód Burgas
144
Nesebyr
69
Sweti Włas
46
Pomorie
3
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149 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 4/5
Oto profesjonalna reklama dla nieruchomości w jednym z najbardziej popularnych i elitarnych …
$78,573
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
$69,277
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Kawalerka 1 pokój w Pomorie, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/6
⚓ POMORIYA: Przytulne studio w domu mieszkalnym bez wsparcia taksówekOferujemy na sprzedaż f…
$68,019
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 6
💎 Premia w Marvel Deluxe: Studios z Exit to Green 💎Oferujemy na sprzedaż stylowe studio w je…
$59,809
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/4
Oferujemy przestronne, jednopokojowe mieszkanie w budynku mieszkalnym z NISKIMI opłatami eks…
$73,606
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Kawalerka w Gospodinowo, Bułgaria
Kawalerka
Gospodinowo, Bułgaria
$45,250
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
$57,703
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2/10
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament w kompleksie Barcelo Royal Beach w kurorcie Sło…
$86,883
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 2/4
Oferujemy umeblowane mieszkanie w Sunny Day 6 w kurorcie Słoneczny Brzeg. Apartament o po…
$36,247
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Kompleks mieszkalny "Harmony Suites Monte Carlo" jest doskonałym przedstawicielem klasy prem…
$71,467
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/8
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament studio w kompleksie Majestic na PIERWSZEJ LINII…
$57,000
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 3
SUN CITY 1: Przestronne mieszkanie w spokojnej części Sunny Beach!Oferujemy Państwu świetną …
$81,107
VAT
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Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Rawda, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Rawda, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/7
✨ Prestiżowe i przytulne w Emerald Beach Resort: Twoje studio jest w spoczynkuOferujemy na s…
$44,644
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3/5
APHRODITE 1: Cozy studio with heated floors in Sunny Beach! We offer to your attention a stu…
$64,277
VAT
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Agencja
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3/3
Oferujemy umeblowany, przestronny apartament z jedną sypialnią i panoramicznym widokiem na m…
$71,063
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2/6
Uzasadnienie Royal Sun: Przestronne studio w jednym z najbardziej popularnych kompleksów!Kom…
$74,988
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Warna, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Warna, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/5
Bezpośrednia oferta od dewelopera - No посредников, Brak dodatkowych kosztówHills to nowocze…
$73,609
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Agencja
Hotel Invest
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Kawalerka 1 pokój w Nesebar, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebar, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4/6
Oferujemy przestronne, umeblowane mieszkanie na PIERWSZEJ LINII MORZA w kompleksie Valencia …
$111,820
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Kawalerka 1 pokój w Rawda, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Rawda, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 2/4
Oferujemy umeblowane mieszkanie jednopokojowe w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym BEZ OPŁ…
$46,298
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Kawalerka 1 pokój w Rawda, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Rawda, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/4
Oferujemy przestronne, nieumeblowane, jednopokojowe mieszkanie „pod klucz” w nowo wybudowany…
$41,785
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 31 m²
$57,702
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/6
Oferujemy przestronne, umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie „Rodina 1” w Świ…
$83,599
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2/5
🌊 Pierwsza linia: Studio z widokiem panoramicznym w świetle VlasOferujemy na sprzedaż eksklu…
$105,546
VAT
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Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4/4
Przytulne studia z panoramicznym vidom na morzu i gory!Oferujemy Państwa uwagę do kompaktowe…
$80,225
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 1
Słoneczna plaża📍800 metrów od morzaStudio z trzeźwościąПодстадВ: 27 m2 Plus 2 m2Świadczenia …
$56,535
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/7
🌴 Idealna inwestycja z gwarantowanym dochodem: duże studio na 3. piętrze w Tarsis Nova (Sun …
$52,372
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/6
🏗️ PERSPECTIVE AND COMFORT: MAGNOLIA 10 — START OF SALESIntroducing a new stage in the devel…
$70,604
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/5
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią i widokiem na morze w komplek…
$112,829
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Kawalerka 1 pokój w Burgas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Burgas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/6
Oferujemy przestronne, nieumeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w nowo wybudowanym budynku…
$52,273
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/5
Oferujemy przestronne, stylowo urządzone mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Gardenia …
$82,132
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Parametry nieruchomości w Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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