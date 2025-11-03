Kompleks mieszkalny Apartamenty v Bansko radom s podemnikom

🏔 Apartament w Bansko redomod z podżmnicom

📍 Bansko Balgariya

🚠 Do emerytury

💰 Studio w wysokości 52 700 €

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📅 Kompleks krupiera

Bansko daveno perestal byoto gornolyzhnöm resortom. Senaydia suda przyjęła zjaute cruglýy izd: zimoy dla lyjams i snowbordom, letom dla lasu, proglokami, pristyvom i uspokajające rymie życia.

W sprzedaży apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym Mountain SPA Residence to nowoczesny projekt z postemnicom i wszystkich kurortów.

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🏡 Bieżąca wersja

Studio 30 m2

✔ 1

✔ Dział gotowy.

✔ wygodne planowanie

✔ podejście dla ддыха i arendы

💰 Cena 52 700 €

Takje dostupnы quartirы z 1 i 2 sypialniami, apartamenty rodzinne i penthouses.

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🏢 O kompleks

✔ Terytorium Zakrecji

✔ nowoczesna architektura

✔ Parking

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✔ zarządzanie zawodowe

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Dila ownnikov preusmotrenы:

🏊 Kompleks SPA

♨️ Parnie i strefa dobrobytu

💪 Teraj ny sal

🍷 regeneran

🌿 patio

📍 Rektome

✔ Gornolyzhnyy Postvomnik - 350 m

✔ Regenerat i kawa

✔ supermarket

✔ SPA i kompleks thermalönje

✔ Central Bansko

✔ Goryni Pirin i Trasa Turystyczna

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💳 Warunki zakupu

✔ Bronj Przewodniczący

✔ W przypadku jednostki, która nie jest rezydentem państwa członkowskiego, zgłasza się ją w tej kolumnie.

✔ zdalny układ

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📈 To interesująca opcja.

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• nieruchomości w biurze listonosza

• wejście do doliny zamkowej, z dużą ilością europejskiego kurortu

• Możliwość miejscowości i dochód z Arendí

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