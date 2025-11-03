Kompleks mieszkalny Apartamenty v Bansko radom s podemnikom

🏔 Apartament w Bansko redomod z podżmnicom
📍 Bansko Balgariya
🚠 Do emerytury
💰 Studio w wysokości 52 700 €
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📅 Kompleks krupiera
Bansko daveno perestal byoto gornolyzhnöm resortom. Senaydia suda przyjęła zjaute cruglýy izd: zimoy dla lyjams i snowbordom, letom dla lasu, proglokami, pristyvom i uspokajające rymie życia.
W sprzedaży apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym Mountain SPA Residence to nowoczesny projekt z postemnicom i wszystkich kurortów.
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🏡 Bieżąca wersja
Studio 30 m2
✔ 1
✔ Dział gotowy.
✔ wygodne planowanie
✔ podejście dla ддыха i arendы
💰 Cena 52 700 €
Takje dostupnы quartirы z 1 i 2 sypialniami, apartamenty rodzinne i penthouses.
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🏢 O kompleks
✔ Terytorium Zakrecji
✔ nowoczesna architektura
✔ Parking
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✔ zarządzanie zawodowe
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Dila ownnikov preusmotrenы:
🏊 Kompleks SPA
♨️ Parnie i strefa dobrobytu
💪 Teraj ny sal
🍷 regeneran
🌿 patio
📍 Rektome
✔ Gornolyzhnyy Postvomnik - 350 m
✔ Regenerat i kawa
✔ supermarket
✔ SPA i kompleks thermalönje
✔ Central Bansko
✔ Goryni Pirin i Trasa Turystyczna
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💳 Warunki zakupu
✔ Bronj Przewodniczący
✔ W przypadku jednostki, która nie jest rezydentem państwa członkowskiego, zgłasza się ją w tej kolumnie.
✔ zdalny układ
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📈 To interesująca opcja.
• Odyn z Samyh popularyh kurort Balgarii
• śliwka vыsokiy w sezonie
• nieruchomości w biurze listonosza
• wejście do doliny zamkowej, z dużą ilością europejskiego kurortu
• Możliwość miejscowości i dochód z Arendí
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