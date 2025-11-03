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Kompleks mieszkalny Apartamenty v Bansko radom s podemnikom

Obidim, Bułgaria
od
$60,014
BTC
0.7138509
ETH
37.4159774
USDT
59 334.6054407
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
7
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ID: 38154
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Bułgaria
  • Region / Państwo
    Blagoevgrad
  • Okolica
    Bansko
  • Wioska
    Obidim

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

🏔 Apartament w Bansko redomod z podżmnicom

📍 Bansko Balgariya

🚠 Do emerytury

💰 Studio w wysokości 52 700 €

📅 Kompleks krupiera

Bansko daveno perestal byoto gornolyzhnöm resortom. Senaydia suda przyjęła zjaute cruglýy izd: zimoy dla lyjams i snowbordom, letom dla lasu, proglokami, pristyvom i uspokajające rymie życia.

W sprzedaży apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym Mountain SPA Residence to nowoczesny projekt z postemnicom i wszystkich kurortów.

🏡 Bieżąca wersja

Studio 30 m2

✔ 1

✔ Dział gotowy.

✔ wygodne planowanie

✔ podejście dla ддыха i arendы

💰 Cena 52 700 €

Takje dostupnы quartirы z 1 i 2 sypialniami, apartamenty rodzinne i penthouses.

🏢 O kompleks

✔ Terytorium Zakrecji

✔ nowoczesna architektura

✔ Parking

✔ ♪ ♪

✔ zarządzanie zawodowe

Dila ownnikov preusmotrenы:

🏊 Kompleks SPA

♨️ Parnie i strefa dobrobytu

💪 Teraj ny sal

🍷 regeneran

🌿 patio

📍 Rektome

✔ Gornolyzhnyy Postvomnik - 350 m

✔ Regenerat i kawa

✔ supermarket

✔ SPA i kompleks thermalönje

✔ Central Bansko

✔ Goryni Pirin i Trasa Turystyczna

💳 Warunki zakupu

✔ Bronj Przewodniczący

✔ W przypadku jednostki, która nie jest rezydentem państwa członkowskiego, zgłasza się ją w tej kolumnie.

✔ zdalny układ

🔥 w 100% skarżyć bonusы i prezent od budowniczego - narty, gwarantując swój dochód

📈 To interesująca opcja.

• Odyn z Samyh popularyh kurort Balgarii

• śliwka vыsokiy w sezonie

• nieruchomości w biurze listonosza

• wejście do doliny zamkowej, z dużą ilością europejskiego kurortu

• Możliwość miejscowości i dochód z Arendí

🤝 Transakcje wyzwolenia Polnois: wybór Abouts, sprawdzenie dokumentów, zdalny zakup i pomoc z daljnayshay Arendoi.

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Lokalizacja na mapie

Obidim, Bułgaria

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Obidim, Bułgaria
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$60,014
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Studio. 700 m od morza. Są apteki, sklepy, restauracje
Agencja
Your Invest Home
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Agencja
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Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
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Bulgarian Expert
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Agencja
Bulgarian Expert
Języki komunikacji
English, Русский, Български
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