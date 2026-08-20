Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Varna, Bułgaria

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Najczęściej zadawane pytania dotyczące nieruchomości w Warnie
Co daje zagranicznemu inwestorowi zakup domu lub mieszkania w Warnie?
Kupno nieruchomości w Warnie to okazja do zamieszkania w popularnym bułgarskim kurorcie z malowniczą przyrodą i rozwiniętą infrastrukturą. Zakupiony obiekt może również przynieść dobry zysk z wynajmu przez cały sezon kąpielowy.
Jakie podatki i opłaty muszą płacić obcokrajowcy planujący zakup nieruchomości w Warnie?
Przy zakupie należy zapłacić tylko jeden podatek – podatek miejski. Wynosi on od 1,5% do 3,5% wartości nieruchomości w Warnie. Istnieją dwie opłaty – notarialna (0,1%–1% ceny obiektu) i rejestracyjna (0,1%).
Gdzie najkorzystniej kupić nieruchomość w Warnie od właściciela?
Najlepsze dzielnice to Lewski, Czajka i Briz. Są to centralne lokalizacje miasta, dobrze nadające się do zamieszkania i wynajmu.
Jaka jest średnia cena nieruchomości w Warnie?
Metr kwadratowy w starym budownictwie kosztuje 700–1500 euro. Za metr kwadratowy nowych mieszkań i domów żądają od 1500 do 2000 euro. Nieruchomości położone w pobliżu wybrzeża mogą kosztować 10% więcej niż inne oferty na rynku.