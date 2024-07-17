  1. Realting.com
  Wioska domków Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria

Wioska domków Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria

Pomorie, Bułgaria
$243,540
5
ID: 27341
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Bułgaria
  • Region / Państwo
    Obwód Burgas
  • Okolica
    Pomorie

O kompleksie

Русский Русский

Victoria Casa Zdessy kazhdy dom zaprojektowany z zabotoy o komfort i przytulność.

📌 Informacje podstawowe

  • Kategoria: Sprzedaż wtórna

  • Typ: Strona główna

  • Rynek ogólny: 116 m2

  • Plac: 166 m2

  • Rodzaj zakończenia: W kapsule

  • Region: Pomorze, Bolgariya

  • Cena: 209 000 €

  • Cena za m2: dokładny

✨ Zalety kompleksu

  • 🔹 2, 3 lub 4 sypialnie

  • 🌳 Posiadaj prywatną przestrzeń świeżego powietrza

  • 🚗 Parking prywatny

  • 🏠 Budynki w magazynie

  • 🏊‍♂️ Generał Bassain

🛠️ Konstrukcje

  • ⏳ Czas trwania budowy: 20 miesięcy

📍 O lokalizacje

Victoria Casa zalana w zielone i spokojne części regionu Pomorze, niedaleko od morza i potrzebował infrastruktury Gorodskoy. Równowaga pomiędzy naturalnym garmonium i Gorodskoy funkcjonalnośćnostyu.

💳 Usługi i usługi

Kompleks oferuje gibbish warunki zakupu. Takje dostupne pulchnye formы паты.

Lokalizacja na mapie

Pomorie, Bułgaria

