Wioska domków Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria

Victoria Casa Zdessy kazhdy dom zaprojektowany z zabotoy o komfort i przytulność.
📌 Informacje podstawowe
Kategoria: Sprzedaż wtórna
Typ: Strona główna
Rynek ogólny: 116 m2
Plac: 166 m2
Rodzaj zakończenia: W kapsule
Region: Pomorze, Bolgariya
Cena: 209 000 €
Cena za m2: dokładny
✨ Zalety kompleksu
🔹 2, 3 lub 4 sypialnie
🌳 Posiadaj prywatną przestrzeń świeżego powietrza
🚗 Parking prywatny
🏠 Budynki w magazynie
🏊♂️ Generał Bassain
🛠️ Konstrukcje
⏳ Czas trwania budowy: 20 miesięcy
📍 O lokalizacje
Victoria Casa zalana w zielone i spokojne części regionu Pomorze, niedaleko od morza i potrzebował infrastruktury Gorodskoy. Równowaga pomiędzy naturalnym garmonium i Gorodskoy funkcjonalnośćnostyu.
💳 Usługi i usługi
Kompleks oferuje warunki zakupu.