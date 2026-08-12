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Magazyny na sprzedaż w Bułgaria

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2 obiekty total found
Magazyn w Karnobat, Bułgaria
Magazyn
Karnobat, Bułgaria
Opis przedmiotu: Na sprzedaż znajduje się magazyn / budynek zlokalizowany w obszarze dworca …
$463,543
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Magazyn 2 500 m² w Voluyak, Bułgaria
Magazyn 2 500 m²
Voluyak, Bułgaria
Powierzchnia 2 500 m²
Agencja QUADRAT oferuje Państwu nowy magazyn, bazę produkcyjną i handlową w miejscowości Vol…
$1,67M
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