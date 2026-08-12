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Condo na sprzedaż w Bułgaria

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Obwód Burgas
17
Nesebyr
7
Sweti Włas
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17 obiektów total found
Condo w Nesebyr, Bułgaria
Condo
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Opis przedmiotu: Apartament znajduje się na 5 piętrze sześciopiętrowego budynku o łącznej po…
$96,417
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Nils Ott Real Estates
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Condo w Sweti Włas, Bułgaria
Condo
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu 4-pokojowe mieszkanie maisonette na 3 piętra w kompleksie…
$442,762
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Condo w Nesebyr, Bułgaria
Condo
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest wyjątkowy i przestronny apartament z czterema sypialniami …
$369,089
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Nils Ott Real Estates
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Condo w Rawda, Bułgaria
Condo
Rawda, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 228 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzedaż wspaniały trzypiętrowy apartament w niesamowitym komp…
$378,437
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Condo w Nesebyr, Bułgaria
Condo
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Opis przedmiotu: Four-story 4-pokój rezydencji z 146 m ² w centrum Sunny Beach Na sprzedaż …
$125,547
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Condo w Sweti Włas, Bułgaria
Condo
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy przestronny apartament trzypokojowy z widokiem na morze w popular…
$165,460
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Condo w Sweti Włas, Bułgaria
Condo
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 129 m²
Opis przedmiotu: Ten przestronny apartament dwupokojowy o powierzchni 129 m ² znajduje się w…
$147,304
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Condo w Rawda, Bułgaria
Condo
Rawda, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy kamienicę na sprzedaż o łącznej powierzchni 99 m ², znajdującą si…
$180,392
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Condo w Nesebyr, Bułgaria
Condo
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Opis przedmiotu: Ten przytulny apartament maisonette (147 m ², typ 3 + 1) znajduje się w zam…
$128,019
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Condo w Nesebyr, Bułgaria
Condo
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Opis przedmiotu: Golden Beach to kompleks mieszkalny w kurorcie Sunny Beach. 📍 Lokalizacja …
$103,341
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Condo w Nesebyr, Bułgaria
Condo
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 165 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu ekskluzywny apartament w wysokiej jakości apartamenci…
$138,169
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Condo w Sweti Włas, Bułgaria
Condo
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu apartament 3- pokojowy w kompleksie Centauri w Sveti Vlas…
$245,507
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Condo w Rawda, Bułgaria
Condo
Rawda, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu nowy, w pełni umeblowany apartament maisonette w centraln…
$208,624
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Condo w Chernomorets, Bułgaria
Condo
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Opis przedmiotu: Elegancka maizonette o powierzchni 195.91 m ² w kompleksie Atia Resort, łąc…
$331,149
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Condo w Sweti Włas, Bułgaria
Condo
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu wyjątkowo przestronne * * 3-pokojowe mieszkanie maiso…
$310,816
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Condo w Sweti Włas, Bułgaria
Condo
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu przestronny apartament czteropokojowy z widokiem na morze…
$259,530
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Condo w Nesebyr, Bułgaria
Condo
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Opis przedmiotu: Hojny 4-pokojowy apartament Maisonette w Sunny Day 3 - Sunny Beach, Bułgari…
$126,040
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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