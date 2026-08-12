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Hotele na sprzedaż w Bułgaria

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329 obiektów total found
Hotel 130 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 130 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Opis przedmiotu: Sveti Vlas to piękny ośrodek wypoczynkowy we wschodniej Bułgarii, 10 km od …
$225,389
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 127 m² w Burgas, Bułgaria
Hotel 127 m²
Burgas, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Opis przedmiotu: Rudnik jest dużą i szybko rozwijającą się dzielnicą w Burgas, cicho i zielo…
$252,747
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 95 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 95 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: Sun City 2 (Sun City 2) to przytulny kompleks mieszkalny w popularnym ośrod…
$130,294
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Hotel 140 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 140 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Opis przedmiotu: Villa Eva jest przytulny kompleks mieszkalny położony w uzdrowisku miasta S…
$346,272
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 89 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 89 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Opis przedmiotu: Ośrodek oferuje: - Ponad 9000 m ² powierzchni zielonej - 3 baseny odkryte…
$116,446
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 85 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 85 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Opis przedmiotu: Saint Vlas to piękny ośrodek wypoczynkowy we wschodniej Bułgarii, położony …
$190,268
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel w Rawda, Bułgaria
Hotel
Rawda, Bułgaria
Opis przedmiotu: Hotel na sprzedaż w Ravda - bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego Powierzchni…
$866,813
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 69 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 69 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Opis przedmiotu: Ten jasny jednopokojowy apartament o powierzchni 68,3 m ² znajduje się na d…
$157,892
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 43 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 43 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Opis przedmiotu: Domus (Domus / Domus Extra) to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w ku…
$92,092
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 196 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 196 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Opis przedmiotu: Pomorie jest jednym z najbardziej znanych bułgarskich ośrodków zdrowia i sp…
$408,074
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 58 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 58 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu różne nowe apartamenty w nowoczesnym kompleksie Fair …
$119,597
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 1 475 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 1 475 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 475 m²
Piętro 1/5
ID34008648Wyjątkowy budynek mieszkalny o statusie aparthotel z ustawą 16 ma doskonałą lokali…
$1,96M
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Hotel 78 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 78 m²
Warna, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Opis przedmiotu: Kompleks Argish Parteza znajduje się 300 metrów od morza w kurorcie Goldstr…
$203,783
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 118 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 118 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzedaż przestronne i jasne trzypokojowe mieszkanie na trzeci…
$330,007
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 100 m² w Obwód Burgas, Bułgaria
Hotel 100 m²
Obwód Burgas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Opis przedmiotu: Kompleks Prostor to przytulny kompleks mieszkalny i mieszkalny położony w n…
$131,932
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 1 150 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 1 150 m²
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 150 m²
Piętro 6/6
# 26591254 Oferujemy 6-piętrowy hotel Elizabeth w pięknej, malowniczej lokalizacji na wybrze…
$1,85M
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Hotel 120 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 120 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Budynek mieszkalny w Sveti Vlas znajduje się w jednym z najpiękniejszych ob…
$167,570
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 67 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 67 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Opis przedmiotu: Royal Bay - Opis własności Royal Bay jest nowoczesnym kompleksem mieszkaln…
$122,962
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 60 m² w Kosharitsa, Bułgaria
Hotel 60 m²
Kosharitsa, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Opis przedmiotu: Kompleks mieszkalny Sveti Nikola jest przytulny rozwój w malowniczej Koshar…
$64,818
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 155 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 155 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Opis przedmiotu: Almond Hill Villas to przytulny, strzeżony kompleks willi położony w malown…
$225,945
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 56 m² w Kosharitsa, Bułgaria
Hotel 56 m²
Kosharitsa, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Opis przedmiotu: Grand Village (Kosharitsa) Grand Village to nowoczesny, strzeżony kompleks…
$98,071
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 59 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 59 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Opis przedmiotu: Kompleks wypoczynkowy Vista Del Mar 2 jest nowoczesnym mieszkaniem w ośrodk…
$85,531
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 108 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 108 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Opis przedmiotu: Luxor to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej pre…
$187,713
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 81 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 81 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Opis przedmiotu: Idealne miejsce na wakacje. Osłaniona społeczność dla wszystkich grup wieko…
$130,747
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 42 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 42 m²
Nesebyr, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Opis przedmiotu: Sunset Beach 4 to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w cichej i dobrze…
$68,399
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 73 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 73 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Opis przedmiotu: Messambria Fort Beach to kompleks apartamentowy położony tuż przy plaży u p…
$131,889
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 68 m² w Obwód Burgas, Bułgaria
Hotel 68 m²
Obwód Burgas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Opis przedmiotu: Kompleks Prostor jest przytulny dom i mieszkanie rozwoju w nadmorskiej miej…
$147,764
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 57 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 57 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Opis przedmiotu: Salena jest przytulny kompleks mieszkalny w północnej części Sunny Beach, z…
$93,794
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 81 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 81 m²
Warna, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Opis przedmiotu: Centrum miasta Varna jest prestiżową i tętniącą życiem dzielnicą bułgarskie…
$359,618
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 165 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 165 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 165 m²
Opis przedmiotu: Sunset Resort to wspaniały kurort najwyższej klasy. Znajduje się bezpośredn…
$119,899
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Typy nieruchomości w Bułgaria.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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