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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sozopol, Bułgaria

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Chernomorets
35
171 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Premium Premium
Mieszkanie 3 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
🌅 Obudź się do dźwięku fal w Sozopolu z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze!✨Prz…
$224,625
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Mieszkanie 1 pokój w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sozopol, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Opis przedmiotu: Przytulny apartament z widokiem na morze w Sozopol Bay View - Budjaka, Sozo…
$122,394
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 2/4
dowód tożsamości 31908282Powierzchnia całkowita: 140 m kw.Koszt: 167 800 euroOpłata za wspar…
$193,690
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 3/4
dowód tożsamości 34229290Cena: 113,685 euroLudność: Sozopol Pokój: 2Powierzchnia całkowita: …
$131,225
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Mieszkanie 1 pokój w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sozopol, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
$173,385
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Condo w Chernomorets, Bułgaria
Condo
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Opis przedmiotu: Elegancka maizonette o powierzchni 195.91 m ² w kompleksie Atia Resort, łąc…
$331,149
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie
Sozopol, Bułgaria
Umeblowane mieszkanie w kompleksie mieszkalnym na pierwszej linii w miejscowości Ośrodek Soz…
$168,464
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Mieszkanie 3 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2/4
dowód tożsamości 34254452Cena: 149,900 euro Ugoda z ludźmi: SozopolPokój: 3Powierzchnia całk…
$173,028
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Mieszkanie 2 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/4
dowód tożsamości 34202662Oferowane na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie na 2 piętrze, g. Sozopo…
$103,886
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Mieszkanie 3 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Piętro 4/4
Luksusowy apartament dwuosobowy z widokiem na morze panoramiczne w Santa Marina, Sozopol Z p…
$291,591
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sozopol, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Opis przedmiotu: Szukasz mieszkania w Sozopolu? Znalazłeś! 30 metrów od Bamboo Beach! Dwupo…
$137,027
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sozopol, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy przestronny apartament dwupokojowy w kompleksie "Sozopol Bay View…
$133,036
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/5
dowód tożsamości 34250915Cena: 82,900 euro Ugoda z ludźmi: Sozopol Pokój: 2Powierzchnia całk…
$95,690
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Mieszkanie w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie
Sozopol, Bułgaria
Przytulny dwupoziomowy penthouse w pięknym kompleksie z wieloma udogodnieniami, 2 km. od Soz…
$168,464
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Mieszkanie 2 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/4
dowód tożsamości 34096930 Cena: 98,000 EURUgoda z ludźmi: SozopolPokój: 2Powierzchnia całkow…
$113,120
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4/5
dowód tożsamości 34282120 Koszt: 97,600 euro. Ludność: Chornomoreci, Bułgaria Pokój: 2 Powie…
$112,659
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Mieszkanie 2 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 2/4
dowód tożsamości 34338032Cena: 169,900 euro Ugoda z ludźmi: SozopolPokój: 2Powierzchnia całk…
$196,114
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Mieszkanie 2 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 3/4
dowód tożsamości 34082642Cena: 149,860 euroUgoda z ludźmi: SozopolPokój: 2Powierzchnia całko…
$172,982
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Dom 5 pokojów w Sozopol, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 177 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 31316962Dwupiętrowy dom na sprzeda ¿w Sozopolu, nowe miasto, z podwórzem, 1…
$311,019
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Willa w Sozopol, Bułgaria
Willa
Sozopol, Bułgaria
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Objektbeschreibung: Akcja do 31.12.2025! TOP WNIOSEK ZAKŁADU MORZA! Dopiero teraz oferujemy …
$639,460
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie
Sozopol, Bułgaria
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/3
dowód tożsamości 34131030 Cena: 72,000 euroUgoda z ludźmi: SozopolPokój: 1Powierzchnia całko…
$83,109
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Dom 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 267 m²
$461,287
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Mieszkanie 4 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 4 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 204 m²
Piętro 3/3
dowód tożsamości 34071084Cena: 310000 EUR bez VATUgoda z ludźmi: SozopolPokój: 6Powierzchnia…
$357,829
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro -1/5
dowód tożsamości 33996222 Cena: 87,570 euro Populacja: CzarnomoryPokój: 2Powierzchnia całkow…
$101,081
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Mieszkanie 2 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/4
Oferujemy stylowo umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią i widokiem na morze w budynku mies…
$163,309
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Mieszkanie 2 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/4
dowód tożsamości 34229288Cena: 84,877 euroLudność: Sozopol Pokój: 2Powierzchnia całkowita: 6…
$97,972
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Mieszkanie 2 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
$254,298
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Kawalerka 1 pokój w Sozopol, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sozopol, Bułgaria
Sypialnie 1
$80,927
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Dom 5 pokojów w Sozopol, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 4/4
dowód tożsamości 34077566 Koszt: 620,000 EUR (bez VAT)Ludność: Sozopol Pokój: 8 Powierzchnia…
$715,658
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Dom w Sozopol, Bułgaria
Dom
Sozopol, Bułgaria
Powierzchnia 6 686 m²
Opis przedmiotu: sprzedaje atrakcyjną działkę do budowy kurortów w miejscowości Chernomorets…
$648,949
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Typy nieruchomości w Sozopol.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Sozopol, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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