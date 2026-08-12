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Penthouse na Sprzedaż w Bułgaria

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Obwód Burgas
23
Nesebyr
7
Sweti Włas
9
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27 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Penthouse 3 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 6/6
🏡 Opis nieruchomości Oferujemy na sprzedaż ekskluzywny apartament typu penthouse z 3 poko…
$168,500
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Nils Ott Real Estates
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Penthouse w Nesebyr, Bułgaria
Penthouse
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu nowoczesny apartament dwupokojowy w ekskluzywnym kompleks…
$125,951
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Penthouse w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu wyjątkowy apartament w luksusowym kompleksie Porto Paradi…
$347,135
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Penthouse 5 pokojów w Nesebyr, Bułgaria
Penthouse 5 pokojów
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 7/7
🏡 📏 🛏️ 2 с💼 🍽 🍳 ‍♂️ Сауна🛁 2🚪 🌿 📩 - органи
$227,820
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Penthouse w Nesebyr, Bułgaria
Penthouse
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu nowoczesny apartament trzypokojowy w popularnym kompleksi…
$324,559
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Penthouse w Rawda, Bułgaria
Penthouse
Rawda, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 197 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy apartament w Oasis w Ravda, Bułgaria. Wejście obejmuje schody pro…
$240,569
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Penthouse w Rawda, Bułgaria
Penthouse
Rawda, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Opis przedmiotu: Ten przestronny i stylowy dwupiętrowy apartament na drugim piętrze o powier…
$209,639
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Penthouse 3 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Penthouse 3 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 6/6
CASADAS 4: Prestiżowy apartament w sercu rodzinnego kurortu!Proponujemy, że apartamenty w Ca…
$153,853
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Penthouse w Burgas, Bułgaria
Penthouse
Burgas, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 000 m²
Opis przedmiotu: Exclusive Super- Luksusowy Penthouse (1000 m ²) z panoramicznym widokiem na…
$1,63M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Penthouse w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy wyłącznie duży penthouse 4-pokojowy w kompleksie Fort Privilege w…
$142,667
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Penthouse 3 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Penthouse 3 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/6
HARMONY SUITES 3: Przestronny penthouse z poolside vidom w kompleksie rodzinnym!Oferujemy Pa…
$163,305
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Penthouse w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Opis przedmiotu: Townhouse w pierwszej linii morza z ogrodem i widokiem panoramicznym Oferuj…
$329,733
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Penthouse w Nesebyr, Bułgaria
Penthouse
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Opis przedmiotu: Exclusive 4- Pokój Penthouse z Sauna i duży taras na dachu w Afrodite Park …
$280,724
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Penthouse 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 8/8
👑 Penthouse na piętrze z panoramą morza: Grandiose czteropokojowe mieszkanie w LCD "Olimp"Of…
$346,536
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Penthouse w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 600 m²
Opis przedmiotu: Ten ekskluzywny apartament znajduje się bezpośrednio na nabrzeżu w prestiżo…
$1,15M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Penthouse w Nesebyr, Bułgaria
Penthouse
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Opis przedmiotu: ekskluzywny apartament w Sweet Homes 2 - Sunny Beach, Bułgaria Luksus na 27…
$317,474
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Penthouse w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu wyjątkowy apartament trzypokojowy w popularnym komple…
$280,724
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Penthouse 3 pokoi w Rawda, Bułgaria
Penthouse 3 pokoi
Rawda, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Piętro 5/6
OASIS: Luksusowy apartament na pierwszej linii z panoramicznym widokiem na morze!Oferujemy e…
$293,613
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Penthouse w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 12 143 m²
$132,718
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Penthouse 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 255 m²
Piętro 6/6
Oferujemy przestronny, stylowo urządzony penthouse z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie „Orhidey…
$383,741
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Penthouse w Sofia, Bułgaria
Penthouse
Sofia, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 390 m²
Bestay Property presents a penthouse with two open parking spaces and one underground parkin…
$1,64M
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Penthouse w Sofia, Bułgaria
Penthouse
Sofia, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Bestay Property prezentuje luksusowo urządzony penthouse z dwiema sypialniami w prestiżowym …
$1,09M
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Penthouse 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 3/6
Na sprzedaż mieszkanie z 2 sypialniami w luksusowym kompleksie Prestige Fort♥️ Pierwsza lini…
$243,555
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Penthouse 2 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Penthouse 2 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 5/6
$81,996
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Penthouse w Bułgaria
Penthouse
Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 4
Oferujemy do zakupu przestronny i w pełni umeblowany penthouse w kompleksie Starego Domu w m…
$158,020
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Penthouse w Bułgaria
Penthouse
Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 5
Penthouse na sprzedaż w elitarnym kompleksie "Malkata Vodenitsa", położony zaledwie 300 metr…
$307,906
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Penthouse 4 pokoi w Rawda, Bułgaria
Penthouse 4 pokoi
Rawda, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 5/5
Oferujemy przestronny umeblowany wielopokojowy apartament z WIDOKIEM NA MORZE w budynku mies…
$154,994
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Parametry nieruchomości w Bułgaria

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z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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