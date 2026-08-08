O agencji

Agencja nieruchomości Ginу Dom zajmuje się mediacją między sprzedawcami a nabywcami nieruchomości.

Zajmujemy się również pracami budowlanymi i wykończeniowymi.

Mediaujemy również w większych projektach inwestycyjnych.

Oferujemy różnorodne nieruchomości w okolicy Burgas - na przykład w kurortach Sunny Beach, Nessebar, Sveti Vlas, Pomorie, Ravda, Sozopol, i wiele innych miejsc wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego.

Jesteśmy z tobą od poszukiwania nieruchomości do jej zakupu.

Wybierz nas, a będziesz mieć wymarzoną własność!