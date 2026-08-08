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GINY DOM

Bułgaria, Burgas
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2021
Na platformie
Na platformie
2 lata 9 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
Strona internetowa
Strona internetowa
www.ginydom.com/bg
Godziny pracy
Teraz zamknięte
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O agencji

Agencja nieruchomości Ginу Dom zajmuje się mediacją między sprzedawcami a nabywcami nieruchomości.

Zajmujemy się również pracami budowlanymi i wykończeniowymi.

Mediaujemy również w większych projektach inwestycyjnych.

Oferujemy różnorodne nieruchomości w okolicy Burgas - na przykład w kurortach Sunny Beach, Nessebar, Sveti Vlas, Pomorie, Ravda, Sozopol, i wiele innych miejsc wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego.

Jesteśmy z tobą od poszukiwania nieruchomości do jej zakupu.

Wybierz nas, a będziesz mieć wymarzoną własność!

Usługi

- pośrednictwo między sprzedawcami a nabywcami nieruchomości

- prace remontowe i wykończeniowe

- pośrednictwo w większych projektach inwestycyjnych

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