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Restauracje na sprzedaż w Bułgaria

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Sofia
4
Obwód Burgas
7
Nesebyr
5
Sofia City
4
Lokale gastronomiczne Usuwać
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11 obiektów total found
Lokale gastronomiczne 257 m² w Nesebyr, Bułgaria
Lokale gastronomiczne 257 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 257 m²
Liczba kondygnacji 1
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$197,372
VAT
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Lokale gastronomiczne 358 m² w Pomorie, Bułgaria
Lokale gastronomiczne 358 m²
Pomorie, Bułgaria
Powierzchnia 358 m²
Oferujemy do sprzedaży częściowo wyposażoną, działającą restaurację na 2 poziomach, na pierw…
$245,935
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Lokale gastronomiczne 235 m² w Nesebyr, Bułgaria
Lokale gastronomiczne 235 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy przestronną, umeblowaną restaurację w kompleksie Summer Dreams w kurorcie Słoneczn…
$345,288
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TekceTekce
Lokale gastronomiczne 187 m² w Nesebyr, Bułgaria
Lokale gastronomiczne 187 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 187 m²
$421,235
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Wyposażona i rozwinięta restauracja w mieście Nesebyr w Nesebyr, Bułgaria
Wyposażona i rozwinięta restauracja w mieście Nesebyr
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy w pełni wyposażoną i funkcjonalną restaurację, położoną zaledwie 100 metrów od mor…
$351,996
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Lokale gastronomiczne 98 m² w Rawda, Bułgaria
Lokale gastronomiczne 98 m²
Rawda, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Piętro 3
Na sprzedaż trzypokojowe mieszkanie z widokiem na morze w kompleksie Melia 1, Ravda.Powierzc…
$79,010
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Lokale gastronomiczne 1 000 m² w Sofia, Bułgaria
Lokale gastronomiczne 1 000 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 1 000 m²
Agencja nieruchomości i wszystko, co z nimi związane, oferuje na sprzedaż gotowe produkty bi…
$540,841
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Lokale gastronomiczne 70 m² w Sofia, Bułgaria
Lokale gastronomiczne 70 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 70 m²
Agencja nieruchomości i wszystko, co z nimi związane „KVADRAT” oferuje na sprzedaż GOTOWY BI…
$26,934
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Lokale gastronomiczne 52 m² w Sofia, Bułgaria
Lokale gastronomiczne 52 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 52 m²
$48,676
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Lokale gastronomiczne 590 m² w Nesebyr, Bułgaria
Lokale gastronomiczne 590 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 590 m²
$421,856
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Lokale gastronomiczne 175 m² w Sofia, Bułgaria
Lokale gastronomiczne 175 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 175 m²
$270,421
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Typy nieruchomości w Bułgaria.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
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