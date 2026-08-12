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Sklepy na sprzedaż w Bułgaria

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17 obiektów total found
Sklep w Sweti Włas, Bułgaria
Sklep
Sweti Włas, Bułgaria
Opis przedmiotu: Kompleks mieszkalny Sea Dreams, położony w kurorcie Sveti Vlas, oferuje dob…
$189,068
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Sklep 61 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Sklep 61 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/2
# 33829742 Gotowe! Biuro dentystyczne w Sveti Vlas.Cena: 211,000 euroLokalizacja: Sveti Vlas…
$243,509
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Sklep 170 m² w Nesebyr, Bułgaria
Sklep 170 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 170 m²
Piętro -1/4
# 30986416 Pokój 170 m2 w nowym NessebarCena: 94500 euroLokalizacja: Centrum NesseBARPowierz…
$76,976
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TekceTekce
Sklep 89 m² w Nesebyr, Bułgaria
Sklep 89 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 89 m²
Piętro -1/5
dowód tożsamości 30475356Przestronna przestrzeń handlowa jest oferowana dla biura, sklepu lu…
$111,945
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Sklep 57 m² w Burgas, Bułgaria
Sklep 57 m²
Burgas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/1
dowód tożsamości 33399676 Koszt: 166 700 euroLokalizacja: Plac Sarafovo, BurgasPowierzchnia …
$189,269
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Sklep 60 m² w Sofia, Bułgaria
Sklep 60 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 60 m²
Agencja Square z przyjemnością oferuje wspaniały sklep w dzielnicy Rozadnika na Al. Stamboli…
$87,127
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Sklep 45 m² w Nesebyr, Bułgaria
Sklep 45 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 45 m²
Piętro -1/4
dowód tożsamości 33624308 Powierzchnia całkowita: 45 m kw.Koszt 83,400 euro (VAT nie jest in…
$91,171
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Sklep 134 m² w Rawda, Bułgaria
Sklep 134 m²
Rawda, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 134 m²
Piętro 1
Komercyjne miejsca na sklep, Ravda Typ własności: Nieruchomości komercyjne Typ oferty: SaleL…
$156,293
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Sklep 22 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Sklep 22 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 22 m²
Piętro -1/5
dowód tożsamości 30261198Na parterze w nowo wybudowanym centrum handlowym oferowana jest prz…
$38,661
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Sklep 79 m² w Nesebyr, Bułgaria
Sklep 79 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 79 m²
Piętro -1/4
dowód tożsamości 30475352Przestronna przestrzeń handlowa jest oferowana dla biura, sklepu lu…
$99,250
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Sklep 17 m² w Lozenets, Bułgaria
Sklep 17 m²
Lozenets, Bułgaria
Powierzchnia 17 m²
Piętro -1/5
# 28124872 Sklepu i ziemi o powierzchni 60 m2, na parterze budynku piętrowego, 200 m od hote…
$27,934
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Sklep 123 m² w Sofia, Bułgaria
Sklep 123 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 123 m²
$126,908
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Sklep w Nesebyr, Bułgaria
Sklep
Nesebyr, Bułgaria
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy Państwu przestronny lokal użytkowy w kompleksie uzdrowiskowym "Forum". Słoneczny B…
$63,840
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Sklep 60 m² w Sofia, Bułgaria
Sklep 60 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 60 m²
$70,309
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Sklep 191 m² w Sofia, Bułgaria
Sklep 191 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 191 m²
$165,281
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Sklep 52 m² w Sofia, Bułgaria
Sklep 52 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 52 m²
$29,205
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Sklep 700 m² w Sofia, Bułgaria
Sklep 700 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 700 m²
$789,628
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Typy nieruchomości w Bułgaria.

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