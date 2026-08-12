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Domy Szeregowe w Bułgaria

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Obwód Burgas
6
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7 obiektów total found
Szeregowiec w Sofia, Bułgaria
Szeregowiec
Sofia, Bułgaria
$987,176
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Rawda, Bułgaria
Szeregowiec
Rawda, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu ekskluzywny nowy kompleks deweloperski Ravda Village,…
$301,839
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Szeregowiec w Burgas, Bułgaria
Szeregowiec
Burgas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Opis przedmiotu: Ten uroczy dwupiętrowy dom znajduje się w cichym, strzeżonym kompleksie mie…
$247,109
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Szeregowiec 4 pokoi w Kosharitsa, Bułgaria
Szeregowiec 4 pokoi
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 3
Grand Village: Luksusowy dwupiętrowy dom z kominkiem i widokiem na góry!Szukasz skali i pryw…
$204,495
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Szeregowiec w Kosharitsa, Bułgaria
Szeregowiec
Kosharitsa, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu atrakcyjny terraced dom w dzielnicy Villa Cholakova Chesh…
$246,297
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Szeregowiec 3 pokoi w Burgas, Bułgaria
Szeregowiec 3 pokoi
Burgas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy luksusowy dwupiętrowy dom (dom szeregowy) z basenem w elitarnym kompleksie „Atlant…
$426,757
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Szeregowiec 4 pokoi w Burgas, Bułgaria
Szeregowiec 4 pokoi
Burgas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 2
Low annual maintenance fee - 400 euros! No commission from buyers! Real estate agency Hit P…
$360,676
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Parametry nieruchomości w Bułgaria

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