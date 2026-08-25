Nils Ott Real Estates

O agencji

Nils Ott Real Estate Group

Nils Ott Real Estate Group to międzynarodowa firma nieruchomości działająca na całym świecie, oferująca rozwiązania premium oraz możliwości inwestycyjne na globalnych rynkach.

Współpracujemy z klientami prywatnymi oraz inwestorami, którzy oczekują więcej niż standardowych ofert — zapewniając ekskluzywny dostęp do wyselekcjonowanych nieruchomości, bezpośrednią współpracę z deweloperami oraz kompleksową obsługę na każdym etapie procesu.

Nasza ekspertyza obejmuje:

międzynarodowe inwestycje w nieruchomości

relokację i zmianę stylu życia

kompleksową obsługę nieruchomości (full-service)

Dzięki silnej pozycji na rynku bułgarskim — jednym z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się rynków nadmorskich w Europie — oferujemy naszym klientom unikalne możliwości zarówno do komfortowego życia, jak i inwestycji o wysokiej rentowności.

Nasze podejście opiera się na:

globalnej wizji 🌍

dogłębnej znajomości rynku lokalnego 📍

niemieckiej precyzji 🇩🇪

Od wyboru odpowiedniej nieruchomości, przez obsługę prawną, relokację, aż po długoterminowe zarządzanie — zapewniamy pełen, bezproblemowy serwis.

Nie tylko sprzedajemy nieruchomości.

Tworzymy możliwości, zabezpieczamy inwestycje i pomagamy naszym klientom budować nowe życie w dowolnym miejscu na świecie.

Nils Ott — Nieruchomości bez granic.