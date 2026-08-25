  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Nils Ott Real Estates

Nils Ott Real Estates

Bułgaria, Varna
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
2 lata 9 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Strona internetowa
Strona internetowa
www.nilsott.com
Godziny pracy
Otwórz teraz
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Nils Ott Real Estate Group

Nils Ott Real Estate Group to międzynarodowa firma nieruchomości działająca na całym świecie, oferująca rozwiązania premium oraz możliwości inwestycyjne na globalnych rynkach.

Współpracujemy z klientami prywatnymi oraz inwestorami, którzy oczekują więcej niż standardowych ofert — zapewniając ekskluzywny dostęp do wyselekcjonowanych nieruchomości, bezpośrednią współpracę z deweloperami oraz kompleksową obsługę na każdym etapie procesu.

Nasza ekspertyza obejmuje:

  • międzynarodowe inwestycje w nieruchomości

  • relokację i zmianę stylu życia

  • kompleksową obsługę nieruchomości (full-service)

Dzięki silnej pozycji na rynku bułgarskim — jednym z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się rynków nadmorskich w Europie — oferujemy naszym klientom unikalne możliwości zarówno do komfortowego życia, jak i inwestycji o wysokiej rentowności.

Nasze podejście opiera się na:

  • globalnej wizji 🌍

  • dogłębnej znajomości rynku lokalnego 📍

  • niemieckiej precyzji 🇩🇪

Od wyboru odpowiedniej nieruchomości, przez obsługę prawną, relokację, aż po długoterminowe zarządzanie — zapewniamy pełen, bezproblemowy serwis.

Nie tylko sprzedajemy nieruchomości.
Tworzymy możliwości, zabezpieczamy inwestycje i pomagamy naszym klientom budować nowe życie w dowolnym miejscu na świecie.

Nils Ott — Nieruchomości bez granic.

Usługi

Nasze Usługi

W Nils Ott Real Estate Group oferujemy kompleksowy zakres usług nieruchomościowych, skierowany do klientów międzynarodowych, inwestorów oraz osób poszukujących płynnego i bezproblemowego procesu relokacji.

Nasze usługi obejmują:

Międzynarodowe pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Kupno i sprzedaż starannie wyselekcjonowanych nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem rynku bułgarskiego

Zakup gruntów i projekty deweloperskie
Dostęp do gruntów o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz możliwości rozwoju projektów

Wynajem i nieruchomości wakacyjne
Krótkoterminowe i długoterminowe rozwiązania najmu, zarówno do użytku własnego, jak i inwestycyjnego

Zarządzanie nieruchomościami i budynkami
Kompleksowa obsługa, w tym publikacja ofert na wiodących międzynarodowych portalach

Due diligence prawne i obsługa transakcji
Profesjonalna analiza prawna oraz pełne wsparcie w celu zapewnienia bezpiecznych i przejrzystych transakcji

Wycena nieruchomości i analiza rynku
Rzetelne wyceny oraz strategiczne doradztwo inwestycyjne

Relokacja i wsparcie w zakresie imigracji
Pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pobyt, przygotowaniu dokumentów oraz integracji w Bułgarii

Rozbudowana baza nieruchomości
Jedna z największych i najbardziej aktualnych baz ofert w regionie Burgas, z codziennymi aktualizacjami i ofertami ekskluzywnymi

Nasi partnerzy
1 agencja
Nasi agenci w Bułgaria
Nils Ott
Nils Ott
2 647 obiektów
Agencje w pobliżu
GINY DOM
Bułgaria, Burgas
Rok założenia firmy 2021
Nieruchomości mieszkalne 735 Nieruchomości komercyjne 13 Działki 25
Agencja nieruchomości Ginу Dom zajmuje się mediacją między sprzedawcami a nabywcami nieruchomości. Zajmujemy się również pracami budowlanymi i wykończeniowymi. Mediaujemy również w większych projektach inwestycyjnych. Oferujemy różnorodne nieruchomości w okolicy Burgas - na przykład…
Zostaw prośbę
ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Bułgaria, Sofia City
Nieruchomości mieszkalne 7
DREAM VISION BUŁGARIA Ltd. została założona w 2011 r. Firma oferuje usługi nieruchomości głównie w obszarze Sofii. Nasza agencja opiera się na niewielkiej liczbie zmotywowanych i dobrze wyszkolonych brokerów z wieloletnim doświadczeniem. Nasza reputacja szanowanych profesjonalistów wśród kli…
Zostaw prośbę
Квадрат Риъл Естейт ЕООД
Bułgaria, Sofia City
Rok założenia firmy 2013
Nieruchomości mieszkalne 283 Nieruchomości komercyjne 85 Działki 37
Spółka została założona w 2013 r. Głównym celem agencji "Plac" jest odpowiednia pomoc w zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Pragniemy ulepszyć, wejść na nowe rynki poza Bułgarią i być wyjątkowi w stosunku do naszych klientów.Nasza misja: zaspokojenie potrzeb naszych klientów, odpowiada ich …
Zostaw prośbę
My Sunny Bulgaria
Bułgaria, Svilengrad
Rok założenia firmy 2007
Nieruchomości mieszkalne 6 Wynajem długoterminowy 1
My z „MySunnyBulgaria” jesteśmy firmą z młodym i dynamicznym zespołem, specjalizującym się w dziedzinie profesjonalnej mediacji w zakresie sprzedaży-handlu lub wynajmu relacji dla wszystkich rodzajów nieruchomości – mieszkalnych, komercyjnych, biurowych, przemysłowe, działki i domy, a także …
Zostaw prośbę
Hit Properties
Bułgaria, Burgas
Nieruchomości mieszkalne 6
Bułgaria jest krajem o niskim poziomie dochodów i zróżnicowanej infrastrukturze, co nie uniemożliwia jej pozostania na liście krajów najbardziej atrakcyjnych do inwestowania w nieruchomości.Jest to popyt nie tylko wśród Białorusinów, Rosjan i Ukraińców; ostatnio mieszkańcy Niemiec i Izraela …
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się