Nils Ott Real Estates

Nils Ott Real Estate Group
Nils Ott Real Estate Group to międzynarodowa firma nieruchomości działająca na całym świecie, oferująca rozwiązania premium oraz możliwości inwestycyjne na globalnych rynkach.
Współpracujemy z klientami prywatnymi oraz inwestorami, którzy oczekują więcej niż standardowych ofert — zapewniając ekskluzywny dostęp do wyselekcjonowanych nieruchomości, bezpośrednią współpracę z deweloperami oraz kompleksową obsługę na każdym etapie procesu.
Nasza ekspertyza obejmuje:
międzynarodowe inwestycje w nieruchomości
relokację i zmianę stylu życia
kompleksową obsługę nieruchomości (full-service)
Dzięki silnej pozycji na rynku bułgarskim — jednym z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się rynków nadmorskich w Europie — oferujemy naszym klientom unikalne możliwości zarówno do komfortowego życia, jak i inwestycji o wysokiej rentowności.
Nasze podejście opiera się na:
globalnej wizji 🌍
dogłębnej znajomości rynku lokalnego 📍
niemieckiej precyzji 🇩🇪
Od wyboru odpowiedniej nieruchomości, przez obsługę prawną, relokację, aż po długoterminowe zarządzanie — zapewniamy pełen, bezproblemowy serwis.
Nie tylko sprzedajemy nieruchomości.
Tworzymy możliwości, zabezpieczamy inwestycje i pomagamy naszym klientom budować nowe życie w dowolnym miejscu na świecie.
Nils Ott — Nieruchomości bez granic.
Nasze Usługi
W Nils Ott Real Estate Group oferujemy kompleksowy zakres usług nieruchomościowych, skierowany do klientów międzynarodowych, inwestorów oraz osób poszukujących płynnego i bezproblemowego procesu relokacji.
Nasze usługi obejmują:
Międzynarodowe pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Kupno i sprzedaż starannie wyselekcjonowanych nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem rynku bułgarskiego
Zakup gruntów i projekty deweloperskie
Dostęp do gruntów o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz możliwości rozwoju projektów
Wynajem i nieruchomości wakacyjne
Krótkoterminowe i długoterminowe rozwiązania najmu, zarówno do użytku własnego, jak i inwestycyjnego
Zarządzanie nieruchomościami i budynkami
Kompleksowa obsługa, w tym publikacja ofert na wiodących międzynarodowych portalach
Due diligence prawne i obsługa transakcji
Profesjonalna analiza prawna oraz pełne wsparcie w celu zapewnienia bezpiecznych i przejrzystych transakcji
Wycena nieruchomości i analiza rynku
Rzetelne wyceny oraz strategiczne doradztwo inwestycyjne
Relokacja i wsparcie w zakresie imigracji
Pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pobyt, przygotowaniu dokumentów oraz integracji w Bułgarii
Rozbudowana baza nieruchomości
Jedna z największych i najbardziej aktualnych baz ofert w regionie Burgas, z codziennymi aktualizacjami i ofertami ekskluzywnymi