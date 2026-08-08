  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Vasha Bolgaria

Vasha Bolgaria

Bułgaria, Nesebyr
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2013
Na platformie
Na platformie
1 miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
Русский, Български
Strona internetowa
Strona internetowa
vashabulgaria.com/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Agencja nieruchomości "Twoja Bułgaria" od ponad 12 lat zapewnia pełne wsparcie transakcji na zakup i sprzedaż nieruchomości.

Dla klientów, oferujemy naszą pomoc w wyborze opcji z naszej bazy danych, razem szukamy dokładnie miejsca, gdzie będzie to wygodne dla Ciebie, zgodnie z wymaganiami. Będziemy przeprowadzać wszystkie niezbędne kontrole mieszkania na brak obciążeń, przygotować wszystko do Transakcji i będzie z Tobą do podpisania Notary Act, a także pozostać w kontakcie i pomocy w sprawach związanych z własnością nieruchomości.

Sprzedawcy nieruchomości z nami mogą być spokojne na temat stanu ich apartamentów, upewnij się otrzymywania pieniędzy ze sprzedaży. Transakcje zdalne są również przeprowadzane, jeżeli jedna ze Stron lub obie strony nie mogą być obecne osobiście.

Office - Nessebar, Hristo Kudev Street 17
Spotkania w biurze muszą być organizowane z wyprzedzeniem.

Usługi

Dla kupca.

- konsultacje w sprawie wyboru nieruchomości - wybór opcji, organizacja poglądów - reprezentacja Państwa interesów w negocjacjach - wsparcie prawne i wykonanie umów kupna i sprzedaży zgodnie z ustawodawstwem Bułgarii

Dla właściciela

- analiza nieruchomości, wyjazd specjalisty do obiektu - przeprowadzenie zestawu środków promocyjnych w celu promowania przedmiotu na rynku nieruchomości - reprezentacja Państwa interesów w negocjacjach - wsparcie prawne i wykonanie umów kupna i sprzedaży zgodnie z ustawodawstwem Bułgarii

Agencje w pobliżu
Dream Home
Bułgaria, Warna
Nieruchomości mieszkalne 632
Firma Dream Home została założona ponad 10 lat temu w mieście Warna w Bułgarii. Dziś jesteśmy największą dynamicznie rozwijającą się firmą w tym sektorze.Nasze główne zalety:znaczne doświadczenie;profesjonalizm i reputacja;Duża baza danych obiektów nieruchomości;Nasza własność wyłączna;najba…
Zostaw prośbę
Oazis realty
Bułgaria, Nesebyr
Rok założenia firmy 2020
Nieruchomości mieszkalne 1823 Nieruchomości komercyjne 128
Bułgarska agencja nieruchomości "Oasis reality". Nasza własna baza danych zawiera ponad 500 wyjątkowych sprawdzonych właściwości. Znajdujemy się na południowym wybrzeżu kraju w mieście Nesebar.Sprzedajemy mieszkania, domy, obiekty inwestycyjne, podstawowe i wtórne nieruchomości. Ponadto poma…
Zostaw prośbę
Квадрат Риъл Естейт ЕООД
Bułgaria, Sofia City
Rok założenia firmy 2013
Nieruchomości mieszkalne 283 Nieruchomości komercyjne 85 Działki 37
Spółka została założona w 2013 r. Głównym celem agencji "Plac" jest odpowiednia pomoc w zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Pragniemy ulepszyć, wejść na nowe rynki poza Bułgarią i być wyjątkowi w stosunku do naszych klientów.Nasza misja: zaspokojenie potrzeb naszych klientów, odpowiada ich …
Zostaw prośbę
My Sunny Bulgaria
Bułgaria, Svilengrad
Rok założenia firmy 2007
Nieruchomości mieszkalne 6 Wynajem długoterminowy 1
My z „MySunnyBulgaria” jesteśmy firmą z młodym i dynamicznym zespołem, specjalizującym się w dziedzinie profesjonalnej mediacji w zakresie sprzedaży-handlu lub wynajmu relacji dla wszystkich rodzajów nieruchomości – mieszkalnych, komercyjnych, biurowych, przemysłowe, działki i domy, a także …
Zostaw prośbę
Hit Properties
Bułgaria, Burgas
Nieruchomości mieszkalne 6
Bułgaria jest krajem o niskim poziomie dochodów i zróżnicowanej infrastrukturze, co nie uniemożliwia jej pozostania na liście krajów najbardziej atrakcyjnych do inwestowania w nieruchomości.Jest to popyt nie tylko wśród Białorusinów, Rosjan i Ukraińców; ostatnio mieszkańcy Niemiec i Izraela …
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się