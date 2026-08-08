Vasha Bolgaria

O agencji

Agencja nieruchomości "Twoja Bułgaria" od ponad 12 lat zapewnia pełne wsparcie transakcji na zakup i sprzedaż nieruchomości.

Dla klientów, oferujemy naszą pomoc w wyborze opcji z naszej bazy danych, razem szukamy dokładnie miejsca, gdzie będzie to wygodne dla Ciebie, zgodnie z wymaganiami. Będziemy przeprowadzać wszystkie niezbędne kontrole mieszkania na brak obciążeń, przygotować wszystko do Transakcji i będzie z Tobą do podpisania Notary Act, a także pozostać w kontakcie i pomocy w sprawach związanych z własnością nieruchomości.

Sprzedawcy nieruchomości z nami mogą być spokojne na temat stanu ich apartamentów, upewnij się otrzymywania pieniędzy ze sprzedaży. Transakcje zdalne są również przeprowadzane, jeżeli jedna ze Stron lub obie strony nie mogą być obecne osobiście.

Office - Nessebar, Hristo Kudev Street 17

Spotkania w biurze muszą być organizowane z wyprzedzeniem.