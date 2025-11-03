Kompleks mieszkalny Apartamenty v Bansko u gor

🏔 Apartamenty w Bansku nad górami 124; Nowy projekt klubu 124; z 51,400 €
📍 Bansko, Bułgaria 🚠 Winda jest 800 metrów stąd. 🏡 W projekcie jest tylko 43 apartamenty.
📅 Uruchomienie - 2027
Jeśli byłeś w Bansko, wiesz, dlaczego to kochasz. Zimą - narty i śnieżne zbocza Pirin, latem - górskie powietrze, spacery po parku narodowym, restauracje i spokojna atmosfera małego miasta europejskiego.
Apartament na sprzeda ¿w nowym kompleksie mieszkalnym RADA Boutique Residence, który jest budowany w spokojnej czê ci miasta w pobli ¿u zabytkowego centrum.
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🏡 Bieżąca wersja
Studio 36.93 m2
✔ 1 piętro
✔ układ
✔ panoramiczny
✔ kominek
✔ widok na góry
💰 Koszt - 51,400 euro
1 i 2 pokojowe apartamenty, apartamenty rodzinne i penthouses są również dostępne.
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🏢 O projekcie
✔ Tylko 43 apartamenty.
✔ architektura alpejska
✔ naturalne materiały w dekoracji elewacji
✔ tarasy
✔ podziemny
✔ faliste
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Mieszkańcy są zaopatrywani w:
♨️ obszar spa
obszary parowe i rekreacyjne
🌿 dziedziniec
🚗 parking
🔒 dostęp kontrolowany
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📍 Co dalej?
• Historyczne centrum Bansko
• Restauracje i kawiarnie
• supermarkety
• Kompleksy SPA
• infrastruktura narciarska
• Trasy spacerowe w górach Pirin
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💳 Warunki zakupu
✔ rezerwacja - 2000 €
✔ rata
✔ wynagrodzenia
Ten projekt jest odpowiedni zarówno na własne wakacje, jak i do wynajęcia.
Nowe kompleksy kameralne w Bansku stają się coraz mniejsze, więc takie obiekty są tradycyjnie poszukiwane wśród kupujących z różnych krajów Europy.
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📞 Napisz lub zadzwoń - wyślę aktualne plany, ceny i powiem, które apartamenty są teraz dostępne i zorganizować spotkanie z deweloperem w celu omówienia niuansów i warunków zakupu.