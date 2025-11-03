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Kompleks mieszkalny Apartamenty v Bansko u gor

Bansko, Bułgaria
od
$58,457
BTC
0.6953341
ETH
36.4454351
USDT
57 795.5103837
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
23
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ID: 38155
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Bułgaria
  • Region / Państwo
    Blagoevgrad
  • Okolica
    Bansko

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

🏔 Apartamenty w Bansku nad górami 124; Nowy projekt klubu 124; z 51,400 €

📍 Bansko, Bułgaria 🚠 Winda jest 800 metrów stąd. 🏡 W projekcie jest tylko 43 apartamenty.

📅 Uruchomienie - 2027

Jeśli byłeś w Bansko, wiesz, dlaczego to kochasz. Zimą - narty i śnieżne zbocza Pirin, latem - górskie powietrze, spacery po parku narodowym, restauracje i spokojna atmosfera małego miasta europejskiego.

Apartament na sprzeda ¿w nowym kompleksie mieszkalnym RADA Boutique Residence, który jest budowany w spokojnej czê ci miasta w pobli ¿u zabytkowego centrum.

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🏡 Bieżąca wersja

Studio 36.93 m2

✔ 1 piętro

✔ układ

✔ panoramiczny

✔ kominek

✔ widok na góry

💰 Koszt - 51,400 euro

1 i 2 pokojowe apartamenty, apartamenty rodzinne i penthouses są również dostępne.

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🏢 O projekcie

✔ Tylko 43 apartamenty.

✔ architektura alpejska

✔ naturalne materiały w dekoracji elewacji

✔ tarasy

✔ podziemny

✔ faliste

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Mieszkańcy są zaopatrywani w:

♨️ obszar spa

obszary parowe i rekreacyjne

🌿 dziedziniec

🚗 parking

🔒 dostęp kontrolowany

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📍 Co dalej?

• Historyczne centrum Bansko

• Restauracje i kawiarnie

• supermarkety

• Kompleksy SPA

• infrastruktura narciarska

• Trasy spacerowe w górach Pirin

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💳 Warunki zakupu

✔ rezerwacja - 2000 €

✔ rata

✔ wynagrodzenia

Ten projekt jest odpowiedni zarówno na własne wakacje, jak i do wynajęcia.

Nowe kompleksy kameralne w Bansku stają się coraz mniejsze, więc takie obiekty są tradycyjnie poszukiwane wśród kupujących z różnych krajów Europy.

Więc...

📞 Napisz lub zadzwoń - wyślę aktualne plany, ceny i powiem, które apartamenty są teraz dostępne i zorganizować spotkanie z deweloperem w celu omówienia niuansów i warunków zakupu.

Lokalizacja na mapie

Bansko, Bułgaria

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Kompleks mieszkalny Apartamenty v Bansko u gor
Bansko, Bułgaria
od
$58,457
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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