Kompleks mieszkalny Apartamenty v Bansko u gor

🏔 Apartamenty w Bansku nad górami 124; Nowy projekt klubu 124; z 51,400 €

📍 Bansko, Bułgaria 🚠 Winda jest 800 metrów stąd. 🏡 W projekcie jest tylko 43 apartamenty.

📅 Uruchomienie - 2027

Jeśli byłeś w Bansko, wiesz, dlaczego to kochasz. Zimą - narty i śnieżne zbocza Pirin, latem - górskie powietrze, spacery po parku narodowym, restauracje i spokojna atmosfera małego miasta europejskiego.

Apartament na sprzeda ¿w nowym kompleksie mieszkalnym RADA Boutique Residence, który jest budowany w spokojnej czê ci miasta w pobli ¿u zabytkowego centrum.

Więc...

🏡 Bieżąca wersja

Studio 36.93 m2

✔ 1 piętro

✔ układ

✔ panoramiczny

✔ kominek

✔ widok na góry

💰 Koszt - 51,400 euro

1 i 2 pokojowe apartamenty, apartamenty rodzinne i penthouses są również dostępne.

Więc...

🏢 O projekcie

✔ Tylko 43 apartamenty.

✔ architektura alpejska

✔ naturalne materiały w dekoracji elewacji

✔ tarasy

✔ podziemny

✔ faliste

Więc...

Mieszkańcy są zaopatrywani w:

♨️ obszar spa

obszary parowe i rekreacyjne

🌿 dziedziniec

🚗 parking

🔒 dostęp kontrolowany

Więc...

📍 Co dalej?

• Historyczne centrum Bansko

• Restauracje i kawiarnie

• supermarkety

• Kompleksy SPA

• infrastruktura narciarska

• Trasy spacerowe w górach Pirin

Więc...

💳 Warunki zakupu

✔ rezerwacja - 2000 €

✔ rata

✔ wynagrodzenia

Ten projekt jest odpowiedni zarówno na własne wakacje, jak i do wynajęcia.

Nowe kompleksy kameralne w Bansku stają się coraz mniejsze, więc takie obiekty są tradycyjnie poszukiwane wśród kupujących z różnych krajów Europy.

Więc...

📞 Napisz lub zadzwoń - wyślę aktualne plany, ceny i powiem, które apartamenty są teraz dostępne i zorganizować spotkanie z deweloperem w celu omówienia niuansów i warunków zakupu.