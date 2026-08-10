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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nesebar, Bułgaria

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Sweti Włas
4
Obzor
62
4 243 obiekty total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Nesebyr, Bułgaria
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Dom wolnostojący 5 pokojów
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyłącznie!!!Nowe, częściowo wyrzeźbione domy z panoramicznym widokiem na morze i góry, w mal…
$242,739
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 42 m²
Piętro 5/6
Studio w kompleksie "Sunset Beach 4" - przytulność nad morzem w atrakcyjnej cenie!Sunny Beac…
$59,900
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Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Opis przedmiotu: Exclusive 2-pokojowe mieszkanie w Venera Palace - Sunny Beach, Bułgaria Lu…
$156,604
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/6
Przestronne South- Facing Studio z panoramicznym widokiem na morze w Roel Residence, Central…
$76,027
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 5/7
Studio z morzem i górą Widok na zielony Fort Suites - Plan instalacji do 2031 IBG Real Estat…
$131,319
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Opis przedmiotu: Umeblowane 2-pokojowe mieszkanie w Sunny Day 3 Complex - Sunny Beach, Bułga…
$75,124
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 1/6
Brand- Nowy 1- Apartament sypialny z prywatnym ogrodem w Sunny View Central, Sunny Beach - p…
$115,164
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34354024 Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie "Gerber 4", Sunny Beach, Bułga…
$82,939
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Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2/4
Umeblowane studio z widokiem na basen w Nessebar Fort Club, Sunny Beach IBG Real Estates ma …
$63,241
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/4
Studio Apartament z oddzielną kuchnią w rezydencji Magnolia 2, Sunny Beach IBG Real Estates …
$75,361
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Rawda, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Rawda, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/6
Przestronne 1- Apartament z widokiem na basen w stylu Lifestyle 3, Ravda IBG Real Estates m…
$127,712
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/3
Beachfront 1 - Apartament z widokiem na morze i basen w Diamant, Sveti Vlas IBG Real Estates…
$156,026
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Obzor, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Ten przestronny 4-pokojowy apartament o powierzchni 138 m ² znajduje się na…
$254,273
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Rawda, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Rawda, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 5/6
dowód tożsamości 34353940 Cena: 129,000 euro Lokalizacja: RawdaPokój: 2 Podłoga: 5 / 6Opłata…
$148,598
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Mieszkanie 2 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/5
1- Sypialnia Apartament z niską konserwacją Opłata w Złoty Dzień 2, Sunny Beach IBG Real Est…
$101,476
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/4
Studio Apartament w rezydencji Magnolia 2, Sunny Beach - Cena obniżona IBG Real Estates ma p…
$61,785
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 31 m²
Piętro 4/6
Studio w kompleksie "Herber Residence 3" - Sunny Beach, Bułgaria4 piętro, 31 m2, 55 000 euro…
$63,356
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Mieszkanie 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/7
dowód tożsamości 34044846 Cena: 229,900 euroUgoda z ludźmi: Saint VlasPokój: 3Powierzchnia c…
$264,827
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Mieszkanie 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 6/7
Komfort nad morzem na odpoczynek i rok życia!Oferujemy na sprzedaż przestronny apartament z …
$195,827
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Opis przedmiotu: Ten przestronny dwupokojowy apartament o powierzchni mieszkalnej 108 m ² zn…
$130,600
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 5/7
1- Apartament z widokiem na morze w Crown Fort Club, Fort Noks Grand Resort, Sveti Vlas IBG …
$105,206
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/4
Przestronne studio z oddzielnym miejscem do spania w St. George Palace, Sveti Vlas - zaledwi…
$67,768
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Opis przedmiotu: To nowoczesne studio o powierzchni mieszkalnej 32 m ² znajduje się na drugi…
$64,576
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5/5
Przestronne Studio z dodatkowym Mezzanine Sleeping Area & Mountain Widok w Sunny Fort, Sunny…
$79,771
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/5
dowód tożsamości 34355790Cena: 36,000 euro Populacja: Sunny Beach Pokój: 1 Powierzchnia całk…
$41,469
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu nieurządzone 2-pokojowe mieszkanie z oszałamiającym widok…
$101,359
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 3/6
Przestronne 1- Apartament z widokiem na basen w Solmarine, Sunny Beach IBG Real Estates ma p…
$93,404
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 5/5
Apartament z 1 sypialnią w kompleksie "Crown Fort Club", 5 piętro, St. Vlas, Bułgaria62 m2, …
$93,306
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 3/6
Przestronne Studio z basenem i widokiem na morze części w Crown Fort Club, Sveti Vlas IBG Re…
$95,806
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Opis przedmiotu: Umeblowane 2-pokojowe mieszkanie w kompleksie Romance Marine - Sunny Beach,…
$88,646
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Typy nieruchomości w Nesebar.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Nesebar, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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