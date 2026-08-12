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Działki na sprzedaż w Bułgaria

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88 obiektów total found
Działka w Bryastovets, Bułgaria
Działka
Bryastovets, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
$160,416
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Działka w Kosharitsa, Bułgaria
Działka
Kosharitsa, Bułgaria
Oferujemy działkę rolną z WIDOKIEM NA MORZE w miejscowości Koszarica. Działka ma powierzc…
$45,452
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Działka w Marinka, Bułgaria
Działka
Marinka, Bułgaria
$44,432
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Działka w Tankovo, Bułgaria
Działka
Tankovo, Bułgaria
Opis przedmiotu: Marża na sprzedaż jako inwestycja długoterminowa Oferujemy na sprzeda? ½ n…
$34,257
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Działka w Marinka, Bułgaria
Działka
Marinka, Bułgaria
$19,158
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Działka w Nesebyr, Bułgaria
Działka
Nesebyr, Bułgaria
$317,369
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Działka w Pomorie, Bułgaria
Działka
Pomorie, Bułgaria
$61,195
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Działka w Kosharitsa, Bułgaria
Działka
Kosharitsa, Bułgaria
Oferujemy działkę budowlaną w miejscowości Koszarica. Działka ma powierzchnię 3000 m². …
$141,017
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Działka w Nesebyr, Bułgaria
Działka
Nesebyr, Bułgaria
Oferujemy działkę z zatwierdzonym PROJEKTEM w pobliżu kompleksu Sunny View Central w kurorci…
$578,996
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Działka w Kamenar, Bułgaria
Działka
Kamenar, Bułgaria
$22,966
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Działka w Nesebyr, Bułgaria
Działka
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy 2-pokojowe mieszkanie w dobrze utrzymanym kompleksie mieszkalnym …
$45,708
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Działka w Chernomorets, Bułgaria
Działka
Chernomorets, Bułgaria
Powierzchnia 6 686 m²
Oferujemy działkę budowlaną o uregulowanym przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową w miejsco…
$661,535
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Działka w Kosharitsa, Bułgaria
Działka
Kosharitsa, Bułgaria
Oferujemy działkę budowlaną z widokiem na morze i góry w rejonie Cholakova Cheshma, we wsi K…
$765,693
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Działka w Burgas, Bułgaria
Działka
Burgas, Bułgaria
Cena na zgłoszenie
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Działka w Tankovo, Bułgaria
Działka
Tankovo, Bułgaria
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu atrakcyjną działkę budowlaną w miejscowości Tankovo na sp…
$59,137
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Działka w Sredets, Bułgaria
Działka
Sredets, Bułgaria
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu działkę o powierzchni 4570 m2 w pobliżu małego miasta Sre…
$23,177
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Działka w Pomorie, Bułgaria
Działka
Pomorie, Bułgaria
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest przestronna dzia? ka w nadmorskiej miejscowości Pomorie, B…
$283,986
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Działka w Sweti Włas, Bułgaria
Działka
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 467 m²
Oferujemy działkę budowlaną z widokiem na morze w dzielnicy Intsaraki, Święty Włas. Dział…
$70,247
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Działka w Kosharitsa, Bułgaria
Działka
Kosharitsa, Bułgaria
$63,474
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Działka w Sweti Włas, Bułgaria
Działka
Sweti Włas, Bułgaria
Opis przedmiotu: W pożądanym obszarze Sveti Vlas, zaledwie kilka minut od morza i wszystkie …
$421,358
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Działka w Tankovo, Bułgaria
Działka
Tankovo, Bułgaria
Oferujemy grunty rolne w miejscowości Tankovo ​​w obwodzie Burgas. Działka ma powierzchni…
$75,479
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Działka w Lozenets, Bułgaria
Działka
Lozenets, Bułgaria
$265,436
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Działka w Kableshkovo, Bułgaria
Działka
Kableshkovo, Bułgaria
Powierzchnia 2 638 m²
$12,579
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Działka w Obzor, Bułgaria
Działka
Obzor, Bułgaria
Powierzchnia 14 561 m²
Przygotowany do budowy w pobliżu jednej z najpiękniejszych plaż bułgarskiego wybrzeża Morza …
$1,38M
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Działka w Kosharitsa, Bułgaria
Działka
Kosharitsa, Bułgaria
Oferujemy na sprzedaż działkę budowlaną z widokiem na morze w miejscowości Koszarica. Nie…
$93,348
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Działka w Medovo, Bułgaria
Działka
Medovo, Bułgaria
CZĘŚĆ W MEDOVA: Wyjątkowa okazja z własną studnią mineralną!Zwracamy Państwa uwagę na przest…
$63,420
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Działka w Kamenar, Bułgaria
Działka
Kamenar, Bułgaria
$34,622
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Działka w Ravadinovo, Bułgaria
Działka
Ravadinovo, Bułgaria
Powierzchnia 591 m²
$69,277
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Działka w Tankovo, Bułgaria
Działka
Tankovo, Bułgaria
Oferujemy działkę rolną w miejscowości Tankovo ​​w obwodzie Burgas. Działka ma powierzchn…
$73,156
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Działka w Nesebyr, Bułgaria
Działka
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 4 847 m²
Oferujemy działkę budowlaną o uregulowanym przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową w miejsco…
$164,067
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