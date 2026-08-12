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Mieszkania na sprzedaż w Bułgaria

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6 325 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 5/8
Przestronne Studio z widokiem na morze w Grand Hotel, Sveti Vlas IBG Real Estates ma przyje…
$99,407
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IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Warna, Bułgaria
Pokoje 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 4/5
Kod obiektu: 20260709075753Botanic Residence - dochodowa inwestycja w nieruchomości nad morz…
$461,882
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Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Warna, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 2/8
Kod obiektu: 20260714163702Grand Millennium - nowoczesne inwestycje w nieruchomości w Warnie…
$163,766
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Dmd consulting
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 6/6
dowód tożsamości 34354186Cena: 200,000 euro Lokalizacja: NessebarPokój: 3Piętro: 6Opłaty za …
$230,814
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Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/6
South- Facing Umeblowane Studio w rezydencji Magnolia 7, Sunny Beach IBG Real Estates ma prz…
$95,710
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IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 5/7
1- Apartament z widokiem na morze w Crown Fort Club, Fort Noks Grand Resort, Sveti Vlas IBG …
$105,206
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Opis przedmiotu: Exclusive 2-pokojowe mieszkanie w Venera Palace - Sunny Beach, Bułgaria Lu…
$156,604
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Opis przedmiotu: Utrzymane Studio w Holiday Fort Club - Sunny Beach, Bułgaria Komfortowe St…
$64,722
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Liczba kondygnacji 5
Aqua Zobacz kompleks mieszkalny w Warnie (Bułgaria). 150 m od Kabakum Beach. Koncepcja przew…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 34356740Koszt: 63,500 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 2 Powierzchnia całko…
$73,283
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Mieszkanie 2 pokoi w Rawda, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Rawda, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3/6
Umeblowany 1- Apartament w Rif 2, Tylko 330 m od morza w Ravda IBG Real Estates ma przyjemno…
$110,871
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Warna, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 2/6
Kod obiektu: 20260710111814Oferujemy nowoczesne 1-pokojowe mieszkanie o powierzchni 86 m2 w …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 6/7
dowód tożsamości 33733834Cena: 99900 euroLokalizacja: Sunny BeachPokój: 2Powierzchnia całkow…
$115,292
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Mieszkanie 2 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Umeblowane 1- Apartament w Domenico, Sunny Beach - 500 m od plaży IBG Real Estates oferuje n…
$132,922
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Opis przedmiotu: Umeblowane studio z widokiem na morze w Royal Bay Residence - Sveti Vlas, B…
$64,375
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Tankovo, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Tankovo, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3/4
Umeblowane Studio z widokiem na basen w Sunny Day 6, Sunny Beach IBG Real Estates oferuje na…
$39,297
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Sozopol, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sozopol, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Opis przedmiotu: Przytulny apartament z widokiem na morze w Sozopol Bay View - Budjaka, Sozo…
$122,394
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest przytulne studio o powierzchni 37 m ² w dobrze utrzymanym …
$63,474
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Rawda, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Rawda, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 5/6
dowód tożsamości 34353940 Cena: 129,000 euro Lokalizacja: RawdaPokój: 2 Podłoga: 5 / 6Opłata…
$148,598
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Mieszkanie 1 pokój w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Warna, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 3/5
Kod obiektu: 20260720121916Botanic Residence - nowoczesna nieruchomość do mieszkania i inwes…
$204,566
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Warna, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3/6
Kod obiektu: 20260710111714Azur Aqua 2 - nowoczesny kompleks dla komfortowego życia rodzinne…
$365,494
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Warna, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/5
Kod obiektu: 20260709075811Botanic Residence - nowoczesna architektura i wysoki poziom komfo…
$212,408
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest przytulne studio o powierzchni mieszkalnej 42 m ², znajduj…
$78,019
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Warna, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2/8
Kod obiektu: 20260714164226Grand Millennium - nowoczesne apartamenty dla komfortowego życia …
$161,719
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5/5
Przestronne Studio z dodatkowym Mezzanine Sleeping Area & Mountain Widok w Sunny Fort, Sunny…
$79,771
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/6
Przestronny apartament 2- Sypialnia z widokiem na morze w Marina Cape, Aheloy IBG Real Esta…
$155,673
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/6
Studio z morzem i basenem Widok w Grand Hotel Sveti Vlas - Beachfront IBG Real Estates ofer…
$97,091
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Warna, Bułgaria
Pokoje 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/8
Kod obiektu: 20260714164421Grand Millennium zostało stworzone dla tych, którzy doceniają now…
$186,824
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Warna, Bułgaria
Pokoje 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/5
ID ogłoszenia 727565454Sprzedawane 2 pokojowe apartamenty w Varna, 150 m od morza (plaża Kab…
$215,259
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Mieszkanie 1 pokój w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Warna, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 3/6
Kod obiektu: 20260720113245Azur Aqua 2 - komfortowe życie w pobliżu morzaAzur Aqua 2 jest pr…
$386,280
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Agencja
Dmd consulting
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Typy nieruchomości w Bułgaria.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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