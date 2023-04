Hit Properties

Mamy ponad 10-letnie doświadczenie w dziedzinie bułgarskiej sprzedaży nieruchomości. Nadal świadczymy następujące usługi: — Kupowanie nieruchomości w Bułgarii, w tym wszystkich ośrodków morskich i narciarskich, miast Burgas, Warny, domów wiejskich, gruntów pod różne cele, obiektów handlowych; — Sprzedaż nieruchomości w Bułgarii, wszystkie kurorty morskie w Bułgarii, miasta Burgas, Warna, domy wiejskie, obiekty komercyjne do różnych celów: restauracje, sklepy, powierzchnie biurowe, pomieszczenia do prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej w Bułgarii ( salon piękności, piekarnia, naprawa, serwis, studio nagrań, centrum medyczne lub fitness ); — W ciągu ostatnich kilku lat aktywnie rozwijaliśmy działalność związaną z wynajmem nieruchomości w Bułgarii, promując nieruchomości nad morzem, i odnieśliśmy duży sukces! Za pośrednictwem naszej agencji możesz wynająć własne mieszkania w Bułgarii lub wynająć mieszkanie dla siebie. Jesteśmy profesjonalnie zaangażowani w obsługę, wykonując pełną realizację pracy: przygotowanie mieszkania do wynajęcia, umeblowanie mieszkania, poszukiwanie klientów, rezerwacja, spotykanie się z gośćmi na lotnisku i odprawa przez całą dobę, sprzątanie, obliczenia, opłacenie mediów i podatków w Bułgarii, usługi zakupowe dla gości, wynajem samochodu; — Ubieganie się o bułgarskie wizy turystyczne, bułgarskie wizy nieruchomościowe, wizę D; — Możesz także kupić bilety lotnicze do Bułgarii na loty regularne lub w godzinach wolnych za pośrednictwem naszej firmy lub naszych partnerów, — Ubieganie się o ubezpieczenie w Bułgarii; — Dla tych, którzy potrzebują pomocy prawnej w Bułgarii, aby przygotować dokumenty do transakcji zakupu i sprzedaży w Bułgarii, zapewniamy wszystkie niezbędne usługi, w tym porady prawne dotyczące nieruchomości i rejestracji dokumentu pobytowego w Bułgarii.