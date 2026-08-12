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Rezydencje na sprzedaż w Bułgaria

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2 obiekty total found
Rezydencja 2 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Rezydencja 2 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
$135,026
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Rezydencja 7 pokojów w Sofia City, Bułgaria
Rezydencja 7 pokojów
Sofia City, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny dom na sprzedaż, Bankya, SofiaBestay Property prezentuje dom z nowoczesną archite…
$799,688
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Parametry nieruchomości w Bułgaria

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