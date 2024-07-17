  1. Realting.com
Wioska domków Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega

Kosharitsa, Bułgaria
od
$384,536
20
ID: 27343
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Bułgaria
  • Region / Państwo
    Obwód Burgas
  • Okolica
    Nesebar
  • Wioska
    Kosharitsa

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Grand Luxury Dom jest ekskluzywnym projektem mieszkalnym oferującym jednopiętrowe i dwupiętrowe luksusowe domy w stylu Japandi - harmonijne połączenie japońskiego minimalizmu i skandynawskiej funkcjonalności. Przestrzeń, przemyślane układy i zaawansowane technologie tworzą idealne środowisko do życia i rekreacji.

📌 Informacje podstawowe:

  • Kategoria: Od budowniczego

  • Typ: Strona główna

  • Powierzchnia całkowita: 170 m2

  • Podłoga: 2

  • Widok z okna: Góry. ⛰

  • Region: Sunny Beach, Bułgaria

  • Cena: 330 000 EUR

  • Cena za m2: określona

✨ Planowanie i obiekty:

  • ✅ Przestronny salon, kuchnia i jadalnia - 44 m2

  • ✅ Master sypialnia z garderobą

  • ✅ Dwie sypialnie dla dzieci

  • ✅ Dwie łazienki + toalety

  • ✅ Łazienka i spiżarnia dla gości

  • ✅ Pranie i dodatkowa szafa

  • ✅ Dwa tarasy i duża weranda - 15 m2

  • ✅ Podwórko prywatne i 2 miejsca parkingowe

🛠️ Budowa:

  • 🚧 Budowa już się rozpoczęła!

  • ⏳ Daty dostawy są określone (zakup jest możliwy na etapie budowy)

🏘️ Udogodnienia w obiekcie:

  • wejście brukowane

  • Zielone Strefy i projekt krajobrazu

  • Plac zabaw dla dzieci

  • basen

  • System kontroli dostępu

  • Infrastruktura wygodna dla całego roku życia

  • 💡 Inteligentny Dom: integracja inteligentnych technologii domowych

💳 Warunki zakupu:

Płatności w gotówce jest możliwe, elastyczne systemy płatności i pomoc w wyborze indywidualnych warunków są oferowane.

Lokalizacja na mapie

Kosharitsa, Bułgaria

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
