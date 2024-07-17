Wioska domków Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega

Grand Luxury Dom jest ekskluzywnym projektem mieszkalnym oferującym jednopiętrowe i dwupiętrowe luksusowe domy w stylu Japandi - harmonijne połączenie japońskiego minimalizmu i skandynawskiej funkcjonalności. Przestrzeń, przemyślane układy i zaawansowane technologie tworzą idealne środowisko do życia i rekreacji.
📌 Informacje podstawowe:
Kategoria: Od budowniczego
Typ: Strona główna
Powierzchnia całkowita: 170 m2
Podłoga: 2
Widok z okna: Góry. ⛰
Region: Sunny Beach, Bułgaria
Cena: 330 000 EUR
Cena za m2: określona
✨ Planowanie i obiekty:
✅ Przestronny salon, kuchnia i jadalnia - 44 m2
✅ Master sypialnia z garderobą
✅ Dwie sypialnie dla dzieci
✅ Dwie łazienki + toalety
✅ Łazienka i spiżarnia dla gości
✅ Pranie i dodatkowa szafa
✅ Dwa tarasy i duża weranda - 15 m2
✅ Podwórko prywatne i 2 miejsca parkingowe
🛠️ Budowa:
🚧 Budowa już się rozpoczęła!
⏳ Daty dostawy są określone (zakup jest możliwy na etapie budowy)
🏘️ Udogodnienia w obiekcie:
wejście brukowane
Zielone Strefy i projekt krajobrazu
Plac zabaw dla dzieci
basen
System kontroli dostępu
Infrastruktura wygodna dla całego roku życia
💡 Inteligentny Dom: integracja inteligentnych technologii domowych
💳 Warunki zakupu:
Płatności w gotówce jest możliwe, elastyczne systemy płatności i pomoc w wyborze indywidualnych warunków są oferowane.