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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pomorie, Bułgaria

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Aheloy
113
Kableshkovo
38
452 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
$78,669
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Mieszkanie 2 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 4/5
dowód tożsamości 34359780 Cena: 110,000 euroLokalizacja: PomorzePokój: 2Powierzchnia całkowi…
$126,820
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Mieszkanie 2 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 4/10
dowód tożsamości 34361356 Koszt: 45,000 euroUgoda z ludźmi: PomoriePokój: 2Powierzchnia całk…
$52,053
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom 4 pokoi w Goritsa, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Goritsa, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 34087056Na sprzedaż:Dwupiętrowy domCena: 189000osada ludzka: s. GoricaPokój…
$218,623
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Mieszkanie 2 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/10
dowód tożsamości 34360600 Koszt: 80.000 euroUgoda z ludźmi: PomoriePokój: 2Powierzchnia całk…
$92,539
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Mieszkanie 2 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/3
Oferujemy przestronne, nieumeblowane apartamenty z jedną sypialnią w PIERWSZEJ LINII MORZA w…
$207,270
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Przytulne 2-pokojowe mieszkanie z widokiem na basen w Vineyards Resort & Sp…
$66,277
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 3
Powierzchnia 101 m²
Pierwsza linia nad morzem jest rezydencją, w której inwestycja pokrywa się ze stylem życia.A…
$258,657
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Mieszkanie 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
$106,420
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Dom 4 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy dom z 3 sypialnie & widok na morze 124; Lahana Area, Pomorze Turnkey Zakończ 124; 647 s…
$524,813
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 34335210Prezentujemy nowoczesne mieszkanie w nowym domu w Pomorie.Cena: 102…
$117,737
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Mieszkanie 3 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/3
Oferujemy przestronne, nieumeblowane apartamenty z dwiema sypialniami w PIERWSZEJ LINII MORZ…
$235,256
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Mieszkanie 3 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 4/6
dowód tożsamości 34113250Cena: 123,810 euroUgoda z ludźmi: PomoriePokój: 3Powierzchnia całko…
$142,912
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Mieszkanie 2 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34232666Cena: 98,700 euro Ugoda z ludźmi: Pomorie Pokój: 2 Powierzchnia cał…
$113,928
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Mieszkanie 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Opis przedmiotu: Atrakcyjny 3-pokojowe mieszkanie z 3 Balkony w małym budynku mieszkalnym z …
$117,083
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 7/7
dowód tożsamości 34101764 Cena: 96,483 euroUgoda z ludźmi: PomoriePokój: 2Powierzchnia całko…
$111,369
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Bungalow w Kamenar, Bułgaria
Bungalow
Kamenar, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu wysokiej jakości bungalow w spokojnej miejscowości Kamena…
$239,797
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
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Mieszkanie 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/6
dowód tożsamości 34131752 Cena: 148,700 euroUgoda z ludźmi: AheloyPokój: 2Powierzchnia całko…
$171,643
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Dom 4 pokoi w Medovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Medovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 34010940 Cena: 64,000 euro. Populacja: Medovo Pokój: 4 Powierzchnia całkowi…
$72,929
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Mieszkanie w Pomorie, Bułgaria
Mieszkanie
Pomorie, Bułgaria
Powierzchnia 91 m²
$173,511
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Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z prywatnym basenem i widokiem na morze 124; Winnice Resort, Aheloy IBG Real Estates ma …
$220,883
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Pomorie, Bułgaria
Mieszkanie
Pomorie, Bułgaria
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/3
dowód tożsamości 34129498 Koszt: 100,835 euroRozliczenie: między Pomorie a Sarafovo (Burgas)…
$116,393
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Mieszkanie 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Opis przedmiotu: Ten przytulny apartament z widokiem na morze znajduje się w popularnej Midi…
$72,399
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3/6
dowód tożsamości 34113248 Cena: 102,150 euroUgoda z ludźmi: PomoriePokój: 2Powierzchnia całk…
$117,911
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Mieszkanie 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/6
Przestronne Studio z widokiem na basen 124; Marina Cape, Aheloy - Pierwsza linia do plaży IB…
$68,855
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3/3
Cena obniżona! 1-Sypialnia Apartament z widokiem na morze panoramiczne w Winnice, Aheloy IBG…
$80,325
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/6
Apartament jednoosobowy z widokiem na basen w Parus Complex, Pomorze Z przyjemnością oferuje…
$139,964
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 33997436Koszt: 149000 euroLokalizacja: AheloyPokój: 3Powierzchnia całkowita…
$171,989
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Mieszkanie w Pomorie, Bułgaria
Mieszkanie
Pomorie, Bułgaria
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34227552 Cena: 94,192 euroUgoda z ludźmi: PomoriePokój: 1Powierzchnia całko…
$108,725
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Mieszkanie w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Opis przedmiotu:Ceny studiów wahają się od 42,350 EUR do 74,376 EUR, w zależności od parteru…
$49,702
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Typy nieruchomości w Pomorie.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Pomorie, Bułgaria

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