  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Umm al-Qaywayn
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

casas independientes
3
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Mostrar todo Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$310,004
Año de construcción 2028
Número de plantas 42
Apartamentos Exclusivos Frente al Mar con Cuotas en Downtown Umm Al Quwain Downtown Umm Al Quwain es un nuevo destino costero emergente que está redefiniendo el estilo de vida de lujo en el emirato. Combinando la belleza costera serena con una planificación urbana moderna, esta vibrante zona…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Apart - hotel Amra
Apart - hotel Amra
Apart - hotel Amra
Apart - hotel Amra
Apart - hotel Amra
Mostrar todo Apart - hotel Amra
Apart - hotel Amra
Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos
de
$204,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 30
Área 49 m²
1 objeto inmobiliario 1
🏝️ AMRA es la primera estación de bienestar premium en la laguna UAE prístina!📍 Umm al-Qaiwain es una reserva natural ecológica junto al mar, a sólo 20 minutos del Wynn Casino en la isla de Marjan.🔹 Concepto del proyecto:✅UAE primera estación de bienestar de lujo integrada✅Ecología: restaura…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
49.0
204,000
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Downtown UAQ
Complejo residencial Downtown UAQ
Complejo residencial Downtown UAQ
Complejo residencial Downtown UAQ
Complejo residencial Downtown UAQ
Mostrar todo Complejo residencial Downtown UAQ
Complejo residencial Downtown UAQ
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$302,850
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 42
Área 52–200 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Introduciendo un proyecto icónico de un desarrollador mundialmente reconocido que redefine el concepto de la costa de lujo que vive en el nuevo distrito del Centro UAQ (Umm Al Quwain).El desarrollador, pionero del modelo Backward Integration, garantiza una calidad incomparable y una ejecució…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.7
302,850
Apartamentos 2 habitaciones
68.1
404,050
Apartamentos 3 habitaciones
199.7
1,17M
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Mostrar todo Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,19M
Año de construcción 2028
Número de plantas 42
Apartamentos Exclusivos Frente al Mar con Cuotas en Downtown Umm Al Quwain Downtown Umm Al Quwain es un nuevo destino costero emergente que está redefiniendo el estilo de vida de lujo en el emirato. Combinando la belleza costera serena con una planificación urbana moderna, esta vibrante zona…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Complejo residencial New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Complejo residencial New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Complejo residencial New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Complejo residencial New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Mostrar todo Complejo residencial New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Complejo residencial New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$368,206
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Sobha Siniya Island – El Santuario de Ultra-Luxury Island de la UAE por Sobha Realty.Villas exclusivas frente a la playa en la isla natural de Umm Al Quwain — Blending Pristine Nature, Wellness & High-End Living.Ajuste de la isla aislada, conectado a la ciudadSituado en Al Siniya Island, a s…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Complejo residencial The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Complejo residencial The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Complejo residencial The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Complejo residencial The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Mostrar todo Complejo residencial The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Complejo residencial The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$200,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 14
1 objeto inmobiliario 1
Combinando la lujosa vida con la armonía de la naturaleza, el primer resort de bienestar integrado del mundo, ofreciendo apartamentos con vistas al mar, piscinas en la azotea, jardines exuberantes y experiencias de laguna. Bienvenido a tu nueva vida
Agencia
Umed properties
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Umed properties
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Mostrar todo Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Edificio de apartamentos Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$404,272
Año de construcción 2028
Número de plantas 42
Apartamentos Exclusivos Frente al Mar con Cuotas en Downtown Umm Al Quwain Downtown Umm Al Quwain es un nuevo destino costero emergente que está redefiniendo el estilo de vida de lujo en el emirato. Combinando la belleza costera serena con una planificación urbana moderna, esta vibrante zona…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Island
Complejo residencial Island
Complejo residencial Island
Complejo residencial Island
Complejo residencial Island
Mostrar todo Complejo residencial Island
Complejo residencial Island
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$301,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 48–1 035 m²
6 objetos inmobiliarios 6
El proyecto Ultra-Luxury se encuentra en una isla de origen natural, lavada por las aguas del Golfo Arábigo. Cuenta con una variedad de paisajes, desde playas de arena blanca hasta reservas de mangos densos que albergan gacelas, flamencos, especies raras de tortugas y otros animales, lo que …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.5
301,500
Apartamentos 2 habitaciones
51.3
383,000
Villa
447.9 – 1 035.0
2,89M – 6,36M
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartamentos premium frente al mar
Complejo residencial Apartamentos premium frente al mar
Complejo residencial Apartamentos premium frente al mar
Complejo residencial Apartamentos premium frente al mar
Complejo residencial Apartamentos premium frente al mar
Mostrar todo Complejo residencial Apartamentos premium frente al mar
Complejo residencial Apartamentos premium frente al mar
Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos
de
$328,767
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Apartamentos premium junto al mar con acceso a la playa. Acabados de alta calidad, armarios empotrados, cocina equipada y baño. Hay más de 35 amenidades para una cómoda estadía de los residentes. Una piscina infinita en la azotea del edificio, una piscina para niños, un gimnasio totalmente e…
Agencia
Umed properties
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Umed properties
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Complejo residencial Selene Beach Residences
Complejo residencial Selene Beach Residences
Complejo residencial Selene Beach Residences
Complejo residencial Selene Beach Residences
Complejo residencial Selene Beach Residences
Mostrar todo Complejo residencial Selene Beach Residences
Complejo residencial Selene Beach Residences
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$303,250
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
¡Apartamentos en las impresionantes Selene Beach Residences en la isla Siniya en Umm Al Quwain! ¡Impresionantes vistas de un exuberante campo de golf y una resplandeciente playa natural! ¡Cocina totalmente amueblada y con electrodomésticos! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria f…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Florine Beach Residences
Complejo residencial Florine Beach Residences
Complejo residencial Florine Beach Residences
Complejo residencial Florine Beach Residences
Complejo residencial Florine Beach Residences
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$329,243
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 9
¡Apartamentos en el lujoso proyecto Florine Beach Residences en la zona de Umm Al Quwain! ¡Hay una magnífica playa y campo de golf cerca! ¡Vista panorámica al mar! ¡Rodeado de exuberante vegetación! ¡Excelente opción para vivir, revender y alquilar! ¡Seleccionaremos viviendas con una tasa hi…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Aquamarine Beach Residences
Complejo residencial Aquamarine Beach Residences
Complejo residencial Aquamarine Beach Residences
Complejo residencial Aquamarine Beach Residences
Complejo residencial Aquamarine Beach Residences
Complejo residencial Aquamarine Beach Residences
Complejo residencial Aquamarine Beach Residences
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$319,051
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 9
¡Impresionantes apartamentos en el nuevo proyecto Aquamarine Beach Residences! ¡A la orilla del mar! ¡Ubicación privilegiada! ¡Muchas comodidades para la relajación y el entretenimiento! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos en los Emiratos Ár…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Delphine Beach Residences
Complejo residencial Delphine Beach Residences
Complejo residencial Delphine Beach Residences
Complejo residencial Delphine Beach Residences
Complejo residencial Delphine Beach Residences
Mostrar todo Complejo residencial Delphine Beach Residences
Complejo residencial Delphine Beach Residences
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$306,776
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
¡Apartamentos en el proyecto premium Delphine Beach Residences en el área de Umm Al Quwain! ¡Completamente amueblado! ¡Acceso directo al mar y a la playa! ¡Un gran lugar para la relajación y el entretenimiento! ¡Muchas comodidades! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
En el mapa
Realting.com
Ir