  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Abu Dabi
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Abu Dabi
45
Ghadeer Al Tayr
3
Al Ain
2
Al Hiyar
2
Complejo residencial New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Al Hiyar, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,87M
Villas Isla de Siniya en Sobha Siniya Isla es un lugar donde la naturaleza prístina y el lujo se fusionan para crear un ambiente inigualable de coziness y comodidad. Imagínate a ti mismo bañarte en el sol, sintiendo la arena tibia debajo de tus pies y sumergiéndote en las cristalinas aguas a…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Selina Bay
Complejo residencial Selina Bay
Complejo residencial Selina Bay
Complejo residencial Selina Bay
Complejo residencial Selina Bay
Mostrar todo Complejo residencial Selina Bay
Complejo residencial Selina Bay
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$293,185
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 16
The beautiful apartments in the new Selina Bay project on the Yas Island Island in Abu Dhabi! Apartments for life and investment! Profitability - from 10% in $! Let's provide the investor catalog! Important installment plan! Convenities: pool, children's pool, gym, barbecue site, playgroun…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial The Arthouse
Complejo residencial The Arthouse
Complejo residencial The Arthouse
Complejo residencial The Arthouse
Complejo residencial The Arthouse
Complejo residencial The Arthouse
Complejo residencial The Arthouse
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$898,443
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 9
The apartments in the new project of The Art House on the island of Saadiyat Island in Abu Dhabi! Museums: Zayed Natioinal, Louvre, and Guggenheim! The best UAE beach is nearby! Panoramic view of the sea! A great option for life and investment! We will pick up housing with a favorable mortga…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Yas Golf Collection
Complejo residencial Yas Golf Collection
Complejo residencial Yas Golf Collection
Complejo residencial Yas Golf Collection
Complejo residencial Yas Golf Collection
Mostrar todo Complejo residencial Yas Golf Collection
Complejo residencial Yas Golf Collection
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$499,124
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Área 150 m²
1 objeto inmobiliario 1
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
150.0
528,673
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Residencia Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Residencia Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Residencia Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Residencia Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Residencia Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Mostrar todo Residencia Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Residencia Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$660,575
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 4–1 156 m²
12 objetos inmobiliarios 12
SOBRE EL PROYECTO DE RESIDENCIA DE LOUVRE. Louvre Residences es un complejo residencial de lujo ultra - en la nueva área de Saadiyat Grove en la isla Saadiyat en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. El mayor desarrollador de EAU, Aldar Properties, en cooperación con el mundia…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
4.2 – 80.2
394,871 – 773,798
Apartamentos 2 habitaciones
141.1 – 189.6
1,21M – 1,57M
Apartamentos 5 habitaciones
1 156.0
10,72M
Agencia
Unique homes world wide properties
Complejo residencial Royal Park
Complejo residencial Royal Park
Complejo residencial Royal Park
Complejo residencial Royal Park
Complejo residencial Royal Park
Mostrar todo Complejo residencial Royal Park
Complejo residencial Royal Park
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$219,192
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
¡Apartamentos económicos en el nuevo complejo Royal Park en Abu Dhabi! ¡Apartamentos para la vida y la inversión! ¡Rendimiento desde el 10%! ¡Area verde! Plan de cuotas 0%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! Fecha de vencimiento: 2 trimestres. 2027 Amenidades: estacionamiento …
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Oasis 2
Complejo residencial Oasis 2
Complejo residencial Oasis 2
Complejo residencial Oasis 2
Complejo residencial Oasis 2
Mostrar todo Complejo residencial Oasis 2
Complejo residencial Oasis 2
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$164,384
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
El nuevo complejo residencial de Oasis Residences en Abu Dhabi! ¡Alquiler alquiler desde $ 1100 por mes! ¡Proporcionemos el catálogo de inversores! El complejo se entrega! Los apartamentos están completamente equipados con comodidades modernas, como cocinas de diseño, gabinetes construidos …
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Bloom Living Granada
Complejo residencial Bloom Living Granada
Complejo residencial Bloom Living Granada
Complejo residencial Bloom Living Granada
Complejo residencial Bloom Living Granada
Mostrar todo Complejo residencial Bloom Living Granada
Complejo residencial Bloom Living Granada
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$402,942
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
¡Apartamentos elegantes en el proyecto New Bloom Living Granada en Abu Dhabi! ¡Un gran proyecto para vivir con una familia! ¡Para los amantes de las caminatas y la naturaleza! ¡Hermoso look panorámico! ¡Instrom sin % después de la transmisión de teclas! Se espera un buen aumento en el costo …
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Reportage Tower
Complejo residencial Reportage Tower
Complejo residencial Reportage Tower
Complejo residencial Reportage Tower
Complejo residencial Reportage Tower
Mostrar todo Complejo residencial Reportage Tower
Complejo residencial Reportage Tower
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$571,292
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 36
¡Apartamentos en el complejo residencial Reportage Tower con impresionantes vistas al canal de la isla Al Marya, Abu Dhabi! ¡Excelente opción para vivir e invertir! ¡Amenidades premium! ¡Infraestructura única! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a pl…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Sea La Vie
Complejo residencial Sea La Vie
Complejo residencial Sea La Vie
Complejo residencial Sea La Vie
Complejo residencial Sea La Vie
Mostrar todo Complejo residencial Sea La Vie
Complejo residencial Sea La Vie
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$471,687
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 15
Área 116–794 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
122.0
471,687
Apartamentos 2 habitaciones
116.0
562,750
Apartamentos 3 habitaciones
194.0
1,05M
Apartamentos 4 habitaciones
348.0 – 794.0
1,51M – 7,09M
Adosado
298.0
1,55M
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Marlin
Complejo residencial Marlin
Complejo residencial Marlin
Complejo residencial Marlin
Complejo residencial Marlin
Mostrar todo Complejo residencial Marlin
Complejo residencial Marlin
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$516,400
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 24
Moderno apartamento en el nuevo proyecto Marlin en Al Reem Island, Abu Dhabi. ¡Apartamentos atractivos para inversiones! Rendimientos de 10% a $! ¡Proporcione un catálogo de inversores! ¡Cocina totalmente equipada! ¡Instalaciones sin intereses!Instalaciones: videovigilancia, sistema de segur…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Nouran Living
Complejo residencial Nouran Living
Complejo residencial Nouran Living
Complejo residencial Nouran Living
Complejo residencial Nouran Living
Complejo residencial Nouran Living
Complejo residencial Nouran Living
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$223,772
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 11
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Barrio residencial Jacob & Co Apartments
Barrio residencial Jacob & Co Apartments
Barrio residencial Jacob & Co Apartments
Barrio residencial Jacob & Co Apartments
Barrio residencial Jacob & Co Apartments
Mostrar todo Barrio residencial Jacob & Co Apartments
Barrio residencial Jacob & Co Apartments
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
de
$465,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Discover Fahid Beach Terraces
Complejo residencial Discover Fahid Beach Terraces
Complejo residencial Discover Fahid Beach Terraces
Complejo residencial Discover Fahid Beach Terraces
Complejo residencial Discover Fahid Beach Terraces
Mostrar todo Complejo residencial Discover Fahid Beach Terraces
Complejo residencial Discover Fahid Beach Terraces
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$986,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Discover Fahid Beach Terraces, a collection of premium residences designed by world-renowned architect Koichi Takada.   Located on Fahid Island in Abu Dhabi, the UAE's first island dedicated entirely to wellness, the project offers six elegant buildings with 1-4 bedroom apartments on t…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Vida Residences Saadiyat Island
Complejo residencial Vida Residences Saadiyat Island
Complejo residencial Vida Residences Saadiyat Island
Complejo residencial Vida Residences Saadiyat Island
Complejo residencial Vida Residences Saadiyat Island
Mostrar todo Complejo residencial Vida Residences Saadiyat Island
Complejo residencial Vida Residences Saadiyat Island
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$781,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Vida Residences Saadiyat Island is a dynamic and sophisticated community that harmoniously blends culture, creativity, and comfort. Located in the heart of Saadiyat Island, this residential complex offers 121 modern 1-, 2-, and 3-bedroom residences, designed with attention to detail, combini…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial MAMSHA GARDENS
Complejo residencial MAMSHA GARDENS
Complejo residencial MAMSHA GARDENS
Complejo residencial MAMSHA GARDENS
Complejo residencial MAMSHA GARDENS
Mostrar todo Complejo residencial MAMSHA GARDENS
Complejo residencial MAMSHA GARDENS
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$837,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 10
¡Apartamentos en el lujoso Proyecto Mamsha Gardens en la isla Saadiyat en Abu Dhabi! ¡Decoración premium y sistema de casa inteligente! Comunidad ecológica! ¡Muchas comodidades para una vida cómoda! ¡Recogeremos la vivienda con una apuesta rentable en una hipoteca o un plan de entrega en los…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Complejo residencial Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Complejo residencial Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Complejo residencial Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Complejo residencial Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Mostrar todo Complejo residencial Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Complejo residencial Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$550,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
We present to your attention a new project with a variety of luxurious residences for modern living - Bab Al Qasr Canal View Residence 22.   Don't miss the opportunity to become the owner of one of these elite homes. Modern, stylish apartments with breathtaking views of the canal.  …
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Reem Eleven
Complejo residencial Reem Eleven
Complejo residencial Reem Eleven
Complejo residencial Reem Eleven
Complejo residencial Reem Eleven
Mostrar todo Complejo residencial Reem Eleven
Complejo residencial Reem Eleven
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,21M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 19
¡Apartamentos completamente amueblados en el complejo residencial Reem Eleven en Abu Dhabi! ¡Excelente ubicación! Infraestructura desarrollada! ¡Sistema de "hogar inteligente"! ¡Fácil acceso a infraestructura clave! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pag…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Barrio residencial Jacob & Co Villas
Barrio residencial Jacob & Co Villas
Barrio residencial Jacob & Co Villas
Barrio residencial Jacob & Co Villas
Barrio residencial Jacob & Co Villas
Mostrar todo Barrio residencial Jacob & Co Villas
Barrio residencial Jacob & Co Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,26M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive complex that will be located in Abu Dhabi. Leading development company Ohana Development is creating this project in collaboration with global luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex will feature a stunning collection of branded …
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial The Beach House – Fahid Island by Aldar
Complejo residencial The Beach House – Fahid Island by Aldar
Complejo residencial The Beach House – Fahid Island by Aldar
Complejo residencial The Beach House – Fahid Island by Aldar
Complejo residencial The Beach House – Fahid Island by Aldar
Mostrar todo Complejo residencial The Beach House – Fahid Island by Aldar
Complejo residencial The Beach House – Fahid Island by Aldar
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$959,538
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
The Beach House – Fahid Island by Aldar.Exclusivo Seaside Living en Abu Dhabi.Panorama general del proyecto:Bienvenido a The Beach House en Fahid Island, un desarrollo histórico junto al mar por Aldar Properties.Situado entre Yas Island y Saadiyat Island, este proyecto combina el diseño cont…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Complejo residencial The Row Saadiyat
Complejo residencial The Row Saadiyat
Complejo residencial The Row Saadiyat
Complejo residencial The Row Saadiyat
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$904,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2030
The Row Saadiyat is an iconic residential complex ideally located in the heart of the Saadiyat cultural district. Just steps away from Abu Dhabi's most prominent attractions, it provides comfortable, heated access to prestigious museums, beaches, and cultural venues.   The complex feat…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial SAAS Heights
Complejo residencial SAAS Heights
Complejo residencial SAAS Heights
Complejo residencial SAAS Heights
Complejo residencial SAAS Heights
Mostrar todo Complejo residencial SAAS Heights
Complejo residencial SAAS Heights
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
SAAS Heights is a prestigious residential project on the seafront. The project includes two iconic towers connected by a bridge, reimagining coastal living. The residences at SAAS Heights are designed for comfort and living, offering a variety of apartment types, including three-bedroom apar…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Edificio de apartamentos Reem Five
Edificio de apartamentos Reem Five
Edificio de apartamentos Reem Five
Edificio de apartamentos Reem Five
Edificio de apartamentos Reem Five
Mostrar todo Edificio de apartamentos Reem Five
Edificio de apartamentos Reem Five
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$552,117
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 10
Área 105 m²
1 objeto inmobiliario 1
¿Has estado interesado en inversiones durante mucho tiempo? ¡Invierta inmediatamente con la GARANTÍA de INGRESOS en los bienes raíces de los EAU! - Ingresos de alquiler garantizados en promedio 11%. - Clima fiscal favorable del 0% para propiedad y alquiler. - Protección de inversores por …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
105.0
552,117
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Mamsha Palm
Complejo residencial Mamsha Palm
Complejo residencial Mamsha Palm
Complejo residencial Mamsha Palm
Complejo residencial Mamsha Palm
Mostrar todo Complejo residencial Mamsha Palm
Complejo residencial Mamsha Palm
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,69M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
The Japanese-style Mamsha Palm residence is an architectural innovation inspired by nature.   In collaboration with world-renowned architect Koichi Takada, Mamsha Palm represents iconic architecture that brings nature back to the urban environment.   The biophilic design resemble…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Renad Tower
Complejo residencial Renad Tower
Complejo residencial Renad Tower
Complejo residencial Renad Tower
Complejo residencial Renad Tower
Complejo residencial Renad Tower
Complejo residencial Renad Tower
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$298,286
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 37
Totalmente amueblado y equipado con electrodomésticos! Vista panorámica del agua! ¡Alendia alend por la vida, la inversión o alend! ¡O. al-Roman es un lugar muy popular entre los turistas y residentes del emirato, lo que garantiza la ocupación de bienes raíces en Renad Tower! El nuevo compl…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Gardenia Bay
Complejo residencial Gardenia Bay
Complejo residencial Gardenia Bay
Complejo residencial Gardenia Bay
Complejo residencial Gardenia Bay
Mostrar todo Complejo residencial Gardenia Bay
Complejo residencial Gardenia Bay
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$220,548
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 39–74 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¿Quieres invertir favorablemente y aumentar tu capital? ¡La propiedad en los EAU es la mejor opción para invertir hoy! - El crecimiento del mercado y la economía del país. - Impuestos 0% y seguridad. ¡Todos los ingresos por alquiler o venta son suyos! - Ayudaremos a adquirir bienes raíce…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
74.0
371,781
Apartamento
39.0
220,548
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial One Reem Island
Complejo residencial One Reem Island
Complejo residencial One Reem Island
Complejo residencial One Reem Island
Complejo residencial One Reem Island
Mostrar todo Complejo residencial One Reem Island
Complejo residencial One Reem Island
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,61M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 377 m²
1 objeto inmobiliario 1
¿Quiere invertir favorablemente y aumentar su capital? ¡La propiedad en los EAU es la mejor opción para la inversión hoy en día! - El crecimiento del mercado y la economía del país. - Impuestos 0% y seguridad. TU BUENO DEL DADO EN LA ARENDA O VENTA - ¡TU! - Ayudaremos a adquirir bienes i…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
377.0
2,61M
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial The Bay Residence
Complejo residencial The Bay Residence
Complejo residencial The Bay Residence
Complejo residencial The Bay Residence
Complejo residencial The Bay Residence
Mostrar todo Complejo residencial The Bay Residence
Complejo residencial The Bay Residence
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$211,835
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 13
Apartment in the elite project The Bay Residence on the coast of Yas Island! Perfect for life, investment and alend! Yet of 5.9 % in $! Let's provide the investor catalog! Exciting view of the sea and the opportunity to walk along the coast! convenience: landscape pools for adults and chil…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Rivage
Complejo residencial Rivage
Complejo residencial Rivage
Complejo residencial Rivage
Complejo residencial Rivage
Mostrar todo Complejo residencial Rivage
Complejo residencial Rivage
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$318,600
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 24
¡Apartamentos en el complejo Rivage en la isla Al Reem en Abu Dhabi! ¡Bienes raíces de primera calidad! ¡Infraestructura de resort de lujo! ¡Excelente ubicación! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos en los Emiratos Árabes Unidos! Amenidades:…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Complejo residencial New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Complejo residencial New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Complejo residencial New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Complejo residencial New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Complejo residencial New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Al Hiyar, Emiratos Árabes Unidos
de
$577,549
Residencias de playa en Sobha Siniya Isla es un lugar donde la naturaleza prístina y el lujo se fusionan para crear un ambiente inigualable de coziness y comodidad. Imagínate a ti mismo bañarte en el sol, sintiendo la arena tibia debajo de tus pies y sumergiéndote en las cristalinas aguas az…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Louvre
Complejo residencial Louvre
Complejo residencial Louvre
Complejo residencial Louvre
Complejo residencial Louvre
Mostrar todo Complejo residencial Louvre
Complejo residencial Louvre
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,01M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 23
Bonuses in the new Louvre project in the very center of Saadiyat Island! Apartments for life and investment! High rental income - from 10%! Let's provide the investor catalog! Important installment plan! The deadline is 2025 Convenities: infinity-basin, fitness center, yoga, pilates, cin…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial The Society House
Complejo residencial The Society House
Complejo residencial The Society House
Complejo residencial The Society House
Complejo residencial The Society House
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$525,157
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 55
Área 64–114 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
64.0
525,157
Apartamentos 2 habitaciones
114.0
890,411
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Edificio de apartamentos Brabus Island
Edificio de apartamentos Brabus Island
Edificio de apartamentos Brabus Island
Edificio de apartamentos Brabus Island
Edificio de apartamentos Brabus Island
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$800,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 12
Estratégicamente situado en Al Raha Beach, Abu Dhabi; un prestigioso desarrollo frente al mar a lo largo de la costa oriental del Golfo Arábigo. Esta ubicación privilegiada asegura que los residentes tengan fácil acceso tanto al centro de Abu Dhabi como a las principales rutas de transporte …
Agencia
PSI Real Estate LLC
Complejo residencial The first Autograph Collection by Marriott
Complejo residencial The first Autograph Collection by Marriott
Complejo residencial The first Autograph Collection by Marriott
Complejo residencial The first Autograph Collection by Marriott
Complejo residencial The first Autograph Collection by Marriott
Mostrar todo Complejo residencial The first Autograph Collection by Marriott
Complejo residencial The first Autograph Collection by Marriott
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$658,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Seamont. Autograph Collection by Marriott — Luxury where the sea meets the sky. Imagine: panoramic views of the turquoise sea, architecture that echoes the curves of the waves, and a rhythm of life built on harmony. Seamont is not just a residence, it is a premium coastal retreat on Reem Isl…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Naseem Al Jurf Apartments
Complejo residencial Naseem Al Jurf Apartments
Complejo residencial Naseem Al Jurf Apartments
Complejo residencial Naseem Al Jurf Apartments
Complejo residencial Naseem Al Jurf Apartments
Mostrar todo Complejo residencial Naseem Al Jurf Apartments
Complejo residencial Naseem Al Jurf Apartments
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
de
$450,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Park View
Complejo residencial Park View
Complejo residencial Park View
Complejo residencial Park View
Complejo residencial Park View
Mostrar todo Complejo residencial Park View
Complejo residencial Park View
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$197,659
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 10
Apartments in the new Park View project in Abu Dhabi! Close to the sea! Near the main attractions, the university and the Louvre! For life, resale and rent! Panoramic view of the Arab Gulf! Installment plan without %! Near the best beach in Abu Dhabi! The house is rented out! - The cost o…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Barrio residencial Grove Uptown Views
Barrio residencial Grove Uptown Views
Barrio residencial Grove Uptown Views
Barrio residencial Grove Uptown Views
Barrio residencial Grove Uptown Views
Mostrar todo Barrio residencial Grove Uptown Views
Barrio residencial Grove Uptown Views
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$797,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Grove Uptown Views is a residential complex in Saadiyat Grove that boasts a prestigious location surrounded by shops, restaurants, and cultural attractions within a vibrant cultural district.    From studios to two-bedroom apartments, this complex offers the perfect blend of exquisite …
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Barrio residencial Brabus Island
Barrio residencial Brabus Island
Barrio residencial Brabus Island
Barrio residencial Brabus Island
Barrio residencial Brabus Island
Mostrar todo Barrio residencial Brabus Island
Barrio residencial Brabus Island
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$945,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Brabus Island is a bold residential project from developer Reportage, created in collaboration with legendary German brand BRABUS. The complex is located in the prestigious Al Raha Beach area of Abu Dhabi and consists of four 13-story buildings comprising 352 apartments and 96 villas. The ar…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Barrio residencial Premium real estate
Barrio residencial Premium real estate
Barrio residencial Premium real estate
Barrio residencial Premium real estate
Barrio residencial Premium real estate
Mostrar todo Barrio residencial Premium real estate
Barrio residencial Premium real estate
Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
de
$465,753
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial The Beach House Fahid
Complejo residencial The Beach House Fahid
Complejo residencial The Beach House Fahid
Complejo residencial The Beach House Fahid
Complejo residencial The Beach House Fahid
Mostrar todo Complejo residencial The Beach House Fahid
Complejo residencial The Beach House Fahid
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$494,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Find your balance in a place surrounded by natural beauty and an inspiring community. Located in the vibrant heart of Fahid Island, The Beach House Fahid offers partial views of the endless sea and Abu Dhabi skyline, as well as unobstructed access to the shoreline, landscaped gardens, Coral …
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Reem Nine
Complejo residencial Reem Nine
Complejo residencial Reem Nine
Complejo residencial Reem Nine
Complejo residencial Reem Nine
Mostrar todo Complejo residencial Reem Nine
Complejo residencial Reem Nine
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$356,164
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Área 72 m²
1 objeto inmobiliario 1
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
72.0
356,164
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Fairmont Marina Residences
Complejo residencial Fairmont Marina Residences
Complejo residencial Fairmont Marina Residences
Complejo residencial Fairmont Marina Residences
Complejo residencial Fairmont Marina Residences
Mostrar todo Complejo residencial Fairmont Marina Residences
Complejo residencial Fairmont Marina Residences
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$794,025
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 38
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial W Residence
Complejo residencial W Residence
Complejo residencial W Residence
Complejo residencial W Residence
Complejo residencial W Residence
Mostrar todo Complejo residencial W Residence
Complejo residencial W Residence
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$602,740
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 37
¡Apartamentos en el exquisito complejo residencial W Residence en la isla Al Maryah en Abu Dhabi! ¡Ubicación prestigiosa! ¡En las inmediaciones hay un terraplén y hermosos parques paisajísticos! ¡Por la vida y la inversión! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un pla…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Edificio de apartamentos Volta by Damac
Edificio de apartamentos Volta by Damac
Edificio de apartamentos Volta by Damac
Edificio de apartamentos Volta by Damac
Edificio de apartamentos Volta by Damac
Mostrar todo Edificio de apartamentos Volta by Damac
Edificio de apartamentos Volta by Damac
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$673,372
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 60
Oasis Urbano está situado en  directamente, Dubai de corazón el  piedra a y Canal Dubai en  la mayoría de s’;Dubai desde lejos  .ubicaciones estilo de vida premium  ,Miami en la torre hermana s’;it Like  cuidadosamente es Oasis Urban Todos sus residentes tienen casas de lujo con vista…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complejo residencial Brabus Island The Villas
Complejo residencial Brabus Island The Villas
Complejo residencial Brabus Island The Villas
Complejo residencial Brabus Island The Villas
Complejo residencial Brabus Island The Villas
Mostrar todo Complejo residencial Brabus Island The Villas
Complejo residencial Brabus Island The Villas
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,86M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Brabus Island The Villas was created by Cosmo Developments, part of Flag Holding Group, with support from Reportage. This ultra-luxury residential complex is located on the coast of Abu Dhabi and includes 92 villas in a private and prestigious location. The design reflects the BRABUS philoso…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Mandarin Oriental Residences
Complejo residencial Mandarin Oriental Residences
Complejo residencial Mandarin Oriental Residences
Complejo residencial Mandarin Oriental Residences
Complejo residencial Mandarin Oriental Residences
Mostrar todo Complejo residencial Mandarin Oriental Residences
Complejo residencial Mandarin Oriental Residences
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$6,80M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 9
¡Apartamentos de marca en el complejo residencial Mandarin Oriental Residences en el distrito cultural Saadiyat en Abu Dhabi! ¡Oportunidad de inversión única! ¡Excelente ubicación! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos en los Emiratos Árabes U…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Perla 3
Complejo residencial Perla 3
Complejo residencial Perla 3
Complejo residencial Perla 3
Complejo residencial Perla 3
Mostrar todo Complejo residencial Perla 3
Complejo residencial Perla 3
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$338,863
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 12
Apartments in the new residential complex of Perla 3 on the island of Yas in Abu Dhabi! A great option for life and investment (ROI - 7.3% in $)! The apartments are completely furnished! We will provide an investor catalog! The deadline is 2 square meters. 2027 Convenities: gym, landscap…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial The Bay Residence 2
Complejo residencial The Bay Residence 2
Complejo residencial The Bay Residence 2
Complejo residencial The Bay Residence 2
Complejo residencial The Bay Residence 2
Complejo residencial The Bay Residence 2
Complejo residencial The Bay Residence 2
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$353,319
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 13
¡Apartamentos en el nuevo proyecto de élite The Bay Residence 2 en la isla de Yas Island! ¡Justo en la costa de la isla Yas! Impresionantes vistas panorámicas! ¡Servicios premium! ¡Cerca de la bahía! ¡Una gran opción para la vida, la reventa y el alquiler! ¡Ingresos de inversión garantizados…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial AL MARYAH VISTA 3
Complejo residencial AL MARYAH VISTA 3
Complejo residencial AL MARYAH VISTA 3
Complejo residencial AL MARYAH VISTA 3
Complejo residencial AL MARYAH VISTA 3
Mostrar todo Complejo residencial AL MARYAH VISTA 3
Complejo residencial AL MARYAH VISTA 3
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$268,785
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 45
¡Apartamentos con una vista panorámica del terraplén! Alendia alend (ROI - del 10% de $). ¡Se utilizará para el alquiler de Dolgoccal! REST - Pool de niños - Fitness Center - Sutales minoristas y Round -The -Clock Stores - Estacionamiento cubierto - Lobby - Sitios de barbacoa Distrit…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial AL RAHA LOFTS ONE
Complejo residencial AL RAHA LOFTS ONE
Complejo residencial AL RAHA LOFTS ONE
Complejo residencial AL RAHA LOFTS ONE
Complejo residencial AL RAHA LOFTS ONE
Mostrar todo Complejo residencial AL RAHA LOFTS ONE
Complejo residencial AL RAHA LOFTS ONE
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Exclusive apartments in Al Raha Lofts in Abu Dhabi! Apartments for life and investment (ROI - 7.4% in $)! Let's provide the investor catalog! The apartments are completely furnished! The complex is handed over! Infrastructure: general recreation area, pool, private jacuzzi, gym, sports gro…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Complejo residencial Reeman Living
Complejo residencial Reeman Living
Complejo residencial Reeman Living
Complejo residencial Reeman Living
Complejo residencial Reeman Living
Complejo residencial Reeman Living
Complejo residencial Reeman Living
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$177,147
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
