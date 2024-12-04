Complejo residencial The world's first residential property under the Bugatti brand

Bugatti Residences by Binghatti es el primer complejo residencial del mundo bajo la marca Bugatti, que se construirá en Dubai. Este proyecto único es el resultado de una colaboración entre el desarrollador Emirati Binghatti Properties y el reconocido fabricante de coches de lujo francés Bugatti. El complejo constará de dos torres, cada una con 45 pisos residenciales, y será diseñado en el estilo del legendario Château Saint-Jean, combinando el ambiente de la Riviera Francesa con soluciones arquitectónicas modernas para crear una verdadera obra maestra en el área de Business Bay.

El complejo contará con un total de 182 residencias exclusivas. La colección Riviera Mansion incluye amplias residencias de 2 dormitorios (Cannes), residencias de 3 dormitorios (St. Tropez), y residencias de 4 habitaciones (Mónaco). Para aquellos que buscan el pináculo de lujo, la colección Sky Mansion Penthouse ofrecerá 11 lujosos áticos, cada uno diseñado para un estilo de vida excepcional. Todas las residencias cuentan con piscinas privadas en la azotea con impresionantes vistas al centro de Dubai, Business Bay y al Canal de Agua de Dubai. Los áticos también estarán equipados con ascensores privados para transporte conveniente.