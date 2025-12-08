  1. Realting.com
  Emiratos Árabes Unidos
  Ras al-Jaima
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

Mina Al arab
13
Al jazeera heritage village
4
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial " W Hotels & Residences Al Marjan Island " by Dalands Holding & Marriott International
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,28M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 21
Situación general Un nuevo complejo residencial de cuatro viviendas de lujo está en desarrollo en la calle Eleonon en la zona de Mariza de Pallini. Este barrio sereno y verde se caracteriza por una arquitectura de baja altura, un microclima suave y vistas expansivas y sin obstáculos, lo q…
Desarrollador
DC Constructions
Complejo residencial Nura
Complejo residencial Nura
Complejo residencial Nura
Complejo residencial Nura
Complejo residencial Nura
Mostrar todo Complejo residencial Nura
Complejo residencial Nura
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$217,835
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 21
Nura es una moderna residencia costera con vistas panorámicas e infraestructura de resorts en Mina Al Arab por RAK Properties!Nura es un nuevo complejo residencial premium de RAK Properties situado en el centro de Mina, dentro de la gran comunidad costera de Mina Al Arab en Ras Al Khaimah. E…
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$350,485
Año de construcción 2028
Número de plantas 15
Apartamentos frente al mar con plan de pago posterior a la entrega en la isla Al Marjan La isla Al Marjan es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, que se extiende 4,5 kilómetros hacia el Golfo Pérsico y ofrece más de 7 kilómetros de playas de arena blanca y 23 kilómetro…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,18M
Año de construcción 2028
Número de plantas 20
Apartamentos Frente al Mar Cerca del Casino Wynn en Al Marjan Island La isla de Al Marjan es un impresionante archipiélago artificial situado en Ras Al Khaimah (EAU), que se adentra 4,5 kilómetros en el Golfo Arábigo y ocupa una superficie de 2,7 millones de metros cuadrados. Diseñado como d…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos JW Marriott Penthouses
Edificio de apartamentos JW Marriott Penthouses
Edificio de apartamentos JW Marriott Penthouses
Edificio de apartamentos JW Marriott Penthouses
Edificio de apartamentos JW Marriott Penthouses
Mostrar todo Edificio de apartamentos JW Marriott Penthouses
Edificio de apartamentos JW Marriott Penthouses
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,22M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Al presentar este exclusivo ático dúplex de 3 dormitorios, en una zona exclusiva ubicada en la isla Al Marjan en Ras Al Khaimah, JW Marriott Residences ofrece una experiencia única. Los Emiratos Árabes Unidos son un destino donde la diversidad, el lujo y un sinfín de oportunidades pueden uni…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Edificio de apartamentos Anantara Residences
Edificio de apartamentos Anantara Residences
Edificio de apartamentos Anantara Residences
Edificio de apartamentos Anantara Residences
Edificio de apartamentos Anantara Residences
Mostrar todo Edificio de apartamentos Anantara Residences
Edificio de apartamentos Anantara Residences
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$800,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Anantara, reconocida por su hospitalidad de lujo de inspiración tailandesa, colabora con RAK Properties, el principal desarrollador de Emirates durante más de dos décadas, para introducir una colección exclusiva de residencias frente al agua en Mina, Ras Al Khaimah. Esta colaboración combina…
Agencia
PSI Real Estate LLC
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Mostrar todo Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$205,479
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
¡Apartamento moderno en el proyecto EDGE en Ras Al Khaimah! ¡Por la vida y la inversión! Altos ingresos por alquiler: ¡desde el 10% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Cuotas sin intereses tras la entrega de llaves! Fecha de vencimiento: 2 trimestres. 2027 Amenidades: ár…
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos Moonstone Missoni Octa
Edificio de apartamentos Moonstone Missoni Octa
Edificio de apartamentos Moonstone Missoni Octa
Edificio de apartamentos Moonstone Missoni Octa
Edificio de apartamentos Moonstone Missoni Octa
Mostrar todo Edificio de apartamentos Moonstone Missoni Octa
Edificio de apartamentos Moonstone Missoni Octa
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$350,964
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
El proyecto está ubicado en la isla Al Marjan, Ras Al Khaimah. Los elementos de diseño del proyecto resaltan la belleza natural del área circundante, creando una sensación de armonía entre Proyecto y entornos naturales. Moonstone, diseñado con Missoni Interiors, es una obra maestra de la v…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complejo residencial High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complejo residencial High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complejo residencial High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complejo residencial High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complejo residencial High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Mostrar todo Complejo residencial High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complejo residencial High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$434,833
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
SKAI de RAK Properties – Lujo de marca en los zapatos de Mina Al Arab.Residencias Ultra-Premium Waterfront en Ras Al Khaimah.1–2 Dormitorios Apartamentos & Penthouses ← Residencias Marcadas TerminaciónPanorama general del proyecto:SKAI by RAK Propiedades es un innovador desarrollo residencia…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,96M
Año de construcción 2029
Número de plantas 19
Apartamentos Frente al mar inspirados en Zaha Hadid con pagos a plazos en Al Marjan Island Al Marjan Island es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos, que se extiende 4.5 kilómetros en el Golfo Arábigo y cubre un área de 2.7 millones de metros cuad…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Ellington Views I
Complejo residencial Ellington Views I
Complejo residencial Ellington Views I
Complejo residencial Ellington Views I
Complejo residencial Ellington Views I
Mostrar todo Complejo residencial Ellington Views I
Complejo residencial Ellington Views I
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$582,693
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 18
Apartamentos en el nuevo complejo residencial Ellington Views I! ¡Con vistas panorámicas de la isla Al Marjan, el campo de golf Al Hamra y el canal acuático Al Hamra! Alto rendimiento: ¡desde el 6,8%! ¡Apto para vivir e invertir! ¡Cuotas sin intereses! Amenidades: piscina infinity, club de …
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$707,956
Año de construcción 2029
Número de plantas 19
Apartamentos Frente al mar inspirados en Zaha Hadid con pagos a plazos en Al Marjan Island Al Marjan Island es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos, que se extiende 4.5 kilómetros en el Golfo Arábigo y cubre un área de 2.7 millones de metros cuad…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Edificio de apartamentos Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Edificio de apartamentos Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Edificio de apartamentos Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Edificio de apartamentos Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Mostrar todo Edificio de apartamentos Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Edificio de apartamentos Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$758,631
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Residencias AVELINE de Citi Developers Ubicación: JVC Distrito 16 Edificio: G+3 Podium+17Tipos de unidades: Estudio, 1 dormitorio, 2 dormitorios & 3 habitaciones Entrega: segundo trimestre de 2026 Tamaños: Estudio: 453.70 pies cuadrados 1 dormitorio: 768,96 a 829,03 pies cuadrados …
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complejo residencial MASA
Complejo residencial MASA
Complejo residencial MASA
Complejo residencial MASA
Complejo residencial MASA
Complejo residencial MASA
Complejo residencial MASA
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$235,949
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 12
¡Apartamentos a la orilla del mar para la vida y la inversión! ¡Las ventanas ofrecen una hermosa vista panorámica del mar! ¡Cuota sin interés! Altos ingresos por alquiler: ¡10%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! Ingresos por alquiler por mes - $1000 Servicios: piscinas, inclui…
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,03M
Año de construcción 2026
Apartamentos Frente al Mar con Plan de Pago a 5 Años en Al Marjan Ubicado en las prístinas costas de la isla Al Marjan, el emblemático archipiélago artificial de Ras Al Khaimah, este proyecto frente al mar ofrece un estilo de vida exclusivo junto a la playa, rodeado de aguas cristalinas y at…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Manta Bay
Complejo residencial Manta Bay
Complejo residencial Manta Bay
Complejo residencial Manta Bay
Complejo residencial Manta Bay
Mostrar todo Complejo residencial Manta Bay
Complejo residencial Manta Bay
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$328,767
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
¡Complejo residencial premium Manta Bay en la isla Al Marjan en Ras Al Khaimah! ¡Apartamentos para la vida y la inversión! Ingresos por alquiler: ¡desde el 6%! ¡Apartamentos completamente amueblados! ¡Cuotas sin intereses! Fecha de vencimiento: 4 trimestres. 2026 Servicios: varias piscinas…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Oceano
Complejo residencial Oceano
Complejo residencial Oceano
Complejo residencial Oceano
Complejo residencial Oceano
Mostrar todo Complejo residencial Oceano
Complejo residencial Oceano
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$520,548
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 17
Área 66–149 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienes raíces en Dubai con pleno apoyo legal. Asistencia en la transferencia de fondos. Selección gratuita de bienes inmuebles. - Comisión para nuestros clientes 0% ( la comisión es pagada por el desarrollador ); - Gestión inmobiliaria gratuita; - Entrega sin intereses por hasta 7 años; - So…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
66.0
520,548
Apartamentos 2 habitaciones
149.0
1,15M
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complejo residencial Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complejo residencial Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complejo residencial Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complejo residencial Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Mostrar todo Complejo residencial Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complejo residencial Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$435,006
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Mirasol by RAK Properties – Seaside Sophistication at Mina Al Arab.Waterfront Luxury Living in Ras Al Khaimah’s Most Prestigious Community.1, 2, " 3 Dormitorios y Penthouses Silenciosos Handover: Q2 2028Panorama general del proyecto:Mirasol es un nuevo hito costero de RAK Properties, situado…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Complejo residencial Ellington Views 2
Complejo residencial Ellington Views 2
Complejo residencial Ellington Views 2
Complejo residencial Ellington Views 2
Complejo residencial Ellington Views 2
Mostrar todo Complejo residencial Ellington Views 2
Complejo residencial Ellington Views 2
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$524,336
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
¡Apartamentos con vistas panorámicas a la playa! ¡Cuotas sin intereses! ¡Rendimiento desde 10% en $! ¡Un maravilloso apartamento para vivir, invertir y alquilar! Ellington Views 2 se encuentra en Ras al Khaimah. Infraestructura: club de playa, piscina, simulador de golf cubierto, gimnasio,…
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,15M
Año de construcción 2028
Número de plantas 10
Apartamentos de la marca Gianfranco Ferré con pago a plazos en Al Marjan Island Al Marjan Island es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, que se adentra con elegancia en el Golfo Arábigo y ofrece una combinación de ocio, lujo y estilo de vida de clase mundial. Compuesta…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Sora Beach Residences
Complejo residencial Sora Beach Residences
Complejo residencial Sora Beach Residences
Complejo residencial Sora Beach Residences
Complejo residencial Sora Beach Residences
Mostrar todo Complejo residencial Sora Beach Residences
Complejo residencial Sora Beach Residences
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$756,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 18
¡Apartamentos de lujo en el complejo residencial Sora Beach Residences en la isla de Al Marjan! ¡Primera costa! Infraestructura desarrollada! ¡A pocos pasos del futuro casino en Ras Al Khaimah! Debido a su ubicación cerca del casino y al flujo de estrellas mundiales, los apartamentos tendrán…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Complejo residencial s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Complejo residencial s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Complejo residencial s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Complejo residencial s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Complejo residencial s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$494,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 18
El proyecto está ubicado en la comunidad de élite Al Hamra Village en Ras al-Khaimah. El complejo consta de 622 apartamentos, estudios de lujo y apartamentos de 1–3 dormitorios, ubicados en cinco edificios de media altura y 19 casas exclusivas de 4 dormitorios, cada una de 3 plantas. Todas l…
Agencia
Риэлтор без границ
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,17M
Año de construcción 2028
Número de plantas 10
Apartamentos de la marca Gianfranco Ferré con pago a plazos en Al Marjan Island Al Marjan Island es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, que se adentra con elegancia en el Golfo Arábigo y ofrece una combinación de ocio, lujo y estilo de vida de clase mundial. Compuesta…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,49M
Año de construcción 2028
Número de plantas 15
Apartamentos frente al mar con plan de pago posterior a la entrega en la isla Al Marjan La isla Al Marjan es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, que se extiende 4,5 kilómetros hacia el Golfo Pérsico y ofrece más de 7 kilómetros de playas de arena blanca y 23 kilómetro…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$417,070
Año de construcción 2026
Apartamentos Frente al Mar con Plan de Pago a 5 Años en Al Marjan Ubicado en las prístinas costas de la isla Al Marjan, el emblemático archipiélago artificial de Ras Al Khaimah, este proyecto frente al mar ofrece un estilo de vida exclusivo junto a la playa, rodeado de aguas cristalinas y at…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,24M
Año de construcción 2029
Número de plantas 19
Apartamentos Frente al mar inspirados en Zaha Hadid con pagos a plazos en Al Marjan Island Al Marjan Island es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos, que se extiende 4.5 kilómetros en el Golfo Arábigo y cubre un área de 2.7 millones de metros cuad…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial One Central
Complejo residencial One Central
Complejo residencial One Central
Complejo residencial One Central
Complejo residencial One Central
Mostrar todo Complejo residencial One Central
Complejo residencial One Central
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$198,423
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 18
¡Apartamentos en el innovador proyecto One Central en el corazón de Ras Al Khaimah! ¡Vista panorámica al mar! ¡Ubicación conveniente! ¡Una excelente opción para vivir e invertir! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos en los Emiratos Árabes Uni…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$206,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 10
Área 84–131 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Gatsby Residences es una torre residencial contemporánea de poca altura que ha sido diseñada con una fachada fluida que refleja los elementos de la naturaleza circundante. Ubicado en la vibrante isla Hayat, en el corazón de la comunidad Mina Al Arab, donde se encuentran los complejos turí…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
84.3 – 87.7
205,145 – 212,509
Apartamentos 2 habitaciones
117.0 – 131.0
338,245 – 360,712
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Edificio de apartamentos Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Edificio de apartamentos Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Edificio de apartamentos Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Edificio de apartamentos Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Mostrar todo Edificio de apartamentos Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Edificio de apartamentos Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$211,382
Año de construcción 2028
Número de plantas 32
Colibri Views by Major Developers – Eleva tu vida en RAK Central.Luxury Living with Casino-View Prestige, Smart Comfort & Strong ROI Potential in Ras Al Khaimah’s Fastest-Growing Urban HubUbicación: La nueva dirección de energía en RAKSituado en RAK Central, a pocos minutos de la isla de Wyn…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Complejo residencial The Royal Breeze Residences
Complejo residencial The Royal Breeze Residences
Complejo residencial The Royal Breeze Residences
Complejo residencial The Royal Breeze Residences
Complejo residencial The Royal Breeze Residences
Mostrar todo Complejo residencial The Royal Breeze Residences
Complejo residencial The Royal Breeze Residences
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,23M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 15
¡Apartamentos listos en el nuevo complejo Royal Breeze Residences en el resort Al Hamra Village! ¡Excelente opción para alquiler (ROI - 9% en $)! ¡A la orilla del mar! ¡El complejo ha sido encargado! Infraestructura: zona ajardinada con jardines paisajísticos, campos de golf y un club de go…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Waterfront
Complejo residencial Waterfront
Complejo residencial Waterfront
Complejo residencial Waterfront
Complejo residencial Waterfront
Mostrar todo Complejo residencial Waterfront
Complejo residencial Waterfront
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$278,082
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 18
¡Apartamentos en el lujoso complejo frente al mar Waterfront en Al Hamra Village! ¡Pintoresca vista al mar! ¡Debido a su ubicación cerca del casino, los apartamentos tendrán altos ingresos por alquiler y reventa! Ingresos por reventa: ¡30%! ¡Todas las instalaciones de infraestructura para un…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Nikki Beach Residences
Complejo residencial Nikki Beach Residences
Complejo residencial Nikki Beach Residences
Complejo residencial Nikki Beach Residences
Complejo residencial Nikki Beach Residences
Mostrar todo Complejo residencial Nikki Beach Residences
Complejo residencial Nikki Beach Residences
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$649,315
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 21
¡Apartamentos en el nuevo proyecto Nikki Beach Residences! ¡Apartamentos para la vida y la inversión! ¡Inversión rentable! ROI- 6% en $. Ingresos por alquiler: ¡desde $1100 por mes! ¡Cuotas sin intereses durante todo el período de construcción! Año de finalización: 2028. El elegante diseño…
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Mostrar todo Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
UN MASTERPIECE OF URBAN ARCHITECTURE AND NATURAL HARMONYDesde los elegantes apartamentos de una habitación hasta los opulentos dúplex de tres dormitorios, cada residencia encarna una sinfonía de sofisticación y vida moderna. Aquí, ventanas panorámicas no sólo , marco la sereno laguna, sino t…
Agencia
PSI Real Estate LLC
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$698,640
Año de construcción 2028
Número de plantas 10
Apartamentos de la marca Gianfranco Ferré con pago a plazos en Al Marjan Island Al Marjan Island es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, que se adentra con elegancia en el Golfo Arábigo y ofrece una combinación de ocio, lujo y estilo de vida de clase mundial. Compuesta…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial La Mazzoni
Complejo residencial La Mazzoni
Complejo residencial La Mazzoni
Complejo residencial La Mazzoni
Complejo residencial La Mazzoni
Mostrar todo Complejo residencial La Mazzoni
Complejo residencial La Mazzoni
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$513,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 15
¡Apartamentos en el exclusivo complejo residencial La Mazzoni en Ras Al Khaimah! ¡A pocos pasos del futuro casino en Ras Al Khaimah! ¡Los apartamentos están completamente amueblados! Debido a su ubicación cerca del casino y al flujo de estrellas mundiales, los apartamentos tendrán altos ingr…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Shoreline
Complejo residencial Shoreline
Complejo residencial Shoreline
Complejo residencial Shoreline
Complejo residencial Shoreline
Mostrar todo Complejo residencial Shoreline
Complejo residencial Shoreline
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$501,370
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 20
¡Lujosos apartamentos en el nuevo proyecto Shoreline a la orilla del mar! ¡Ubicación privilegiada! ¡Acceso directo a la playa! ¡Cerca del casino Wynn! ¡Debido a su ubicación cerca del casino, los apartamentos tendrán altos ingresos por alquiler y reventa! ¡Encontraremos viviendas con una tas…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Playa Del Sol
Complejo residencial Playa Del Sol
Complejo residencial Playa Del Sol
Complejo residencial Playa Del Sol
Complejo residencial Playa Del Sol
Mostrar todo Complejo residencial Playa Del Sol
Complejo residencial Playa Del Sol
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$414,304
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 14
¡Apartamentos en el complejo residencial de primera clase Playa Del Sol en Dubai International City! ¡Cerca del mar! ¡Gracias a su ubicación, el complejo es perfecto para inversión! ¡Cerca del futuro casino en Ras Al Khaimah! ¡Amenidades premium! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotec…
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$693,983
Año de construcción 2026
Apartamentos Frente al Mar con Plan de Pago a 5 Años en Al Marjan Ubicado en las prístinas costas de la isla Al Marjan, el emblemático archipiélago artificial de Ras Al Khaimah, este proyecto frente al mar ofrece un estilo de vida exclusivo junto a la playa, rodeado de aguas cristalinas y at…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Mantabay Major by Loro Piana
Edificio de apartamentos Mantabay Major by Loro Piana
Edificio de apartamentos Mantabay Major by Loro Piana
Edificio de apartamentos Mantabay Major by Loro Piana
Edificio de apartamentos Mantabay Major by Loro Piana
Mostrar todo Edificio de apartamentos Mantabay Major by Loro Piana
Edificio de apartamentos Mantabay Major by Loro Piana
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$346,575
Año de construcción 2026
Descubra el epítome de la vida de lujo en Manta Bay, donde cada detalle está diseñado para elevar su estilo de vida. Desde elegantes apartamentos tipo estudio hasta espaciosos muebles de 2 dormitorios, semiamueblados con electrodomésticos de cocina y completamente amueblados por Loro Piana, …
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Mostrar todo Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$231,781
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 13
¡Apartamento con impresionantes vistas panorámicas al mar y acceso a la playa! Un maravilloso apartamento para vivir, invertir y alquilar (ROI - desde 10% en $). ¡Condiciones favorables para los inversores y potencial de inversión prometedor! Quattro Del Mar — es un nuevo desarrollo de RAK …
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Rosso Bay
Complejo residencial Rosso Bay
Complejo residencial Rosso Bay
Complejo residencial Rosso Bay
Complejo residencial Rosso Bay
Complejo residencial Rosso Bay
Complejo residencial Rosso Bay
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$524,773
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 24
¡Apartamentos de marca para una vida cómoda y una inversión! ¡Alto rendimiento de alquiler (ROI - 6% en $)! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! Ingresos por alquiler por mes: $1000. ¡Cuotas sin intereses! La residencia contará con baños privados en los dormitorios y armarios emp…
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$759,189
Año de construcción 2028
Número de plantas 20
Apartamentos Frente al Mar Cerca del Casino Wynn en Al Marjan Island La isla de Al Marjan es un impresionante archipiélago artificial situado en Ras Al Khaimah (EAU), que se adentra 4,5 kilómetros en el Golfo Arábigo y ocupa una superficie de 2,7 millones de metros cuadrados. Diseñado como d…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Nobu Residences
Complejo residencial Nobu Residences
Complejo residencial Nobu Residences
Complejo residencial Nobu Residences
Complejo residencial Nobu Residences
Mostrar todo Complejo residencial Nobu Residences
Complejo residencial Nobu Residences
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$630,249
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 15
¡Apartamentos de lujo en Nobu Residences en Ras Al Khaimah! ¡Alto retorno de la inversión (ROI - 6% en $)! ¡La rentabilidad de la reventa es del 15-20%! ¡Los apartamentos están completamente amueblados! ¡Cuotas 0%! Fecha de vencimiento: 4 trimestres. 2026 Beneficios: piscina privada y gimn…
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos JW Marriott residences al Marjan Island
Edificio de apartamentos JW Marriott residences al Marjan Island
Edificio de apartamentos JW Marriott residences al Marjan Island
Edificio de apartamentos JW Marriott residences al Marjan Island
Edificio de apartamentos JW Marriott residences al Marjan Island
Mostrar todo Edificio de apartamentos JW Marriott residences al Marjan Island
Edificio de apartamentos JW Marriott residences al Marjan Island
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$828,915
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Estamos encantados de presentar estas propiedades de lujo en una zona exclusiva ubicada a orillas de la isla Al Marjan en Ras Al Khaimah, JW Marriott Residences ofrece una experiencia como ninguna otra. El proyecto cuenta con 1 a 2 dormitorios. Los Emiratos Árabes Unidos son un destino donde…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complejo residencial La Mer by ELIE SAAB Residences
Complejo residencial La Mer by ELIE SAAB Residences
Complejo residencial La Mer by ELIE SAAB Residences
Complejo residencial La Mer by ELIE SAAB Residences
Complejo residencial La Mer by ELIE SAAB Residences
Mostrar todo Complejo residencial La Mer by ELIE SAAB Residences
Complejo residencial La Mer by ELIE SAAB Residences
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$528,462
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 18
¡Impresionantes apartamentos en el complejo residencial La Mer by ELIE SAAB Residences en Ras Al Khaimah! ¡A la orilla del mar! ¡Amenidades exclusivas! ¡Interior de diseño! ¡Cocina totalmente amueblada y con electrodomésticos! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un …
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Manta Bay
Complejo residencial Manta Bay
Complejo residencial Manta Bay
Complejo residencial Manta Bay
Complejo residencial Manta Bay
Mostrar todo Complejo residencial Manta Bay
Complejo residencial Manta Bay
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$326,717
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 12
Área 36–129 m²
3 objetos inmobiliarios 3
La primera Sky Beach del mundo es Manta Bay en Al Marjan Island. Estudio, 1 dormitorio, 2 dormitorios con un ROI esperado de hasta 12%.Fascinante y capturando la conciencia de todos, ofrece unas vistas inigualables de la isla de Marjan. Ofrecemos un concepto simple - disfrutar de unas vacaci…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.5
435,659
Apartamentos 2 habitaciones
129.4
898,546
Estudio
36.4
326,744
Agencia
Easy Life Property
Edificio de apartamentos Oceano by The Luxe
Edificio de apartamentos Oceano by The Luxe
Edificio de apartamentos Oceano by The Luxe
Edificio de apartamentos Oceano by The Luxe
Edificio de apartamentos Oceano by The Luxe
Mostrar todo Edificio de apartamentos Oceano by The Luxe
Edificio de apartamentos Oceano by The Luxe
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,45M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Nos complace ofrecerle esta lujosa propiedad en una zona verdaderamente exclusiva de Dubai, la isla Al Marjan es una zona muy buscada por grandes empresarios de todo el mundo. Así se llama este majestuoso proyecto del reconocido desarrollador The Luxe. Oceano alberga de 1 a 4 dormitorios, 6 …
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complejo residencial Park Beach Residence 2
Complejo residencial Park Beach Residence 2
Complejo residencial Park Beach Residence 2
Complejo residencial Park Beach Residence 2
Complejo residencial Park Beach Residence 2
Mostrar todo Complejo residencial Park Beach Residence 2
Complejo residencial Park Beach Residence 2
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$272,257
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
¡Apartamentos en el nuevo complejo Park Beach Residence 2 en las pintorescas costas de la isla Al Marjan en Ras Al Khaimah! ¡Amenidades premium! ¡Ubicación privilegiada frente al mar! ¡Cocina totalmente equipada! ¡El complejo está rodeado de playas vírgenes y complejos turísticos de lujo! ¡E…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complejo residencial Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complejo residencial Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complejo residencial Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complejo residencial Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Mostrar todo Complejo residencial Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complejo residencial Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$234,949
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah: Discover Mirasol II by RAK Properties – an iconic new development in Mina Al Arab’s North Harbour, combining resort-style living, modern design, and a prime investment opportunity. Project Overview: Location: North Harbo…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$140,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
Área 44–110 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Hayat Residence se encuentra en la prestigiosa isla Hayat en Mina Al Arab, con las mejores comodidades que la región tiene para ofrecer, así como magníficas vistas a la playa y la impresionante extensión del Golfo Arábigo.Hayat Island cuenta con espectaculares vistas al agua, un fantástico p…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
72.0
211,000
Apartamentos 2 habitaciones
110.0
296,000
Estudio
43.9
140,000
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Complejo residencial Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Complejo residencial Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Complejo residencial Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Complejo residencial Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Mostrar todo Complejo residencial Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Complejo residencial Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$333,139
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Solera by RAK Properties – Tranquil Waterfront Living in Ras Al Khaimah.Residencias modernas junto a los zapatos de Mina Al Arab.1, 2 & 3 Dormitorios Departamentos Silencioso Cambio de página: Q2 2028Panorama general del proyecto:Solera es el último desarrollo residencial de RAK Properties, …
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Edificio de apartamentos The Astera by Aston Martin Darglobal
Edificio de apartamentos The Astera by Aston Martin Darglobal
Edificio de apartamentos The Astera by Aston Martin Darglobal
Edificio de apartamentos The Astera by Aston Martin Darglobal
Edificio de apartamentos The Astera by Aston Martin Darglobal
Mostrar todo Edificio de apartamentos The Astera by Aston Martin Darglobal
Edificio de apartamentos The Astera by Aston Martin Darglobal
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$474,698
Año de construcción 2028
Número de plantas 16
El Astera, interiores de Aston Martin, ciencia de materiales de vanguardia, artesanía meticulosa y características incomparables, con la consiguiente creación de deseables residencias de lujo. En colaboración con Darglobal, esta excepcional mezcla de competencia e innovación ha culminado co…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complejo residencial Marriot Resort Residences
Complejo residencial Marriot Resort Residences
Complejo residencial Marriot Resort Residences
Complejo residencial Marriot Resort Residences
Complejo residencial Marriot Resort Residences
Mostrar todo Complejo residencial Marriot Resort Residences
Complejo residencial Marriot Resort Residences
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$753,425
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 14
Apartamentos en el icónico complejo residencial Marriot Resort & Residencias! ¡Alto retorno de la inversión (ROI - 12,7% en $)! Ingresos por reventa: ¡43%! ¡Totalmente amueblado! ¡Magnífica vista panorámica del mar! Fecha de finalización: 4 metros cuadrados. 2026 Servicios: 6 restaurantes …
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Cape Hayat
Complejo residencial Cape Hayat
Complejo residencial Cape Hayat
Complejo residencial Cape Hayat
Complejo residencial Cape Hayat
Mostrar todo Complejo residencial Cape Hayat
Complejo residencial Cape Hayat
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$528,219
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 20
¡Apartamento de lujo en el nuevo complejo Cape Hayat en Ras Al Khaimah! ¡Una excelente opción para vivir, reventa y alquiler! ¡Rendimiento desde el 10%! ¡Posiblemente un permiso de residencia! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! Fecha de vencimiento: 2 trimestres. 2026 Amenidad…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial The Beach Vista
Complejo residencial The Beach Vista
Complejo residencial The Beach Vista
Complejo residencial The Beach Vista
Complejo residencial The Beach Vista
Mostrar todo Complejo residencial The Beach Vista
Complejo residencial The Beach Vista
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$312,059
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 15
¡Apartamentos en el complejo de lujo The Beach Vista! ¡Cerca del mar! ¡Impresionantes vistas del mar y de la isla Wynn Al Marjan con el primer casino de los EAU! ¡Acceso directo a la playa! ¡Ubicación de primera clase! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o plan de pag…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$145,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 17
Área 39–117 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El proyecto Rising Star está ubicado en la prestigiosa isla Hayat en Mina Al Arab, con las mejores comodidades que la región tiene para ofrecer: magníficas vistas a la playa y la impresionante extensión del Golfo Pérsico. La isla Hayat cuenta con espectaculares vistas del agua, un fantást…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
75.0
211,000
Apartamentos 2 habitaciones
117.0
296,000
Estudio
39.0
145,000
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$196,784
Año de construcción 2026
Apartamentos Frente al Mar con Plan de Pago a 5 Años en Al Marjan Ubicado en las prístinas costas de la isla Al Marjan, el emblemático archipiélago artificial de Ras Al Khaimah, este proyecto frente al mar ofrece un estilo de vida exclusivo junto a la playa, rodeado de aguas cristalinas y at…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$547,268
Año de construcción 2028
Número de plantas 15
Apartamentos frente al mar con plan de pago posterior a la entrega en la isla Al Marjan La isla Al Marjan es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, que se extiende 4,5 kilómetros hacia el Golfo Pérsico y ofrece más de 7 kilómetros de playas de arena blanca y 23 kilómetro…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Complejo residencial Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Complejo residencial Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Complejo residencial Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Complejo residencial Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Mostrar todo Complejo residencial Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Complejo residencial Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$350,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 12
Área 36–130 m²
5 objetos inmobiliarios 5
The World’;s First Sky Beach—Manta Bay on Al Marjan Island. Estudio, 1 dormitorio, 2 dormitorios con un ROI esperado de hasta 12%.Sus oportunidades de inversión exclusiva comienzan desde AED 1,3 millones.📍Ubicación privilegiada: Al Marjan Island, a pocos minutos de Wynn Resort🌟30+ amenidades…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.5 – 58.0
430,000
Apartamentos 2 habitaciones
130.0
890,000
Estudio
36.0
350,000
Desarrollador
Major Developers
Complejo residencial MOONSTONE Interiors by Missoni
Complejo residencial MOONSTONE Interiors by Missoni
Complejo residencial MOONSTONE Interiors by Missoni
Complejo residencial MOONSTONE Interiors by Missoni
Complejo residencial MOONSTONE Interiors by Missoni
Mostrar todo Complejo residencial MOONSTONE Interiors by Missoni
Complejo residencial MOONSTONE Interiors by Missoni
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$511,446
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 18
¡Apartamentos a la orilla del mar para la vida y la inversión! ¡Las ventanas ofrecen una hermosa vista panorámica del mar! ¡Cuota sin interés! Altos ingresos por alquiler: ¡10%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! El complejo residencial premium MOONSTONE Interiors by Missoni es…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Porto Playa
Complejo residencial Porto Playa
Complejo residencial Porto Playa
Complejo residencial Porto Playa
Complejo residencial Porto Playa
Mostrar todo Complejo residencial Porto Playa
Complejo residencial Porto Playa
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$562,967
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
¡Apartamentos con vistas al terraplén y al Golfo Pérsico! Rendimiento - ¡6% en $! ¡Playa privada! ¡Un maravilloso apartamento para vivir e invertir! ¡Cocina totalmente equipada! El nuevo complejo premium Porto Playa está situado en Ras al Khaimah. Servicios: gimnasio exclusivo, casa club, …
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos Oceano by The Luxe
Edificio de apartamentos Oceano by The Luxe
Edificio de apartamentos Oceano by The Luxe
Edificio de apartamentos Oceano by The Luxe
Edificio de apartamentos Oceano by The Luxe
Mostrar todo Edificio de apartamentos Oceano by The Luxe
Edificio de apartamentos Oceano by The Luxe
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,31M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Nos complace ofrecerle esta lujosa propiedad en una zona verdaderamente exclusiva de Dubai, la isla Al Marjan es una zona muy buscada por grandes empresarios de todo el mundo. Así se llama este majestuoso proyecto del reconocido desarrollador The Luxe. Oceano alberga de 1 a 4 dormitorios, 6 …
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial "Solera, Downtown Mina" by RAK Properties (Units 168)
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$256,231
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 18
Bienvenido a Solera, Centro Mina - Nuevo Complejo Residencial por RAK PropertiesRAK Propiedades es un desarrollador inmobiliario líder comprometido a producir destinos excepcionales y sostenibles.Coastal Living Meets Urban Elegance – Ras Al KhaimahDescubra Solera en Mina Al Arab, una torre r…
Desarrollador
DC Constructions
Complejo residencial The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Complejo residencial The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Complejo residencial The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Complejo residencial The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Complejo residencial The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Mostrar todo Complejo residencial The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Complejo residencial The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$462,839
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Apartamentos en el proyecto emblemático The Unexpected Al Marjan Hotel & ¡Residencias en la isla de Al Marjan! ¡El proyecto encarnará el ambiente de fiesta en Ibiza! ¡A pocos pasos del futuro casino en Ras Al Khaimah! ¡Los apartamentos están completamente amueblados! Debido a su ubicación ce…
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Edificio de apartamentos Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,04M
Año de construcción 2028
Número de plantas 15
Apartamentos frente al mar con plan de pago posterior a la entrega en la isla Al Marjan La isla Al Marjan es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, que se extiende 4,5 kilómetros hacia el Golfo Pérsico y ofrece más de 7 kilómetros de playas de arena blanca y 23 kilómetro…
Agencia
TEKCE Real Estate
