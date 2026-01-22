  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Sharjah
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos

Sarja
3
Al Hamriyah
1
Residencia (Precio de prelanzamiento con descuento de hasta el 25 %) si eres amante de la playa, la cultura, adicto a las compras.
Residencia (Precio de prelanzamiento con descuento de hasta el 25 %) si eres amante de la playa, la cultura, adicto a las compras.
Residencia (Precio de prelanzamiento con descuento de hasta el 25 %) si eres amante de la playa, la cultura, adicto a las compras.
Residencia (Precio de prelanzamiento con descuento de hasta el 25 %) si eres amante de la playa, la cultura, adicto a las compras.
Residencia (Precio de prelanzamiento con descuento de hasta el 25 %) si eres amante de la playa, la cultura, adicto a las compras.
Mostrar todo Residencia (Precio de prelanzamiento con descuento de hasta el 25 %) si eres amante de la playa, la cultura, adicto a las compras.
Residencia (Precio de prelanzamiento con descuento de hasta el 25 %) si eres amante de la playa, la cultura, adicto a las compras.
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$215,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
1 objeto inmobiliario 1
Olvídate de los atascos y los largos desplazamientos. Vive la magia de Sharjah con un acceso sin esfuerzo. Donde la herencia damascena se encuentra con el lujo moderno: descubra la Torre Faradis, una obra maestra que redefine la vida en el horizonte del corazón cultural de Sharjah. Car…
Agencia
Right way Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Blue Bay Phase C
Complejo residencial Blue Bay Phase C
Complejo residencial Blue Bay Phase C
Complejo residencial Blue Bay Phase C
Complejo residencial Blue Bay Phase C
Mostrar todo Complejo residencial Blue Bay Phase C
Complejo residencial Blue Bay Phase C
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
de
$107,945
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
¡Apartamentos en el complejo Blue Bay Phase C, ubicados a lo largo de la costa del Golfo Pérsico! ¡Ideal para vida familiar e inversión! ¡Cuota sin interés! Rendimiento - 4,9% en $! Infraestructura: seguridad las 24 horas, estacionamiento, piscina, piscina para niños, parque infantil, gimna…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Premium Apartments The Gate by Arada
Complejo residencial Premium Apartments The Gate by Arada
Complejo residencial Premium Apartments The Gate by Arada
Complejo residencial Premium Apartments The Gate by Arada
Complejo residencial Premium Apartments The Gate by Arada
Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
de
$450,029
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
The Gate by Arada – Premium Apartments at Aljada, Sharjah.Arquitectura moderna. Ubicación estratégica. Inversión inteligente.Apartamentos de 2 dormitoriosPanorama general del proyecto:La Puerta es una nueva dirección residencial situada en la entrada principal de Aljada, la comunidad de uso …
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
OneOne
Complejo residencial Olfah
Complejo residencial Olfah
Complejo residencial Olfah
Complejo residencial Olfah
Complejo residencial Olfah
Mostrar todo Complejo residencial Olfah
Complejo residencial Olfah
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$187,614
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 11
¡Impresionantes apartamentos en el nuevo proyecto Olfah en Sharjah! ¡Cocina totalmente equipada con electrodomésticos! ¡Gran precio! ¡Amenidades de alta calidad para una vida cómoda! ¡Por la vida y la inversión! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pagos a…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Gate 3
Complejo residencial The Gate 3
Complejo residencial The Gate 3
Complejo residencial The Gate 3
Complejo residencial The Gate 3
Complejo residencial The Gate 3
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$446,850
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
¡Apartamentos en un cómodo complejo residencial premium The Gate en Aljada, Sharjah! ¡Cocina totalmente equipada! ¡Ubicación conveniente! ¡La escuela SABIS está cerca! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos en los Emiratos Árabes Unidos! Ameni…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Sokoon 3
Complejo residencial Sokoon 3
Complejo residencial Sokoon 3
Complejo residencial Sokoon 3
Complejo residencial Sokoon 3
Mostrar todo Complejo residencial Sokoon 3
Complejo residencial Sokoon 3
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$202,740
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
¡Apartamento en venta en el nuevo proyecto Sokoon 3 en Sharjah! ¡El apartamento está equipado con utensilios de cocina y electrodomésticos! ¡Sistema de hogar inteligente! ¡Cuotas sin intereses! ¡Apto para vivir e invertir! Amenidades: gimnasio, piscinas para niños y adultos, área de juegos …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Il Teatro Residence
Complejo residencial Il Teatro Residence
Complejo residencial Il Teatro Residence
Complejo residencial Il Teatro Residence
Complejo residencial Il Teatro Residence
Mostrar todo Complejo residencial Il Teatro Residence
Complejo residencial Il Teatro Residence
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$270,411
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
¡Apartamento con cocina amueblada y electrodomésticos! Un maravilloso apartamento para vivir, invertir y alquilar (ROI - desde 10% en $). ¡Perfecto para alquiler a largo plazo! Il teatro Residences de Arada Desarrollador en la ciudad de Sharjah, ubicado en el Golfo Pérsico. Infraestructura…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Surf at Creek Beach Building 1
Complejo residencial Surf at Creek Beach Building 1
Complejo residencial Surf at Creek Beach Building 1
Complejo residencial Surf at Creek Beach Building 1
Complejo residencial Surf at Creek Beach Building 1
Complejo residencial Surf at Creek Beach Building 1
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$520,548
Año de construcción 2023
Promoción: Venta Categoría: Apartamento Área: Scream Harbor Podlocation: Surf at Creek Beach Building 1 Habitaciones: 2 Baños: 2 Ver: Viendo la comunidad de estacionamiento: 1 Piso: en el piso superior  Amueblado: Sin amueblar  Balcón: si Disponibilidad: fuera de plan, entrega en el cuarto …
Agencia
DOM REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Complejo residencial Tiraz
Complejo residencial Tiraz
Complejo residencial Tiraz
Complejo residencial Tiraz
Complejo residencial Tiraz
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$267,671
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 9
Apartamentos cómodos en el nuevo complejo Tiraz en Sharje! ¡La rentabilidad promedio de las inversiones es del 5,5%! ¡Plan de entrega importante! ¡Los apartamentos están equipados con electrodomésticos de cocina! ¡Adecuado para una vida cómoda y una inversión! Infraestructura: Estacionamien…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Nesba 1
Complejo residencial Nesba 1
Complejo residencial Nesba 1
Complejo residencial Nesba 1
Complejo residencial Nesba 1
Complejo residencial Nesba 1
Complejo residencial Nesba 1
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$249,315
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
¡Apartamentos únicos en una ubicación muy conveniente en el complejo Nesba 1! Alto retorno de la inversión: ¡10%! ¡El apartamento tiene una cocina totalmente equipada! ¡Es posible obtener un permiso de residencia! ¡Cuotas 0%! Fecha de vencimiento: 4 trimestres. 2025 Servicios: jardines pai…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Citrine Residence
Complejo residencial Citrine Residence
Complejo residencial Citrine Residence
Complejo residencial Citrine Residence
Complejo residencial Citrine Residence
Complejo residencial Citrine Residence
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$265,997
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 10
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Layla Residences
Complejo residencial Layla Residences
Complejo residencial Layla Residences
Complejo residencial Layla Residences
Complejo residencial Layla Residences
Mostrar todo Complejo residencial Layla Residences
Complejo residencial Layla Residences
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$235,860
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Topaz Residences
Complejo residencial Topaz Residences
Complejo residencial Topaz Residences
Complejo residencial Topaz Residences
Complejo residencial Topaz Residences
Mostrar todo Complejo residencial Topaz Residences
Complejo residencial Topaz Residences
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$716,956
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 13
¡Apartamentos en el prestigioso complejo residencial Topaz Residences en la pintoresca isla de Maryam Island! Magnífica vista del paseo marítimo! ¡Fácil acceso a las principales atracciones de Sharjah y Dubai! ¡Cerca de la playa! ¡Retorno de la inversión garantizado gracias a una ubicación c…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Sokoon 5
Complejo residencial Sokoon 5
Complejo residencial Sokoon 5
Complejo residencial Sokoon 5
Complejo residencial Sokoon 5
Mostrar todo Complejo residencial Sokoon 5
Complejo residencial Sokoon 5
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$230,137
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
¡Apartamento en venta en el nuevo proyecto Sokoon 5 en Sharjah! ¡El apartamento está equipado con utensilios de cocina y electrodomésticos! ¡Sistema de hogar inteligente! ¡Cuotas sin intereses! ¡Apto para vivir e invertir! Amenidades: gimnasio, piscinas para niños y adultos, área de juegos …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Aysha Residence
Edificio de apartamentos Aysha Residence
Edificio de apartamentos Aysha Residence
Edificio de apartamentos Aysha Residence
Edificio de apartamentos Aysha Residence
Edificio de apartamentos Aysha Residence
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$397,778
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Área 101 m²
1 objeto inmobiliario 1
¿Quieres invertir favorablemente y aumentar tu capital? ¡La propiedad en los EAU es la mejor opción para invertir hoy! - El crecimiento del mercado y la economía del país. - Impuestos 0% y seguridad. ¡SU BIEN DEL DADOR EN LA ARENA O VENTA - SU! - Ayudaremos a adquirir bienes raíces en pe…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
101.0
397,778
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Hayyan
Complejo residencial Hayyan
Complejo residencial Hayyan
Complejo residencial Hayyan
Complejo residencial Hayyan
Mostrar todo Complejo residencial Hayyan
Complejo residencial Hayyan
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$531,233
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 179–238 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA PARA RECIBIR EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
238.0
547,671
Adosado
179.0
531,233
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Faradis Tower
Complejo residencial Faradis Tower
Complejo residencial Faradis Tower
Complejo residencial Faradis Tower
Complejo residencial Faradis Tower
Mostrar todo Complejo residencial Faradis Tower
Complejo residencial Faradis Tower
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$235,616
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 56
¡Cómodos apartamentos en el nuevo proyecto Faradis Tower en Sharjah! ¡Por la vida y la inversión! Altos ingresos por alquiler: ¡desde el 10% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Cuotas sin intereses! Fecha de vencimiento - 1er trimestre. 2027 Amenidades: piscina, mode…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Rove 2
Complejo residencial Rove 2
Complejo residencial Rove 2
Complejo residencial Rove 2
Complejo residencial Rove 2
Mostrar todo Complejo residencial Rove 2
Complejo residencial Rove 2
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$714,521
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
¡Apartamentos en el nuevo complejo residencial Rove 2 en el corazón de la zona de Aljada! ¡Se presenta una cocina amueblada y los electrodomésticos necesarios! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Perfecto para vivir e invertir! Amenidades: Parque verde con amplias instalaciones…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Al Mamsha
Complejo residencial Al Mamsha
Complejo residencial Al Mamsha
Complejo residencial Al Mamsha
Complejo residencial Al Mamsha
Complejo residencial Al Mamsha
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$136,712
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 42 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA PARA RECIBIR EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
42.0
171,233
Apartamento
42.0
136,712
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Nesba 2
Complejo residencial Nesba 2
Complejo residencial Nesba 2
Complejo residencial Nesba 2
Complejo residencial Nesba 2
Complejo residencial Nesba 2
Complejo residencial Nesba 2
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$251,781
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
¡Apartamentos de lujo en una ubicación muy conveniente en el complejo Nesba 2! Alto retorno de la inversión: ¡10%! ¡El apartamento tiene una cocina totalmente equipada! ¡Es posible obtener un permiso de residencia! ¡Cuotas 0%! Fecha de vencimiento - 1er trimestre. 2026 Servicios: jardines …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Anantara Sharjah Residences
Complejo residencial Anantara Sharjah Residences
Complejo residencial Anantara Sharjah Residences
Complejo residencial Anantara Sharjah Residences
Complejo residencial Anantara Sharjah Residences
Mostrar todo Complejo residencial Anantara Sharjah Residences
Complejo residencial Anantara Sharjah Residences
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$690,959
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 13
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial GEM Residences
Complejo residencial GEM Residences
Complejo residencial GEM Residences
Complejo residencial GEM Residences
Complejo residencial GEM Residences
Mostrar todo Complejo residencial GEM Residences
Complejo residencial GEM Residences
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$237,570
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
¡Apartamentos de lujo en el exclusivo proyecto GEM Residences en Maryam Island, Sharjah! ¡La playa está cerca! Impresionante vista al mar! Impresionante diseño de apartamento! ¡Por la vida y la inversión! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Nasaq 5
Complejo residencial Nasaq 5
Complejo residencial Nasaq 5
Complejo residencial Nasaq 5
Complejo residencial Nasaq 5
Mostrar todo Complejo residencial Nasaq 5
Complejo residencial Nasaq 5
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$269,863
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
¡Apartamento en un moderno complejo residencial Nasaq 5 en Sharjah! ¡Alto rendimiento del 6-8%! ¡Los apartamentos están equipados con los electrodomésticos necesarios! ¡Sistema de hogar inteligente! ¡Perfecto para vivir, invertir y alquilar! Servicios: zona de recreo ajardinada para niños y…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
