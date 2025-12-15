  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos

Barrio residencial Jacob & Co Villas
Barrio residencial Jacob & Co Villas
Barrio residencial Jacob & Co Villas
Barrio residencial Jacob & Co Villas
Barrio residencial Jacob & Co Villas
Barrio residencial Jacob & Co Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
$2,26M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive complex that will be located in Abu Dhabi. Leading development company Ohana Development is creating this project in collaboration with global luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex will feature a stunning collection of branded …
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Complejo residencial Naseem Al Jurf Apartments
Complejo residencial Naseem Al Jurf Apartments
Complejo residencial Naseem Al Jurf Apartments
Complejo residencial Naseem Al Jurf Apartments
Complejo residencial Naseem Al Jurf Apartments
Complejo residencial Naseem Al Jurf Apartments
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
$450,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Barrio residencial Jacob & Co Apartments
Barrio residencial Jacob & Co Apartments
Barrio residencial Jacob & Co Apartments
Barrio residencial Jacob & Co Apartments
Barrio residencial Jacob & Co Apartments
Barrio residencial Jacob & Co Apartments
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
$465,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
Pro Part Недвижимость L.L.C.
