¡Apartamentos en el prestigioso complejo residencial Bayz 102 en el corazón de Business Bay! ¡Excelente ubicación! ¡Amenidades premium! ¡Apartamentos completamente amueblados! ¡Cerca de la estación de metro! ¡Acceso rápido a ubicaciones clave en Dubai! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos en los Emiratos Árabes Unidos!



Servicios: cancha de críquet, equipo de práctica de tenis, canchas de bádminton, gimnasio cubierto, área de crossfit, piscina infinita, piscina infinita, spa, área de juegos infantiles, jardín de infantes, parque para mascotas, área de descanso y mucho más.



Ubicación:

El complejo tiene una ubicación única en el área de Business Bay, a 1 minuto del metro, lo que brinda a los residentes un rápido acceso a muchos lugares emblemáticos de la ciudad.



Burj Khalifa - 7 minutos;

Burj Al Arab - 30 minutos;

El centro comercial Dubai - 7 minutos;

Palma Jumeirah - 30 minutos;

Playa de Jumeirah: 15 minutos.



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