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Complejo residencial Bayz 102

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$345,766
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ID: 22307
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/10/24

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  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Metro
    Business Bay (~ 500 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    102

Sobre el complejo

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¡Apartamentos en el prestigioso complejo residencial Bayz 102 en el corazón de Business Bay! ¡Excelente ubicación! ¡Amenidades premium! ¡Apartamentos completamente amueblados! ¡Cerca de la estación de metro! ¡Acceso rápido a ubicaciones clave en Dubai! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos en los Emiratos Árabes Unidos!

Servicios: cancha de críquet, equipo de práctica de tenis, canchas de bádminton, gimnasio cubierto, área de crossfit, piscina infinita, piscina infinita, spa, área de juegos infantiles, jardín de infantes, parque para mascotas, área de descanso y mucho más.

Ubicación:
El complejo tiene una ubicación única en el área de Business Bay, a 1 minuto del metro, lo que brinda a los residentes un rápido acceso a muchos lugares emblemáticos de la ciudad.

Burj Khalifa - 7 minutos;
Burj Al Arab - 30 minutos;
El centro comercial Dubai - 7 minutos;
Palma Jumeirah - 30 minutos;
Playa de Jumeirah: 15 minutos.

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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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