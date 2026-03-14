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Pisos de obra nueva en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos

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Complejo residencial Blue Bay Phase C
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
de
$107,945
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
¡Apartamentos en el complejo Blue Bay Phase C, ubicados a lo largo de la costa del Golfo Pérsico! ¡Ideal para vida familiar e inversión! ¡Cuota sin interés! Rendimiento - 4,9% en $! Infraestructura: seguridad las 24 horas, estacionamiento, piscina, piscina para niños, parque infantil, gimna…
Agencia
DDA Real Estate
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