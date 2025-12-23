  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Ajmán
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos

Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Mostrar todo Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
de
$311,965
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
CASA DE EVERGR1N por Objeto 1 – Vida urbana verde en Jumeirah Garden City, Dubai.Panorama general del proyecto:CASA DE EVERGR1N por Objeto 1 redefine la vida moderna y sostenible en Dubai.Situado en el corazón de Jumeirah Garden City, esta boutique de 8 pisos de desarrollo cuenta con 219 res…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ajman Creek Towers T1
Complejo residencial Ajman Creek Towers T1
Complejo residencial Ajman Creek Towers T1
Complejo residencial Ajman Creek Towers T1
Complejo residencial Ajman Creek Towers T1
Mostrar todo Complejo residencial Ajman Creek Towers T1
Complejo residencial Ajman Creek Towers T1
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
de
$172,736
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 25
¡Apartamentos en el complejo residencial de primera clase Ajman Creek Towers (T1) en Ajman! Alto retorno de la inversión: ¡10% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Cuotas sin intereses! Fecha de vencimiento: 4 trimestres. 2026 Amenidades: piscina, gimnasio, asadores, esta…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Cerrar
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Seaside Hills Residence
Complejo residencial Seaside Hills Residence
Complejo residencial Seaside Hills Residence
Complejo residencial Seaside Hills Residence
Complejo residencial Seaside Hills Residence
Mostrar todo Complejo residencial Seaside Hills Residence
Complejo residencial Seaside Hills Residence
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
de
$563,248
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
¡Apartamentos únicos en el nuevo complejo Seaside Hills Residence! ¡Los apartamentos están equipados con muebles empotrados y fontanería! ¡Cuotas sin intereses! ¡Apto para vivir e invertir! Año de finalización: 4to trimestre 2025 Infraestructura: senderos para caminar, acceso a playa priva…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Cerrar
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Beach Hills Villas
Complejo residencial Beach Hills Villas
Complejo residencial Beach Hills Villas
Complejo residencial Beach Hills Villas
Complejo residencial Beach Hills Villas
Mostrar todo Complejo residencial Beach Hills Villas
Complejo residencial Beach Hills Villas
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,03M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Exquisita villa en el nuevo proyecto Beach Hills Villas en Ajman! Vistas panorámicas panorámicas! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Cuotas sin intereses! ¡Apto para vivir e invertir! Fecha de vencimiento: 4to trimestre 2025 Amenidades: Piscina, áreas de juegos infantiles, e…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Cerrar
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Sealine Residence
Complejo residencial Sealine Residence
Complejo residencial Sealine Residence
Complejo residencial Sealine Residence
Complejo residencial Sealine Residence
Mostrar todo Complejo residencial Sealine Residence
Complejo residencial Sealine Residence
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
¡Acogedores apartamentos en el nuevo proyecto Sealine Residence! ¡Una excelente opción para vivir e invertir! Rentabilidad: ¡desde el 10%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Cuotas sin intereses! Fecha de vencimiento: 4 trimestres. 2026 Amenidades: Playa privada, piscina, gim…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Cerrar
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Gulfa Tower
Complejo residencial Gulfa Tower
Complejo residencial Gulfa Tower
Complejo residencial Gulfa Tower
Complejo residencial Gulfa Tower
Mostrar todo Complejo residencial Gulfa Tower
Complejo residencial Gulfa Tower
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
de
$161,614
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 21
¡Nuevo y moderno complejo residencial Gulfa Tower! ¡Apartamentos para la vida y la inversión! Alto rendimiento: ¡desde el 10% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Cuotas 0%! Fecha de vencimiento - 1er trimestre. 2024 Amenidades: estacionamiento cubierto, seguridad y video…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Cerrar
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Gateway Porto
Complejo residencial Gateway Porto
Complejo residencial Gateway Porto
Complejo residencial Gateway Porto
Complejo residencial Gateway Porto
Mostrar todo Complejo residencial Gateway Porto
Complejo residencial Gateway Porto
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
de
$228,385
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 11
¡Apartamento en el moderno complejo Gateway Porto! ¡Con impresionantes vistas panorámicas de la reserva natural de manglares y la granja de golf! ¡Cuotas sin intereses! ¡Apto para vivir e invertir! Amenidades: piscina, terraza de piscina, campo de golf, cafeterías y restaurantes, extenso li…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Cerrar
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Conqueror Tower
Complejo residencial Conqueror Tower
Complejo residencial Conqueror Tower
Complejo residencial Conqueror Tower
Complejo residencial Conqueror Tower
Mostrar todo Complejo residencial Conqueror Tower
Complejo residencial Conqueror Tower
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
de
$227,501
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 27
¡Apartamentos listos para usar con cocina amueblada en el nuevo proyecto Conqueror Tower! ¡Rendimiento de alquiler de hasta el 5% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡El complejo está terminado! Servicios: estacionamiento interior para 123 autos, sistema de video vigilanci…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Cerrar
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Al Ameera Village
Complejo residencial Al Ameera Village
Complejo residencial Al Ameera Village
Complejo residencial Al Ameera Village
Complejo residencial Al Ameera Village
Mostrar todo Complejo residencial Al Ameera Village
Complejo residencial Al Ameera Village
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
de
$183,228
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
¡Nuevo proyecto residencial en Al Ameera Village con una ubicación conveniente! Altos ingresos por alquiler: ¡alrededor del 10% en dólares! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Cocina equipada! ¡Cuotas 0%! Fecha de vencimiento: 2 trimestres. 2024 Amenidades: Pista para jogging,…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Cerrar
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
