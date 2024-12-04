  1. Realting.com
  4. Piso en edificio nuevo Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay

Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,30M
;
29
ID: 27863
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Ciudad
    Business Bay
  • Metro
    Business Bay (~ 500 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    100

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Lujosos apartamentos con vistas a la ciudad en una torre de gran altura en Business Bay Dubai

Los apartamentos de 1 a 4 dormitorios están situados en el proyecto más prestigioso de Business Bay, Dubai. Esta torre de 122 pisos con un color dorado brillante combina el encanto tradicional de los Emiratos con comodidades contemporáneas.

Los pisos en venta en Business Bay, Dubai, se encuentran a 5 minutos en coche del canal, a 10 minutos en coche del centro de salud, del centro de Dubái y del centro comercial Mall of Dubai; a 15 minutos en coche de la Ópera de Dubái y la escuela internacional, a 20 minutos en coche de la isla Palm Jumeirah y la playa de Jumeirah, y a 25 minutos en coche del aeropuerto internacional de Dubái.

El proyecto ofrece fácil acceso a los lugares emblemáticos, centros de negocios y centros de entretenimiento de Dubai. La torre está rodeada de jardines en la azotea, senderos para correr y gimnasios de primer nivel. El proyecto dispone de servicio de seguridad y conserjería además de plazas de aparcamiento. Además, la torre incluye SPA, sauna, zonas de yoga y meditación, y otras pistas deportivas. El proyecto cuenta con una exuberante selva tropical (447 metros de tamaño). Además, alberga la piscina infinita más alta del mundo (431 metros de largo). Además, el restaurante de 439 metros de largo introduce un nuevo estándar en la cultura del buen comer.

Los materiales de alta calidad, como los electrodomésticos de la marca Candy, garantizan un ambiente de vida confortable. Los áticos cuentan con diseños de estilo árabe, chino, griego y francés.

Los apartamentos de 1 planta incluyen una cocina, un comedor y una sala de estar de planta abierta. Tienen un baño en suite junto con un baño y sección de lavandería. Los departamentos de 3 y 4 recámaras cuentan con cuarto de servicio.

Los departamentos de 2 plantas cuentan con cocina, sala, dormitorios, cuarto de servicio, cuarto de lavado, jacuzzi y piscina en la planta baja. Arriba, se encuentran los dormitorios, el baño, la sala de estar y el espacio de trabajo.

Este prestigioso proyecto es la segunda torre más alta del mundo después del Burj Khalifa.Sus barandillas de vidrio permiten un estilo de vida premium. Llámanos para beneficiarte de las ventajas que ofrece.


DXB-00114

Localización en el mapa

Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Complejos similares
Edificio de apartamentos Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$512,094
Complejo residencial Apartments in the new Violet 4 residence with a swimming pool, parks and a petting zoo in the Damac Hills 2 area, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$681,193
Complejo residencial Apartments in Astoria complex by Segrex for residence visa with yields starting from 4.9%, in quiet area of JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$175,369
Complejo residencial New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$577,620
Complejo residencial Modern residential complex Olivia Gardens with a good range of amenities in Jumeirah Garden City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$361,418
Complejo residencial New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$281,451
El complejo residencial premium en el corazón de Dubai, en Motor City. El proyecto consta de cuatro edificios de altura, conectados por el podio común, ofreciendo a los residentes una amplia variedad de servicios y servicios.Ventajas:Apartamentos amplios y luminosos: amplia selección de dise…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Binghatti APEX
Complejo residencial Binghatti APEX
Complejo residencial Binghatti APEX
Complejo residencial Binghatti APEX
Complejo residencial Binghatti APEX
Complejo residencial Binghatti APEX
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$176,967
Año de construcción 2025
Área 37–70 m²
2 objetos inmobiliarios 2
528 Apartamento, 9 Minoristas, 15 oficinasUnidades Tipo: Studio1BRRango de tamaño: Estudio: desde sqft 32-41 m21BR: de 58-85 m2Cargos de servicio previstos: 10-12 AED/sqftServicios: Gimnasio interior, Piscina para adultos, Piscina para niños, pista de Paddle, Pabellón, Pavilón, Pase de Joggi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0
251,837
Estudio
37.3
231,417
Agencia
Easy Life Property
Complejo residencial Golf Residences by Fortimo
Complejo residencial Golf Residences by Fortimo
Complejo residencial Golf Residences by Fortimo
Complejo residencial Golf Residences by Fortimo
Complejo residencial Golf Residences by Fortimo
Complejo residencial Golf Residences by Fortimo
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$382,131
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 13
Área 83–92 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¿Has estado interesado en inversiones durante mucho tiempo? ¡Invierta inmediatamente con la GARANTÍA de INGRESOS en los bienes raíces de los EAU! - Ingresos de alquiler garantizados en promedio 11%. - Clima fiscal favorable del 0% para propiedad y alquiler. - Protección de inversores por …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
83.0 – 92.0
328,767 – 382,131
Agencia
DDA Real Estate
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones