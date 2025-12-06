  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Mina Al arab
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos

casas independientes
2
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Nura
Complejo residencial Nura
Complejo residencial Nura
Complejo residencial Nura
Complejo residencial Nura
Mostrar todo Complejo residencial Nura
Complejo residencial Nura
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$217,835
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 21
Nura es una moderna residencia costera con vistas panorámicas e infraestructura de resorts en Mina Al Arab por RAK Properties!Nura es un nuevo complejo residencial premium de RAK Properties situado en el centro de Mina, dentro de la gran comunidad costera de Mina Al Arab en Ras Al Khaimah. E…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Cape Hayat
Complejo residencial Cape Hayat
Complejo residencial Cape Hayat
Complejo residencial Cape Hayat
Complejo residencial Cape Hayat
Mostrar todo Complejo residencial Cape Hayat
Complejo residencial Cape Hayat
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$528,219
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 20
¡Apartamento de lujo en el nuevo complejo Cape Hayat en Ras Al Khaimah! ¡Una excelente opción para vivir, reventa y alquiler! ¡Rendimiento desde el 10%! ¡Posiblemente un permiso de residencia! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! Fecha de vencimiento: 2 trimestres. 2026 Amenidad…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Mostrar todo Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$231,781
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 13
¡Apartamento con impresionantes vistas panorámicas al mar y acceso a la playa! Un maravilloso apartamento para vivir, invertir y alquilar (ROI - desde 10% en $). ¡Condiciones favorables para los inversores y potencial de inversión prometedor! Quattro Del Mar — es un nuevo desarrollo de RAK …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Karon PhuketKaron Phuket
Complejo residencial Porto Playa
Complejo residencial Porto Playa
Complejo residencial Porto Playa
Complejo residencial Porto Playa
Complejo residencial Porto Playa
Mostrar todo Complejo residencial Porto Playa
Complejo residencial Porto Playa
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$562,967
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
¡Apartamentos con vistas al terraplén y al Golfo Pérsico! Rendimiento - ¡6% en $! ¡Playa privada! ¡Un maravilloso apartamento para vivir e invertir! ¡Cocina totalmente equipada! El nuevo complejo premium Porto Playa está situado en Ras al Khaimah. Servicios: gimnasio exclusivo, casa club, …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complejo residencial Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complejo residencial Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complejo residencial Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complejo residencial Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Mostrar todo Complejo residencial Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complejo residencial Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$435,006
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Mirasol by RAK Properties – Seaside Sophistication at Mina Al Arab.Waterfront Luxury Living in Ras Al Khaimah’s Most Prestigious Community.1, 2, " 3 Dormitorios y Penthouses Silenciosos Handover: Q2 2028Panorama general del proyecto:Mirasol es un nuevo hito costero de RAK Properties, situado…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial "Solera, Downtown Mina" by RAK Properties (Units 168)
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$256,231
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 18
Bienvenido a Solera, Centro Mina - Nuevo Complejo Residencial por RAK PropertiesRAK Propiedades es un desarrollador inmobiliario líder comprometido a producir destinos excepcionales y sostenibles.Coastal Living Meets Urban Elegance – Ras Al KhaimahDescubra Solera en Mina Al Arab, una torre r…
Desarrollador
DC Constructions
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$206,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 10
Área 84–131 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Gatsby Residences es una torre residencial contemporánea de poca altura que ha sido diseñada con una fachada fluida que refleja los elementos de la naturaleza circundante. Ubicado en la vibrante isla Hayat, en el corazón de la comunidad Mina Al Arab, donde se encuentran los complejos turí…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
84.3 – 87.7
205,145 – 212,509
Apartamentos 2 habitaciones
117.0 – 131.0
338,245 – 360,712
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Mostrar todo Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
UN MASTERPIECE OF URBAN ARCHITECTURE AND NATURAL HARMONYDesde los elegantes apartamentos de una habitación hasta los opulentos dúplex de tres dormitorios, cada residencia encarna una sinfonía de sofisticación y vida moderna. Aquí, ventanas panorámicas no sólo , marco la sereno laguna, sino t…
Agencia
PSI Real Estate LLC
Dejar una solicitud
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Mostrar todo Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$205,479
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
¡Apartamento moderno en el proyecto EDGE en Ras Al Khaimah! ¡Por la vida y la inversión! Altos ingresos por alquiler: ¡desde el 10% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Cuotas sin intereses tras la entrega de llaves! Fecha de vencimiento: 2 trimestres. 2027 Amenidades: ár…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complejo residencial Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complejo residencial Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complejo residencial Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complejo residencial Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Mostrar todo Complejo residencial Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complejo residencial Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$234,949
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah: Discover Mirasol II by RAK Properties – an iconic new development in Mina Al Arab’s North Harbour, combining resort-style living, modern design, and a prime investment opportunity. Project Overview: Location: North Harbo…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$145,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 17
Área 39–117 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El proyecto Rising Star está ubicado en la prestigiosa isla Hayat en Mina Al Arab, con las mejores comodidades que la región tiene para ofrecer: magníficas vistas a la playa y la impresionante extensión del Golfo Pérsico. La isla Hayat cuenta con espectaculares vistas del agua, un fantást…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
75.0
211,000
Apartamentos 2 habitaciones
117.0
296,000
Estudio
39.0
145,000
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Anantara Residences
Edificio de apartamentos Anantara Residences
Edificio de apartamentos Anantara Residences
Edificio de apartamentos Anantara Residences
Edificio de apartamentos Anantara Residences
Mostrar todo Edificio de apartamentos Anantara Residences
Edificio de apartamentos Anantara Residences
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$800,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Anantara, reconocida por su hospitalidad de lujo de inspiración tailandesa, colabora con RAK Properties, el principal desarrollador de Emirates durante más de dos décadas, para introducir una colección exclusiva de residencias frente al agua en Mina, Ras Al Khaimah. Esta colaboración combina…
Agencia
PSI Real Estate LLC
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$140,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
Área 44–110 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Hayat Residence se encuentra en la prestigiosa isla Hayat en Mina Al Arab, con las mejores comodidades que la región tiene para ofrecer, así como magníficas vistas a la playa y la impresionante extensión del Golfo Arábigo.Hayat Island cuenta con espectaculares vistas al agua, un fantástico p…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
72.0
211,000
Apartamentos 2 habitaciones
110.0
296,000
Estudio
43.9
140,000
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir