Complejo residencial Avarra by Palace

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$735,100
;
11
ID: 33011
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Metro
    Business Bay (~ 400 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2031
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    75

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Avarra by Palace es un complejo residencial de marca de Emaar con la estética de Palace Hotels + Resorts y vistas panorámicas de Business Bay.

Avarra by Palace es un nuevo proyecto premium desarrollado en asociación con Palace Hotels + Resorts. Situado en Business Bay, a orillas del Canal de Dubai, el complejo combina expresividad arquitectónica, estética de la firma del Palacio y su ubicación estratégica en el corazón de la actividad empresarial del emirato.

Las ventajas del complejo:
La marca Palace Hotels + Resorts garantiza un alto nivel de calidad y diseño.
- Fachas panorámicas con vistas a Burj Khalifa, el centro de Dubai, Business Bay y el mar;
- Diseños reflexivos con una superficie de 73 m2 a 393 m2;
- Interiores en una paleta cálida y natural con piedra, mármol e iluminación de diseño;
- Localización estratégica de negocios con alto potencial de liquidez e inversión;
- Proximidad al terraplén del canal, rutas peatonales y bicis.

La infraestructura del complejo:
Infiniti-pool con vistas al paisaje de la ciudad;
- Zonas de descanso junto al agua;
- Piscina y parque infantil;
- Zona de yoga y gimnasio al aire libre;
- Sala de eventos multifuncionales;
BBQ y espacios de picnic;
- Zonas de senderismo y recreación;
- Centro de fitness moderno;
- Lobby en el estilo del Palacio;
- Café y venta al por menor;
- Aparcamiento subterráneo;
- Conserje y seguridad.

Localización y accesibilidad al transporte
Avarra by Palace se encuentra en el corazón de la Bahía de Negocios.
Burj Khalifa y Dubai Mall – 9 minutos
Dubai Creek Harbour – 14 minutos
Aeropuerto Internacional de Dubai – 15 minutos
- Dubai Hills, 30 minutos.

En las inmediaciones se encuentra el paseo por el canal, restaurantes, hoteles, oficinas, Bay Avenue, una zona de parques y las principales autopistas Sheikh Zayed Road y Al Khail Road.

Contáctenos para consejos, precios actualizados y una selección personalizada de diseños en Avarra por Palace.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

