Complejo residencial Avarra by Palace

Avarra by Palace es un complejo residencial de marca de Emaar con la estética de Palace Hotels + Resorts y vistas panorámicas de Business Bay.



Avarra by Palace es un nuevo proyecto premium desarrollado en asociación con Palace Hotels + Resorts. Situado en Business Bay, a orillas del Canal de Dubai, el complejo combina expresividad arquitectónica, estética de la firma del Palacio y su ubicación estratégica en el corazón de la actividad empresarial del emirato.



Las ventajas del complejo:

La marca Palace Hotels + Resorts garantiza un alto nivel de calidad y diseño.

- Fachas panorámicas con vistas a Burj Khalifa, el centro de Dubai, Business Bay y el mar;

- Diseños reflexivos con una superficie de 73 m2 a 393 m2;

- Interiores en una paleta cálida y natural con piedra, mármol e iluminación de diseño;

- Localización estratégica de negocios con alto potencial de liquidez e inversión;

- Proximidad al terraplén del canal, rutas peatonales y bicis.



La infraestructura del complejo:

Infiniti-pool con vistas al paisaje de la ciudad;

- Zonas de descanso junto al agua;

- Piscina y parque infantil;

- Zona de yoga y gimnasio al aire libre;

- Sala de eventos multifuncionales;

BBQ y espacios de picnic;

- Zonas de senderismo y recreación;

- Centro de fitness moderno;

- Lobby en el estilo del Palacio;

- Café y venta al por menor;

- Aparcamiento subterráneo;

- Conserje y seguridad.



Localización y accesibilidad al transporte

Avarra by Palace se encuentra en el corazón de la Bahía de Negocios.

Burj Khalifa y Dubai Mall – 9 minutos

Dubai Creek Harbour – 14 minutos

Aeropuerto Internacional de Dubai – 15 minutos

- Dubai Hills, 30 minutos.



En las inmediaciones se encuentra el paseo por el canal, restaurantes, hoteles, oficinas, Bay Avenue, una zona de parques y las principales autopistas Sheikh Zayed Road y Al Khail Road.



Contáctenos para consejos, precios actualizados y una selección personalizada de diseños en Avarra por Palace.