Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.

Precio: 390.000 EUR por unidad: 490.000 EUR.
Lujo amueblado 3+1 villa, 230 m2, en el complejo Toprak Vip Villas en Kargıcak.
Ubicación inmejorable – inigualable en línea recta al mar, sin colinas.
No quedan otras villas con una ubicación tan lujosa en esta zona.
Este lujoso proyecto de villa se encuentra en la pintoresca zona Kargicak de Alanya, a solo 700 metros de la playa. El desarrollador es Toprak Construction, el desarrollador de un único proyecto estilo barroco que combina lujo, comodidad y calidad.
Características clave:
