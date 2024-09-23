Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.

Precio: 390.000 EUR por unidad: 490.000 EUR.

Lujo amueblado 3+1 villa, 230 m2, en el complejo Toprak Vip Villas en Kargıcak.

Ubicación inmejorable – inigualable en línea recta al mar, sin colinas.

No quedan otras villas con una ubicación tan lujosa en esta zona.

Construido en 2023

Totalmente amueblado

Todos los aparatos incluidos

4 baños

Jardín

Piscina privada

Vistas panorámicas del mar y las montañas

Seguridad

Generador

Este lujoso proyecto de villa se encuentra en la pintoresca zona Kargicak de Alanya, a solo 700 metros de la playa. El desarrollador es Toprak Construction, el desarrollador de un único proyecto estilo barroco que combina lujo, comodidad y calidad.

Características clave:

Televisión central por satélite

Marco de aluminio con doble acristalamiento

Destacados en todas las habitaciones

Puerta de entrada de acero duradera

Puertas interiores pintadas MDF

Muros resistentes al calor y al agua

Cocina integrada MDF

Pisos de cerámica

Sistema de calefacción

Sistema doméstico inteligente

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Persianas de rodillo eléctrico

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.