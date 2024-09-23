  1. Realting.com
Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.

Kargicak, Turquía
$463,217
20
ID: 33212
Última actualización: 27/1/26

Localización

  País
    Turquía
  Región / estado
    Región del Mediterráneo
  Ciudad
    Alanya
  Pueblo
    Kargıcak

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Clase
    Clase
    Clase Premium
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  Aparcamientos

Detalles del exterior:

  Piscina
  Gimnasio

Además

  Empresa de gestión
  Tour online
  Transacción remota

Sobre el complejo

Precio: 390.000 EUR por unidad: 490.000 EUR.
Lujo amueblado 3+1 villa, 230 m2, en el complejo Toprak Vip Villas en Kargıcak.

Ubicación inmejorable – inigualable en línea recta al mar, sin colinas.
No quedan otras villas con una ubicación tan lujosa en esta zona.

  • Construido en 2023
  • Totalmente amueblado
  • Todos los aparatos incluidos
  • 4 baños
  • Jardín
  • Piscina privada
  • Vistas panorámicas del mar y las montañas
  • Seguridad
  • Generador

Este lujoso proyecto de villa se encuentra en la pintoresca zona Kargicak de Alanya, a solo 700 metros de la playa. El desarrollador es Toprak Construction, el desarrollador de un único proyecto estilo barroco que combina lujo, comodidad y calidad.

Características clave:

  • Televisión central por satélite
  • Marco de aluminio con doble acristalamiento
  • Destacados en todas las habitaciones
  • Puerta de entrada de acero duradera
  • Puertas interiores pintadas MDF
  • Muros resistentes al calor y al agua
  • Cocina integrada MDF
  • Pisos de cerámica
  • Sistema de calefacción
  • Sistema doméstico inteligente
  • Aire acondicionado
  • Electrodomésticos
  • Persianas de rodillo eléctrico

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Kargicak, Turquía
