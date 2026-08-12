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Casas con piscina en Venta en Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
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Alanya
38
Muratpasa
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Serik
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85 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Kepez, Turquía
TOP TOP
Dúplex 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Nuevo complejo residencial en Antalya – elegantes lofts, apartamentos con jardines y piscina…
$63,340
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso 2
$809,757
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Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Esta impresionante villa en venta en Bektas, Alanya, ofrece 385 m2 de lujoso espacio habitab…
$760,330
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TekceTekce
Casa 6 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 6 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Esta impresionante villa de lujo en venta en Bektas, Alanya, ofrece 450 m2 de refinado espac…
$1,35M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 336 m²
Piso 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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Casa en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa
Región del Mediterráneo, Turquía
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Si estás listo para comprar una villa en Alanya Turquía, esta exclusiva colección de 18 casa…
$817,239
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Villa 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 3
Algunos hogares impresionan. Y luego están los que te enamoras a primera vista.Esta lujosa v…
$1,37M
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Villa 4 habitaciones en Kumluca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una villa con alma en Karayoz – un lugar celestial para vivir y relajarse.Una amplia villa d…
$525,000
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Casa 5 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 5 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Elegante Villa de 5 dormitorios con piscina privada y comodidades Premier cerca de Alanya Ex…
$537,043
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Casa 5 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 5 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 680 m²
Elegante Villa de 5 dormitorios en Bektas - Piscina Privada, Spa y Gimnasio Descubre un mund…
$1,75M
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Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 366 m²
Esta impresionante villa de 4 dormitorios en venta en Tepe, Alanya, ofrece 366 m2 de lujoso …
$1,40M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 462 m²
Piso 1/13
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de primera clase …
$968,790
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Casa 3 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 3 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Encantadora Villa de 3 dormitorios con vistas al mar en Tepe Descubra esta encantadora villa…
$385,270
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Casa 3 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 3 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Elegante Villa de 3 dormitorios con impresionantes vistas al mar y la montaña en Tepe, Alany…
$385,270
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Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Esta hermosa villa en venta en Bektas, Alanya, ofrece 220 m2 de cómodo espacio habitable sit…
$666,751
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Casa 2 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 2 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Encantadora Villa de 2 dormitorios con vistas al mar en Tepe La villa abarca dos plantas e i…
$274,359
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Casa en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa
Región del Mediterráneo, Turquía
Nº de cuartos de baño 4
Área 548 m²
Esta encantadora casa unifamiliar, situada en el sereno entorno natural de Dosemealtı, Antal…
$1,10M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1/5
En alquiler. Lo que tienes: Complejo de diseño a 350 m de la playa Cleopatra. Zona / playa…
$408,942
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Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 434 m²
Esta exquisita villa de lujo en venta en Bektas, Alanya, ofrece 434 m2 de espacio habitable …
$2,22M
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Casa 5 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 5 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 340 m²
Esta villa excepcional en venta ofrece 340 m2 de lujoso espacio habitable, situado en una pa…
$922,312
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 680 m²
Piso 1/3
En alquiler. Lo que usted consigue: Villa de lujo 5+2 en la zona Bektash con impresionantes…
$1,81M
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Casa 2 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 2 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Esta encantadora villa se encuentra en la serena región de Demirtas, ofreciendo un retiro pe…
$700,490
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: 3+1 villas en una zona tranquila y pre…
$691,170
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Casa 3 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 3 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Esta impresionante villa en venta en Bektas, Alanya, ofrece 280 m2 de espacio habitable mode…
$994,278
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 455 m²
Piso 5/5
For citizenship For rent For investment What you get: A villa in a unique project in the …
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Piso 1/7
Lo que tienes: Villa de lujo lista 3+1 en el área de Tepe. En construcción: La construcció…
$3,74M
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Número de plantas 3
Si sueñas con poseer tu propia casa por el Mar Mediterráneo, donde cada día comienza con imp…
$558,802
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Casa 5 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 5 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 359 m²
Esta elegante villa en venta ofrece 359 m2 de lujoso espacio habitable, situado en una parce…
$560,392
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Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Esta lujosa villa de 4 dormitorios en venta en Tepe, Alanya, ofrece 300 m2 de moderno espaci…
$2,10M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/20
Lo que tienes: El exclusivo dúplex 3+1 con jardín privado es una combinación de comodidad, l…
$332,331
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