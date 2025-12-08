  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Provincia de Chon Buri, Tailandia

Pattaya
4
Pattaya City
23
Nong Pla Lai
4
Bang Lamung
1
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Pattaya City, Tailandia
de
$100,884
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
¡Una oportunidad única para invertir en una casa elegante con alto potencial de ganancias! ¡La casa está terminada! ¡Listo para entrar a vivir! ¡Completamente amueblado! ¡Vista al jardín! Coco Vile es el último proyecto inmobiliario que ofrece casas unifamiliares bellamente diseñadas en un e…
DDA Real Estate
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Pattaya City, Tailandia
de
$259,587
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Una oportunidad única para invertir en villas de lujo con alto potencial de rendimiento en North Pattaya! Es ideal para una vida cómoda e inversiones exitosas.¡Lee hasta un 8% al año!Experimente la funcionalidad del espacio y la tranquilidad en el exclusivo refugio HORIZON, lejos del bullici…
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Pattaya City, Tailandia
de
$354,613
Número de plantas 1
Villas modernas de una sola planta con terraza en la azotea!Elegantes villas de 1 plantas en la zona tranquila de Huai Yai (Pataya) son ideales para unas vacaciones familiares o una inversión con piscina privada y una terraza panorámica.Villa Larelana fue diseñada con todas las necesidades e…
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
mab fakthxng, Tailandia
de
$136,576
Número de plantas 2
¡Cómoda villa en la zona de la ciudad turística de Pattaya con un entorno ecológico limpio y proximidad a las playas! ¡Excelente opción para inversión! Perfecto tanto para estancias permanentes residencia y alquiler en alquiler! ¡Rendimiento desde el 5%! ¡Cuotas disponibles! ¡Com…
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Tailandia
de
$153,585
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Pattaya City, Tailandia
de
$398,399
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Villas exclusivas del lago Mabprachan!¡Instalaciones disponibles!Atmos Prime Villa es un complejo boutique de 8 villas de lujo en estilo tropical moderno, situado en el prestigioso distrito de Pong, junto al pintoresco lago Mabprachan. Cada villa combina diseño elegante, privacidad y tecnolo…
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Huai Yai, Tailandia
de
$351,079
Opciones de acabado Con acabado
¡Excelente opción de inversión! ¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Rendimiento desde el 7%! Cuotas disponibles! ¡Parcialmente amueblado! Layan Residence Pattaya: es un lugar donde disfrutar del esplendor de la vida y definirla en su máxima expresión, rodeado d…
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$924,237
Número de plantas 2
oasis escandinavo en el corazón de Tailandia: elegancia, comodidad y atractivo de inversión!¡Instalación! ¡Con mobiliario completo!CHARIN Pattaya es un pueblo premium que combina líneas limpias de diseño escandinavo, funcionalidad y relajación tropical. Amplias villas con acabados de diseño,…
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Pattaya City, Tailandia
de
$567,388
Número de plantas 2
Elite complejo residencial en el corazón de Pattaya!Arowanyx es un complejo exclusivo de 18 villas de lujo en la zona tranquila de Nong Prue, combinando privacidad, diseño moderno y tecnología avanzada. Cada villa está diseñada para el máximo confort, con amplias zonas de recreación, piscina…
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Pattaya City, Tailandia
de
$524,358
Número de plantas 2
¡Proyecto Premium en un pueblo cerrado!Siente el epítome de la elegancia suburbana en Baan Mae Residence 69, situado en el tranquilo distrito de Toongklom-Talman 27 en Pattaya. Este proyecto residencial de primera clase combina el encanto de la vida rural con las comodidades de un estilo de …
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Pattaya City, Tailandia
de
$618,206
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Villas de lujo con piscina privada en el corazón de Pattaya!Vida de lujo en una comunidad premium cerrada!Zensiri Estate es un proyecto exclusivo de 26 villas modernas en el prestigioso distrito de Jomtien. Cada villa combina diseño elegante, privacidad y tecnología avanzada, creando el espa…
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$337,059
Número de plantas 1
¡La armonía nórdica en Pattaya! Villas modernas de una sola planta con piscina!Villa Celestial es un proyecto exclusivo que combina minimalismo escandinavo, funcionalidad y confort tropical. Villas acogedoras con piscinas privadas se encuentran en la prestigiosa zona de Nong Pru, ofreciendo …
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Pattaya City, Tailandia
de
$232,418
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
¡Una oportunidad de inversión única! ¡Impresionante villa en el complejo residencial B HOME ESTATE en una zona tranquila de Huai Yai! ¡Plan de pago a plazos disponible! El exclusivo complejo residencial Tropical Village 3 está diseñado con un estilo tropical moderno, ofreciendo la combinació…
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Pattaya City, Tailandia
de
$521,353
Número de plantas 2
Villas de lujo en el corazón del norte de Pattaya!Madcha Le Villa es un proyecto exclusivo que combina diseño moderno, privacidad y un alto nivel de vida. Cada villa está diseñada con una atención impecable al detalle, ofreciendo espaciosas áreas de recreación, acabados elegantes y tecnologí…
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Pattaya City, Tailandia
de
$207,964
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
¡Una oportunidad única para invertir en villas ELEMENT de lujo! ¡Plan de pago a plazos! Descubra la casa de sus sueños en Patta Element. Con una colección de más de 5 diseños de casas diferentes, puedes encontrar fácilmente el perfecto que se adapte a tu estilo único. El proyecto presta aten…
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Pattaya City, Tailandia
de
$232,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
NARITA VILLA es un nuevo complejo de villas ubicado en Pattaya. El complejo tiene un diseño moderno en estilo japonés. ¡Jomtien Beach o South Pattaya District están a solo 10-15 minutos! UBICACIÓN: Cerca hay muchos cafés, restaurantes, tiendas, miel. instituciones, escuelas! La vil…
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Pattaya City, Tailandia
de
$1,10M
Número de plantas 2
Villas elite con una ubicación reflexiva y comodidades premium!El Escenevanar es un complejo exclusivo de villas premium situadas en la pintoresca zona de Thung Klom-Tanman. Combina armoniosamente el diseño moderno, la privacidad y las tecnologías innovadoras, creando un espacio ideal para l…
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Bang Sare, Tailandia
de
$266,182
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Encantadora villa de lujo de dos plantas Layan Bangsare Villas a orillas del Golfo de Tailandia! ¡Excelente opción de inversión! ¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Rendimiento desde el 7%! Cuotas disponibles! ¡La villa está amueblada! Amenidades: piscina priv…
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$182,890
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
¡Excelente opción de inversión! ¡Villas con estilo en Pattaya del desarrollador FED PROPERTY! ¡Cuotas!VILLA ASIATIC PATTAYA es una comunidad completamente nueva que ofrece un estilo de vida europeo con un toque asiático en una ubicación ideal. Estilo de vida tailandés: alegre, campo en Europ…
Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Pattaya City, Tailandia
de
$506,149
Número de plantas 2
Villas de lujo en el corazón de Pattaya!Las villas premium de 2 plantas modernas son propiedades de lujo para vivir e invertir en el resort más popular de Tailandia.Onyx Grand Village es un proyecto donde el lujo se encuentra con tranquilidad en un entorno refinado. Esta es una escapada de l…
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Pattaya City, Tailandia
de
$615,127
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Elite pueblo boutique Lavender Villa en Pattaya!15 villas exclusivas con piscinas privadas en el estilo de lujo contemporáneo!Rendimiento de alquiler: ¡7-9% anual!Los horarios de pago individuales para el Cliente son posibles!Los muebles y el equipo incorporados están incluidos en el precio!…
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Pattaya City, Tailandia
de
$519,850
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Villas de lujo con piscina en el corazón de Pattaya!LAVISH es un proyecto exclusivo de villas modernas de dos plantas con piscinas privadas, ubicadas en la prestigiosa zona de Pattaya Norte. Cada villa está diseñada para aquellos que aprecian el espacio, la elegancia y la comodidad, ofrecien…
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Pattaya City, Tailandia
de
$188,972
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Moderno pueblo residencial ENGEL HAUS en la zona de Rong Po!Una opción confiable para la familia, los inversores o aquellos que buscan una vida tranquila a 10 minutos de la ciudad!Algunas de las casas están listas para moverse en 2-3 meses!Infraestructura del pueblo: piscina, gimnasio, parqu…
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$1,23M
Número de plantas 3
Villas premium exclusivas en el corazón de Pattaya!¡Con mobiliario completo! ¡Instalación!Harmony Hills Villas es un complejo cerrado de sólo 8 villas de lujo con diseños reflexivos, tecnología inteligente y diseño impecable. Amplias residencias combinan privacidad, comodidad y un alto nivel…
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Pattaya City, Tailandia
de
$476,913
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
BAAN MAE BIBURY es un clásico inglés en el corazón de Pattaya!Baan Mae Bibury es una villa exclusiva, inspirada en el encanto de las antiguas fincas inglesas, pero creada para la vida moderna en los trópicos. Aquí, la elegancia clásica se combina con las comodidades de lujo, y la privacidad …
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Pattaya City, Tailandia
de
$80,825
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡Villas SABAI HOME 8 en Bang Lamung, Pattaya! ¡Una atractiva inversión en tu futuro! ¡Plan de pago disponible! ¡Completamente amueblado! Cada residencia cuenta con diseños generosos que brindan comodidad y conveniencia a los residentes. Para aquellos que buscan una combinación armoniosa de t…
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$1,30M
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Villas de lujo rodeadas de naturaleza Pattaya!Los instaladores están disponibles hasta que se complete la construcción!La Sylva Pattaya es un proyecto único de Arneja Estates, donde el lujo moderno se combina armoniosamente con la privacidad de la selva tropical. Cada villa está diseñada par…
