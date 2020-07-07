  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Villa THE SCENEVANAR

Villa THE SCENEVANAR

Pattaya City, Tailandia
$1,10M
20
ID: 27392
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Villas elite con una ubicación reflexiva y comodidades premium!

El Escenevanar es un complejo exclusivo de villas premium situadas en la pintoresca zona de Thung Klom-Tanman. Combina armoniosamente el diseño moderno, la privacidad y las tecnologías innovadoras, creando un espacio ideal para las generaciones para vivir.

Características principales de las villas: sala de personal, lavadero, gimnasio, piscina privada con jacuzzi (sistema de sal), piscina infantil, vistas panorámicas al agua, paneles solares, carga EV para vehículos eléctricos, estacionamiento para 4-5 coches, seguridad de la jornada.

Ubicación ideal:

- una zona tranquila de Thung Klom-Tanman con vistas panorámicas
- 5 minutos al centro de Pattaya
- cerca de playas, restaurantes y centros de entretenimiento.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

