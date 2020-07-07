Villa THE SCENEVANAR

Villas elite con una ubicación reflexiva y comodidades premium!

El Escenevanar es un complejo exclusivo de villas premium situadas en la pintoresca zona de Thung Klom-Tanman. Combina armoniosamente el diseño moderno, la privacidad y las tecnologías innovadoras, creando un espacio ideal para las generaciones para vivir.

Características principales de las villas: sala de personal, lavadero, gimnasio, piscina privada con jacuzzi (sistema de sal), piscina infantil, vistas panorámicas al agua, paneles solares, carga EV para vehículos eléctricos, estacionamiento para 4-5 coches, seguridad de la jornada.

Ubicación ideal:

- una zona tranquila de Thung Klom-Tanman con vistas panorámicas

- 5 minutos al centro de Pattaya

- cerca de playas, restaurantes y centros de entretenimiento.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.