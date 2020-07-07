Villa ENGEL HAUS

Moderno pueblo residencial ENGEL HAUS en la zona de Rong Po!
Una opción confiable para la familia, los inversores o aquellos que buscan una vida tranquila a 10 minutos de la ciudad!
Algunas de las casas están listas para moverse en 2-3 meses!
Infraestructura del pueblo: piscina, gimnasio, parque y zonas verdes, seguridad y videovigilancia.
Instalaciones: Smart Home system, aire acondicionado (todas las habitaciones), capucha y equipo en la cocina, calentador de agua, bomba y depósito de agua, escudo eléctrico y conexión a la red, preparación de terminales para la lavadora y electrodomésticos domésticos, impermeabilización del techo.
Ubicación:
Gran centro comercial con supermercado Big C extra Bangplee - 3 km;
- Hospital Bangplee - 3 km;
- cafés callejeros con comida tailandesa, KFC, McDonald's - 3 km;
- Aeropuerto de Suvarnabhumi - 5 km.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.