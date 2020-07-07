  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Villa ENGEL HAUS

Villa ENGEL HAUS

Pattaya City, Tailandia
de
$188,972
;
19
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27380
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Moderno pueblo residencial ENGEL HAUS en la zona de Rong Po!
Una opción confiable para la familia, los inversores o aquellos que buscan una vida tranquila a 10 minutos de la ciudad!
Algunas de las casas están listas para moverse en 2-3 meses!

Infraestructura del pueblo: piscina, gimnasio, parque y zonas verdes, seguridad y videovigilancia.

Instalaciones: Smart Home system, aire acondicionado (todas las habitaciones), capucha y equipo en la cocina, calentador de agua, bomba y depósito de agua, escudo eléctrico y conexión a la red, preparación de terminales para la lavadora y electrodomésticos domésticos, impermeabilización del techo.

Ubicación:
Gran centro comercial con supermercado Big C extra Bangplee - 3 km;
- Hospital Bangplee - 3 km;
- cafés callejeros con comida tailandesa, KFC, McDonald's - 3 km;
- Aeropuerto de Suvarnabhumi - 5 km.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa WamDom Villas
Rawai, Tailandia
de
$419,524
Villa Sinae Residence
Thalang, Tailandia
Precio en demanda
Villa AYANA
Si Sunthon, Tailandia
de
$638,090
Villa Walai Layan Villas Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$627,239
Villa Botanica Lakeside Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,43M
Está viendo
Villa ENGEL HAUS
Pattaya City, Tailandia
de
$188,972
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Manor
Villa Manor
Si Sunthon, Tailandia
de
$891,313
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Un nuevo proyecto de lujosas villas en el corazón de la isla de Phuket El nuevo proyecto prestigioso comenzó en el corazón de Phuket, el popular área de Bang Tao. La ubicación del complejo proporciona un acceso conveniente a la infraestructura desarrollada del distrito y tiene en cuenta l…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Botanica Lakeside Phuket
Villa Botanica Lakeside Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,43M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Área 598 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Una opción ideal para quienes buscan una vida de lujo rodeados de naturaleza. Adecuado para familias, parejas e inversores que valoran la comodidad y la privacidad.Sobre la ubicación: Ubicado en la prestigiosa zona de Layan, Bota…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,02M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Experimente la vida de lujo en Naturale Cherng Talay, un proyecto visionario en Phuket '; s Prime Cherng Talay. Fusionando la estética tropical moderna con elegancia internacional estándar, este santuario está meticulosamente elaborado para la alegría familiar. Desde la acogedora piscina de …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones