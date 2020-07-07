Villa ENGEL HAUS

Moderno pueblo residencial ENGEL HAUS en la zona de Rong Po!

Una opción confiable para la familia, los inversores o aquellos que buscan una vida tranquila a 10 minutos de la ciudad!

Algunas de las casas están listas para moverse en 2-3 meses!

Infraestructura del pueblo: piscina, gimnasio, parque y zonas verdes, seguridad y videovigilancia.

Instalaciones: Smart Home system, aire acondicionado (todas las habitaciones), capucha y equipo en la cocina, calentador de agua, bomba y depósito de agua, escudo eléctrico y conexión a la red, preparación de terminales para la lavadora y electrodomésticos domésticos, impermeabilización del techo.

Ubicación:

Gran centro comercial con supermercado Big C extra Bangplee - 3 km;

- Hospital Bangplee - 3 km;

- cafés callejeros con comida tailandesa, KFC, McDonald's - 3 km;

- Aeropuerto de Suvarnabhumi - 5 km.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.