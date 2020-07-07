  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Villa THE LAVISH

Villa THE LAVISH

Pattaya City, Tailandia
de
$519,850
;
6
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27397
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Villas de lujo con piscina en el corazón de Pattaya!

LAVISH es un proyecto exclusivo de villas modernas de dos plantas con piscinas privadas, ubicadas en la prestigiosa zona de Pattaya Norte. Cada villa está diseñada para aquellos que aprecian el espacio, la elegancia y la comodidad, ofreciendo hasta 400 m2 de espacio habitable con diseños personalizables para su estilo de vida.

Características principales de las villas: grandes ventanales panorámicos para luz natural, piscina privada, amplias terrazas y zonas de recreación, zona bien mantenida, acabado limpio completo (cocina construida, plomería), materiales premium

Ubicación ideal:

- 8 minutos al centro de Pattaya Norte;
- cerca de Sukhumvit Road - salida rápida a las carreteras principales;
Regent International School, ISC International School, Rugby School Tailandia
Centros comerciales: Terminal 21 Pattaya
- Medicina: Hospital Pattaya de Bangkok;

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa THE RESIDENCE PRIME
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,22M
Casa club PRIME PANO
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,27M
Villa Botanica Forestique
Thalang, Tailandia
de
$1,34M
Villa Saiyuan Estate
Rawai, Tailandia
de
$293,668
Villa Lotus Hills
Si Sunthon, Tailandia
de
$702,316
Está viendo
Villa THE LAVISH
Pattaya City, Tailandia
de
$519,850
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$391,980
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Villa Viriya Green Pool Villas
Villa Viriya Green Pool Villas
Thalang, Tailandia
de
$581,503
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 325–504 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes buscan una vida lujosa y tranquila en Phuket. El proyecto Viriya Green Pool Villas satisface las necesidades de los compradores exigentes que valoran la comodidad y la inversión rentable.Acerca de la ubicación: Ubicado …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Chalong, Tailandia
de
$951,051
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Immersing yourself in Kiri Buddha Pool Villa @ Chalong adds a wonderfully rich layer of enjoyment to a luxury villa stay whilst appreciating the Phuket Island's natural attractions and fun activities. Located at Chalong area, near The Big Buddha, it's absolutely convenient to drive to inc…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones