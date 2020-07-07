Villa THE LAVISH

Villas de lujo con piscina en el corazón de Pattaya!

LAVISH es un proyecto exclusivo de villas modernas de dos plantas con piscinas privadas, ubicadas en la prestigiosa zona de Pattaya Norte. Cada villa está diseñada para aquellos que aprecian el espacio, la elegancia y la comodidad, ofreciendo hasta 400 m2 de espacio habitable con diseños personalizables para su estilo de vida.

Características principales de las villas: grandes ventanales panorámicos para luz natural, piscina privada, amplias terrazas y zonas de recreación, zona bien mantenida, acabado limpio completo (cocina construida, plomería), materiales premium

Ubicación ideal:

- 8 minutos al centro de Pattaya Norte;

- cerca de Sukhumvit Road - salida rápida a las carreteras principales;

Regent International School, ISC International School, Rugby School Tailandia

Centros comerciales: Terminal 21 Pattaya

- Medicina: Hospital Pattaya de Bangkok;

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.