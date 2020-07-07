  1. Realting.com
  Tailandia
  Pattaya City
  Villa CHARIN PATTAYA

Villa CHARIN PATTAYA

Pattaya City, Tailandia
de
$924,237
;
7
ID: 33047
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

  País
    Tailandia
  Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  Barrio
    Nong Pla Lai
  Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  Piscina

Sobre el complejo

oasis escandinavo en el corazón de Tailandia: elegancia, comodidad y atractivo de inversión!
¡Instalación! ¡Con mobiliario completo!

CHARIN Pattaya es un pueblo premium que combina líneas limpias de diseño escandinavo, funcionalidad y relajación tropical. Amplias villas con acabados de diseño, paneles solares y terrazas privadas ofrecen no sólo vivienda, sino un estilo de vida - tranquilo, elegante y ecológico.

Instalaciones del complejo: paneles solares 10 kW, Pent Suite en la segunda planta, zona de fitness, lavandería, zona de trabajo, plazas de aparcamiento + cargador EV, terraza jardín y zona verde.

Ubicación ideal:
A pocos minutos de las playas, restaurantes y entretenimiento de Pattaya, pero un rincón tranquilo y privado rodeado de naturaleza. El acceso rápido a las principales carreteras hace que esta ubicación sea conveniente para vivir y alquilar.

- playas: 10 min - Jomtien, 15 min - Wongamat (la playa del norte de Pattaya);
5-7 minutos - Central Festival Pattaya, Terminal 21, Thepprasit Night Market
Clubes de golf: 10-15 minutos - Siam Country Club, Phoenix Golf
7 min - Hospital de Bangkok Pattaya.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Pattaya City, Tailandia

Está viendo
Villa CHARIN PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$924,237
